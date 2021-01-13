США ищут "болевые точки" России в Азии: Политолог рассказал, кто прикроет в случае чего

США хотят найти точку давления на Россию в Азии. Для этого Джо Байден собирается создать в Совете национальной безопасности специальную структуру по этому вопросу. План Вашингтона оценил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По словам эксперта, у России в Средней Азии много стран-союзниц. В ту же ОДКБ входят Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Также на стороне России - Узбекистан и Туркменистан. Кроме того, политолог видит союзниками России в противостоянии с США Турцию и Азербайджан.

Когда мы говорим о Средней Азии, то надо понимать, что страны находятся только с Россией и выстраивают отношения с Турцией и Китаем. Турция и Китай - главные союзники России, которые составляют механизм противодействия США,

- сказал Александр Перенджиев в беседе с Nation News.

Эксперт уточнил, что Россия является достаточно сильным и самостоятельным игроком в Азии и вряд ли станет прятаться за спины партнёров. Тем не менее страна может рассчитывать на поддержку Китая и Турции в борьбе с влиянием США в Азии.