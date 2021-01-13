Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, треб...
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а...
Главная / Политика

США ищут "болевые точки" России в Азии: Политолог рассказал, кто прикроет в случае чего

13 января 2021, 10:00  •  153 • Политика
Байден планирует создать спецструктуру, которая будет заниматься Россией и искать "болевые точки" в Азии. Политолог перечислил страны-союзники России в этом регионе, которые прикроют тыл.
США хотят найти точку давления на Россию в Азии. Для этого Джо Байден собирается создать в Совете национальной безопасности специальную структуру по этому вопросу. План Вашингтона оценил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По словам эксперта, у России в Средней Азии много стран-союзниц. В ту же ОДКБ входят Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Также на стороне России - Узбекистан и Туркменистан. Кроме того, политолог видит союзниками России в противостоянии с США Турцию и Азербайджан.
Когда мы говорим о Средней Азии, то надо понимать, что страны находятся только с Россией и выстраивают отношения с Турцией и Китаем. Турция и Китай - главные союзники России, которые составляют механизм противодействия США,
- сказал Александр Перенджиев в беседе с Nation News.
Эксперт уточнил, что Россия является достаточно сильным и самостоятельным игроком в Азии и вряд ли станет прятаться за спины партнёров. Тем не менее страна может рассчитывать на поддержку Китая и Турции в борьбе с влиянием США в Азии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
13 января 2021, 02:40
Бузова после заявления "Я точно имигрирую!" призналась в любви к России и Путину
13 января 2021, 06:20
Сговор Азербайджана и Турции раскрыли: "А албанцы и не в курсе…"
13 января 2021, 02:40
Секрет Грефа на 1 млрд рублей помогли раскрыть "Жаба и Гадюка"
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадач...
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 04:30
Испугались индейского колдуна. Над Байденом нависло убийственное проклятие
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё
08 января 2021, 00:45
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"
08 января 2021, 18:10
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
08 января 2021, 18:10
Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
06 января 2021, 14:50
Украина пожаловалась на новое решение "Газпрома" по газу
08 января 2021, 16:20
Это признание! Американскому флоту приказано действовать агрессивно против русских кораблей
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.