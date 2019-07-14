«США исчерпали санкционные возможности»: к чему может привести обострение ситуации вокруг ядерной программы Ирана

Четыре года назад было заключено историческое соглашение — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который позволил решить проблему ядерной программы Ирана. Документ помимо иранской стороны подписали шесть государств: США, Франция, Германия, Великобритания, Китай и Россия. Однако в 2018-м Вашингтон вышел из соглашения, бездоказательно обвинив Тегеран в нарушении условий, и вновь ввёл санкции против исламской республики. Иран не стал разрывать сделку, однако потребовал от остальных участников нивелировать последствия действий США и начал постепенно повышать уровень обогащения урана. По словам экспертов, ситуация вокруг СВПД накаляется, однако у Соединённых Штатов уже практически не осталось рычагов давления. Между тем, как считают аналитики, Россия может выступить посредником в процессе восстановления ядерной сделки и нормализации отношений между Тегераном и Вашингтоном.

14 июля 2015 года Иран и шесть международных посредников — Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия — пришли к историческому соглашению об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы.

Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие с Тегерана введённых ранее экономических и финансовых санкций со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

В обмен на поэтапное снятие ограничений Иран обязался допускать сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Также иранская сторона согласилась вывезти большую часть своего обогащённого урана за границу и преобразовать завод «Фордо» по обогащению топлива в научно-исследовательский центр ядерной физики без мощностей по обогащению урана.

Тегеран сохранял за собой право обогащать уран до уровня 3,67%.

Соглашение было ратифицировано всеми сторонами и одобрено Советом Безопасности ООН.

Спустя почти три года после заключения сделки президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Кроме того, Белый дом восстановил все санкционные ограничения, введённые ранее против Тегерана, включая вторичные — в отношении государств, ведущих бизнес с иранской стороной. Тогда же Вашингтон заявил, что будет стремиться минимизировать экспорт иранской нефти.

Оставшиеся пять участников сделки, а также ИРИ пришли к консолидированному решению создать финансовый механизм для расчётов в обход американских рестрикций.

Следование национальным интересам

В последнее время ситуация вокруг СВПД обострилась, отмечают аналитики.

Тегеран официально сообщил, что начинает обогащение урана выше уровня 3,67%, который предусматривает Совместный всеобъемлющий план действий.

По словам официального представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, в рамках последующих сокращений обязательств по соглашению Тегеран может увеличить этот показатель до 20%. При этом иранская сторона подчёркивает, что на данном этапе ИРИ не намерена прибегать к таким мерам.

Ранее Иран заявил, что будет продолжать сокращение своих обязательств в рамках СВПД каждые 60 дней, если участники соглашения не обратят внимания на требования республики.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

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«Мы делаем второй шаг, сокращая обязательства в этом отношении сегодня... Мы дадим им (странам соглашения. — RT) ещё 60 дней на учёт наших требований, а затем снова. Это будет продолжаться», — отметил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

При этом он допустил полный выход республики из СВПД, но подчеркнул, что принимаемые ИРИ меры призваны сохранить соглашение. Как пояснил Аракчи, Тегеран принял решение об обогащении урана выше уровня 3,67% из-за окончания 60-дневного срока, который отводился европейским участникам сделки на то, чтобы компенсировать «негативные последствия одностороннего выхода» Соединённых Штатов из соглашения.

В ответ на действия иранской стороны Евросоюз выразил обеспокоенность ситуацией вокруг соглашения.

«Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по ядерной программе», — приводит слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич The Wall Street Journal.

С подобной позиции выступили также Германия, Франция и Великобритания.

Как отмечает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, европейские участники сделки очень настороженно смотрят на ситуацию вокруг СВПД.

«Однако в итоге европейцы могут занять независимую от Вашингтона позицию по иранскому вопросу, поскольку ИРИ для ЕС — выгодный рынок», — заявил эксперт.

