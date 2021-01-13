|
США ищут "болевые точки" России в Азии: Политолог рассказал, кто прикроет в случае чего
13 января 2021, 10:00 • 153 • Политика
Байден планирует создать спецструктуру, которая будет заниматься Россией и искать "болевые точки" в Азии. Политолог перечислил страны-союзники России в этом регионе, которые прикроют тыл.
США хотят найти точку давления на Россию в Азии. Для этого Джо Байден собирается создать в Совете национальной безопасности специальную структуру по этому вопросу. План Вашингтона оценил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По словам эксперта, у России в Средней Азии много стран-союзниц. В ту же ОДКБ входят Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Также на стороне России - Узбекистан и Туркменистан. Кроме того, политолог видит союзниками России в противостоянии с США Турцию и Азербайджан.
- сказал Александр Перенджиев в беседе с Nation News.
Эксперт уточнил, что Россия является достаточно сильным и самостоятельным игроком в Азии и вряд ли станет прятаться за спины партнёров. Тем не менее страна может рассчитывать на поддержку Китая и Турции в борьбе с влиянием США в Азии.
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 января 2021, 16:45
|
08 января 2021, 00:45
|
08 января 2021, 18:10
|
08 января 2021, 18:10
|
06 января 2021, 14:50
|
08 января 2021, 16:20
|
08 января 2021, 18:10