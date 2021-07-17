Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "...
Главная / Аналитика

США ищут новый ключ к Центральной Азии

17 июля 2021, 09:35  •  68 • Аналитика
© AP Photo
Проблемы Афганистана обсуждают в соседнем Узбекистане — на серьезном международном уровне. Конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Угрозы и возможности" должна была собраться в Ташкенте еще весной, но из-за пандемии была отложена. И теперь проходит как нельзя кстати — ситуация в Афганистане осложняется с каждым днем: американцы практически ушли, талибы возвращаются.
В этих обстоятельствах чрезвычайно важно, что в Ташкент приехал президент Афганистана Гани, пакистанский премьер Имран Хан и министры иностранных дел России, Китая, стран Центральной Азии и даже глава дипломатического ведомства ЕС Боррель. Да, там нет представителей талибов — но нынешнее афганское руководство должно было услышать позиции ключевых соседних держав: необходимы серьезные переговоры с талибами о создании новой коалиционной власти. Иначе гражданская война в Афганистане разгорится с новой силой, а в этом не заинтересован никто из его соседей, в том числе Узбекистан — крупнейшее по населению государство из среднеазиатских бывших советских республик.
Идея ташкентской встречи принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, уже пятый год меняющему свою страну. Он возглавил Узбекистан в конце 2016-го, до этого 13 лет проработав премьер-министром. Практически сразу Мирзиёев начал серьезные реформы, как внешнеполитические, так и внутренние. Причем первые нужны для обеспечения вторых — открытость и активная внешняя политика является продолжением внутриполитических изменений.
Ведь до этого Узбекистан четверть века провел в замороженном состоянии. Конечно, первый президент Ислам Каримов не закрывал страну практически полностью, как это сделали в Туркменистане, чьи власти выбрали добровольную самоизоляцию, — но Узбекистан тоже был достаточно насторожен к внешнему миру.
После распада СССР Каримов сохранил не только власть, но во многом и уклад жизни Узбекистана — переименовал компартию, органы власти и совхозы, однако жесткий контроль государства над всем и вся, включая экономику, остался. Каримов боялся потрясений — и иностранного влияния, неважно, чьего именно: исламистского, американского, китайского, русского. Крупнейшая страна Средней Азии (а по населению 34-миллионный Узбекистан сопоставим со всеми остальными четырьмя государствами региона, в которых проживает 40 миллионов) оказалась замкнута сама на себе — даже отношения с соседями были очень ограниченными.
Что уж говорить об интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Узбекистан не присоединялся к Евразийскому экономическому союзу, дважды приостанавливал свое членство в ОДКБ. Мирзиёев сразу начал открывать страну — аккуратно, но последовательно. Сейчас Ташкент получил статус наблюдателя в Евразийском союзе, активно привлекаются иностранные инвестиции. И все это ради того, чтобы обеспечить внутреннюю перестройку, или, как ее называют в Узбекистане, возрождение, ренессанс.
Смысл которого — поднять уровень и качество жизни. Ведь миллионы узбеков жили и живут очень бедно. Раньше власти просто не признавали этого — и сам факт разговора о бедности стал важным признаком новой политики. Формально перестройка в Узбекистане идет теми же методами, что и в СССР (потому что когда она шла в Союзе, в Узбекистане ее, мягко говоря, саботировали): ослабляются цензурные ограничения, дается свобода предпринимательству, привлекаются иностранные инвестиции. Но не стоит называть Мирзиёева узбекским Горбачевым — печальный опыт горбачевской перестройки в Узбекистане все-таки учитывают и действуют осторожно, не допуская разброда и шатаний. Мирзиёев явно ориентируется на другие реформы, китайские — ему наверняка хочется повторить успех Дэн Сяопина.
Понятно, что Узбекистан — не Китай, но для успешных реформ есть достаточно предпосылок. Трудолюбивый и многочисленный народ (по численности населения, реально живущего в стране, Узбекистан уже обогнал Украину, то есть стал вторым после России из числа бывших советских республик), который может работать не только в сельском хозяйстве. Да, советский промышленный потенциал во многом уже потерян, но все же узбекскую экономику можно перезапустить. Для этого нужно готовить кадры — и власть действительно стала уделять много внимания высшему образованию — и привлекать внешние инвестиции. Желающих вкладывать в Узбекистан деньги довольно много. Тут и различные богатые арабские страны, и Турция, и Китай, и, естественно, Россия. И Европа с США — последние вообще уделяют Узбекистану повышенное внимание.
