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США ищут виновных: Вертолет «Апачи» в Сирии упал из-за атаки русской РЭБ

17 сентября 2020, 19:20  •  94 • Война
Между Россией и США назревает новый конфликт в Сирии. Его причиной может стать инцидент с американским ударным вертолётом AH-64 Apache.
По информации СМИ, винтокрылая машина чуть не потерпела катастрофу, после воздействия неизвестной РЭБ. У AH-64 Apache вдруг отказали все системы, боевая машина начала снижаться в аварийном режиме и летчику удалось стабилизировать ее лишь в нескольких метрах от земли. Борт получил незначительные повреждения, люди не пострадали.
Вертолет сопровождал военный патруль США, который, как утверждается, намеревался перехватить российских военнослужащих. Однако, из-за возникших помех операция была сорвана. Инцидент произошел в сирийской провинции Хасаке. Раньше сообщалось, что Россия может развернуть там — на базе вблизи города Эль-Камышлы, систему РЭБ «Красуха-4».
Развернутая на базе «Хмейним» РЭБ «Красуха-4» успешно противодействовала противнику «выжигая» его электронику, подавляя сигнал GPS в радиусе до 300 километров, неоднократно писала пресса. Военные США обвиняли Россию в падении своих беспилотников и даже создании проблем военно-транспортному самолету С-130, вынужденного произвести экстренную посадку.
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Снимки новой российской базы в Эль-Камышлы — дублера базы «Хмейним» появились в сети в середине сентября. На аэродроме были замечены ударные и транспортные вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-35 ВКС России, а также тяжелый транспортный самолет Ил-76. До 2019 года на базе размещались американцы. После их ухода место заняли российские военные, отказав в присутствии туркам.
Авиабаза в Эль-Камышлы позволяет контролировать весь северо-восток Сирии. Пока этот район находится в зоне интересов Пентагона. В августе вертолет США обстрелял здесь блокпост сирийской армии после того, как те заблокировали движение американского патруля. У сирийцев 1 убитый и двое раненых. Похоже, российские военные с помощью «Красухи-4» начали вытеснять армию США.
Оснований для жестких действий ВС России против американцев в Сирии более чем достаточно. Для контингента, который находится в этой стране без приглашения местного правительства они слишком много себе позволяют. Так, памятна недавняя провокация американской колонны, которая пыталась заблокировать российский патруль. В итоге нашим пришлось пойти на таран.
Дерзкое поведение американских военных в Сирии поддерживается политической позицией Дональда Трампа, который готов прибегать к самый крайним незаконным методам. Так, на днях он признался, что хотел отдать приказ убить Башара Асада, но министр обороны Джеймс Мэттис был против. МИД Сирии назвал эту попытку «безрассудной» и присущей, скорее, террористам.
— Употребляемый некоторыми СМИ оборот «сжечь электронику» в данном случае звучит странно, — рассуждает главный редактор портала Militaryrussia.ru Дмитрий Корнев. — Не уверен, что это технически возможно. Это можно сделать внутри СВЧ-печки, но на расстоянии в десятки километров… Тогда уже давно стали бы палить все подряд, не применяя другие средства поражения. К тому же рядом с такой мощной техникой людям работать проблематично, ведь СВЧ-излучение жестко действует и на людей. Так что к «Красухе-4» это не может относиться.
«СП»: — Видимо, имеется ввиду иной тип воздействия на электронику…
— Вполне может быть, что применялась не «Красуха-4», а какая-то другая система, что привело к дезориентации вертолета. Речь может идти о нарушении работы систем спутниковой навигации, о воздействии на систему, обеспечивающую движение по радиомаякам. Ведь самолеты и вертолеты часто двигаются по маякам. Не факт, что нарушение работы этой системы приведет к падению летательного аппарата, но может сбить с курса, что приведет к выработке топлива.
«СП»: — А как действует «Красуха-4»?
— Она предназначена для борьбы с системами разведки, создавая помехи радиолокационным системам. Ее цель в том, чтобы противник не обнаружил локаторами выдвижение ваших сил. Теоретически, если вертолет применял некий радиолокатор для навигации, для обзора местности и уклонения от препятствий, допустим гор, и в этот момент «Красуха-4» поставила ему помеху, не исключено возникновение у пилота проблем. Но это будет своего рода «нецелевое использование» РЭБ.
Военный эксперт Алексей Леонков отрицает причастность к инциденту российских сил.
— Думаю, информация о причастности российских военных в Сирии к аварийной посадке американского вертолета AH-64 Apache не соответствует действительности.
«СП»: — В чем же тогда дело? Вертолет и вправду чуть не упал…
— Неисправность американских вертолетов известна достаточно давно. Именно из-за технических проблем они их так и не использовали активно в зоне Ближнего Востока. У США есть подразделение в Кувейте, которое занимается ремонтом этих вертолетов. По статистике, даже после ремонта эти вертолеты терпят катастрофу. Иногда с летальным исходом, иногда нет. И вот эту внутреннюю проблему они пытаются выдать за внешнюю.
Цель этого — каким-либо образом вырвать деньги из бюджета Пентагона и держать вертолеты в боевом состоянии. Эту проблему пытался решить еще Мэттис, но ему это не удалось. И картина там не поменялась. К тому же Национальная гвардия, которая сейчас использует в том числе и вертолеты, напрямую не подчиняется американскому командованию и ведет себя по-хулигански. Так что инцидент с AH-64 Apache — это удобный случай свалить случившееся на Россию, но Россия тут не причем.
«СП»: — А может им надо врезать, чтоб не зарывались?
— Ожидать, что Россия каким-нибудь военным способом стукнет по американцам, не приходится. Потому что мандат России на проведение операции в Сирии ограничен действиями против террористов, которые пытались расчленить страну. В отличие от нас, у американцев такого мандата нет. Поэтому их присутствие там незаконно.
Но решать вопросы с американцами, чтобы они покинули Сирию, это прерогатива сирийского правительства. Конечно, оно сейчас сильно ослаблено войной, которая с 2011 года разрушила две третьих страны. Сейчас там надо восстанавливать экономику и устанавливать контроль над территориями, которые пока находятся под властью террористов.
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Это зона Идлиб, Заефратье и район Эт-Танф. Основные усилия сосредоточены на Идлибе, которая за год сократилась и ушла за трассу М4, которая патрулируется российскими и турецкими военными. Как и трасса, идущая до Эль-Камышлы. Есть данные, что в районе Эль-Камышлы создается контингент российских войск для ведения операций в Заефратье.
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«СП»: — Вот, наверное, американцы и рады дискредитировать наших военных — обвинить, что они с базы Эль-Камышлы бьют по их вертолетам «Краснухами»? Не хотят уходить…
— Понятно, что когда в такого рода зонах прекращаются боевые действия, налаживается мирная жизнь, то высвобождаются силы и средства сирийской армии, которые перенаправляются на другие участки. Окончательно вопрос будет решен, когда все бандформирования в Сирии, восстановлены границы и тогда у американцев не будет повода оставаться там.
Конечно, Сирия не будет воевать с американцами, которые этому бы обрадовались, чтобы расправиться с ненавистным Башаром Асадом. Ведь в течение этих военных лет все американские, да и европейские политики твердили, что Асад должен уйти. Многие из них уже пишут мемуары, но другие продолжают свою генеральную линию.

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