И понятно почему — ведь это ключевая страна Средней Азии. Интерес американцев к Узбекистану резко возрос после 2001 года, когда Штаты оккупировали Афганистан. Тогда Ислам Каримов предоставил американцам военную базу для переброски войск в соседнюю страну — и в Ташкент зачастили гости из Вашингтона. Только за пять месяцев после октября 2001 года (когда было принято решение о вторжении в Афганистан) в Узбекистане побывали 18 сенаторов и девять конгрессменов — такого массового десанта не знала ни одна постсоветская республика.
Но американцы сами себе все испортили — после подавления волнений 2005 года в Андижане они стали грозить Ташкенту карами за нарушение прав человека. И вскоре потеряли военную базу.
Второй приступ к Узбекистану Штаты совершили в начале десятых годов — на фоне подготовки к выводу большей части войск из Афганистана. Тогда в Ташкент дважды приезжала госсекретарь Хиллари Клинтон. Вскоре Каримов приостановил членство в ОДКБ — но отношения со Штатами не получили развития.
И третий акт начался уже при президенте Мирзиёеве. В 2018 году он прилетел с визитом в США, провел переговоры с Трампом и заручился обещаниями инвестиций и поддержки экономических реформ. Действительно, американцы стали ослаблять критику узбекских властей — в частности, за ограничения религиозных свобод. Обещает Вашингтон и помочь Узбекистану со вступлением в ВТО.
Конечно, в Ташкенте не собираются играть с американцами в поддавки — например, проводить бездумную либерализацию законодательства. Там расчитывают использовать интерес Штатов к их стране для снятия торговых барьеров, улучшения инвестиционных рейтингов и в целом имиджа республики на мировой арене (что также должно сказаться на инвестициях). Все это понятно и неудивительно. Но есть одна проблема, потенциально опасная для Узбекистана.
Узбекское общество и власти очень долго жили в режиме полуизоляции — открытие, несомненно, пойдет им на благо. У властей есть понимание необходимости решительных, но осторожных реформ, однако у них нет опыта работы в открытом, так называемом конкурентном пространстве. О чем речь?
О том, что как только в стране появятся серьезные западные инвестиции, придут и западные же правозащитники, образовательные программы и фонды, культурные проекты, гранты для СМИ и прочее. Но это же все нужно самому Узбекистану? Нужно образование мирового уровня, честные СМИ (о гласности и свободе слова, как и о необходимости реальной защиты прав человека, все время говорит и сам Мирзиёев). А с вмешательством в свои внутренние дела — и тем более с подрывной работой — узбекские власти уверены, что справятся.
Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии
Все так — вот только западные "учителя" не будут прямо призывать к свержению действующей власти. Нет, они станут готовить местных специалистов "гуманитарного" профиля, которые сразу же окажутся на голову выше в профессиональном плане, чем "старые" местные кадры. И постепенно "новые и передовые" займут ключевые места, как это было на Украине. Конечно, Узбекистан — не Украина, да и глупо считать всех прошедших "западную школу" агентами влияния внешних сил. Но, повторим, порой достаточно и небольшой, но активной группы "инфицированных", чтобы вызвать большие проблемы.
Сейчас это может показаться напрасным алармизмом, да и вообще чем-то неактуальным, но лучше заранее предупредить наших восточных друзей. Уже сейчас Штаты пытаются пристроить в Узбекистане несколько тысяч своих афганских "сотрудников" — как бы временно, до получения ими американской визы — и щедро оплачивать их пребывание. Скажете, "это другое"? Нет, это все одно и то же — просто под другим предлогом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






68
Источник
Похожие новости
16 июля 2021, 08:45
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
16 июля 2021, 08:45
В России начали действовать "жертвы русских": скоро они запретят женщин
15 июля 2021, 09:50
Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии
15 июля 2021, 09:50
"Америке больше не подняться": почему в этом уверены американцы
15 июля 2021, 09:50
За кубинскими коммунистами пришли американские олигархи
15 июля 2021, 20:40
Джон Керри и его лисий хвост
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2021, 02:40
Украинский депутат восхитился статьей Путина: «очень сильная с точки зрения смысла»
14 июля 2021, 06:20
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
10 июля 2021, 12:30
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не будет
11 июля 2021, 14:10
За что американцы убили президента Гаити
13 июля 2021, 16:35
Зеленский заговорил о русском языке, но получился ляп
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
13 июля 2021, 09:15
Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.