Судаков не исключает, что власти Германии и Франции всё-таки услышат представителей бизнеса, которые предъявляют им претензии и требуют, чтобы Берлин и Париж принимали самостоятельные решения, не подстраиваясь под США.

При этом последние меры Тегерана аналитик называет вынужденными.

«Вашингтон загнал Иран в угол. Нет ничего страшного в заявлениях ИРИ, поскольку ситуация всё равно находится под контролем сотрудников МАГАТЭ», — сказал Судаков.

При этом действия Тегерана вполне объяснимы, считает директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.

«После того как США вышли из СВПД, на Иран вновь обрушились санкции Вашингтона, поэтому для ИРИ соглашение отчасти потеряло смысл и перестало отвечать национальным интересам», — пояснил аналитик.

По мнению Аваткова, Иран — одна из самых влиятельных держав региона. Для руководства страны важно, с одной стороны, поддерживать свой авторитет на международном уровне, а с другой — укреплять власть внутри государства.

«Поэтому Иран продолжит следовать своим национальным интересам и стремиться быть частью полицентричного мира, несмотря на давление Вашингтона. Иран был и остаётся готов к международным сделкам, однако при условии соблюдения уже достигнутых договорённостей», — отметил эксперт.

Как полагает Аватков, Иран мог бы выйти из СВПД, однако не делает этого, так как не хочет уподобляться Соединённым Штатам.

«Если США вернутся за стол переговоров, тогда Иран тоже будет договариваться, но при условии соблюдения его интересов и отсутствии агрессивных выпадов со стороны Вашингтона», — спрогнозировал аналитик.

«Оказывать давление на партнёров»

На фоне заявлений Ирана о намерении постепенно сокращать свои обязательства в рамках СВПД президент США Дональд Трамп заявил 10 июля о планах Вашингтона «существенно» усилить ограничительные меры против Тегерана.

«Иран давно тайно обогащает, чем нарушает ужасную сделку стоимостью $150 млрд, заключённую Джоном Керри и администрацией Обамы. Помните, что эта сделка должна была истечь через короткий промежуток времени. Санкции скоро будут существенно усилены!» — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

Reuters

© Jim Young

Двумя днями ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон сейчас лишь в начале пути по введению санкций против ИРИ. В подобном ключе высказался и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, пригрозив Тегерану дальнейшей изоляцией.

Однако, как отмечает Сергей Судаков, Вашингтон исчерпал возможности своего «санкционного инструмента».

«Чем ещё США могут насолить Ирану? Ведь по большому счёту нефтяные, экономические санкции уже введены», — пояснил аналитик.

По мнению Судакова, Вашингтон не может уже ничего изобрести и способен только продолжать «оказывать давление на партнёров» Тегерана.

«Белый дом попробует надавить на Китай, заставить его не покупать иранскую нефть, не заключать сделки с Ираном и не вкладывать в него деньги», — спрогнозировал эксперт.

Однако Вашингтон в своих попытках «испугать Пекин» потерпит поражение, считает Судаков.

«Китаю невыгодно приостанавливать сотрудничество с иранской стороной, поскольку Тегеран — надёжный союзник, который позволяет КНР зарабатывать и обеспечивать экономический рост», — констатировал аналитик.

По словам Судакова, США также будут оказывать воздействие на страны Европы, чтобы «в высшей степени» изолировать Иран. При этом, как полагает эксперт, Иран уже очень долгое время успешно развивается в условиях санкций, поддерживая экономику, новые технологии и медицину.

«Вернуть в правовое поле»

Реакция на действия Тегерана по сокращению обязательств в рамках СВПД последовала и от российской стороны. Москва не заинтересована в обострении ситуации вокруг ИРИ, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии 9 июля.

«Мы рассчитываем на то, что Иран будет проявлять сдержанность, но мы не можем закрывать глаза на объективные факты», — ответил Лавров на вопрос корреспондента RT.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом (слева) в Москве 8 мая 2019 года

Reuters

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Как отметил министр, решение Тегерана начать процесс обогащения урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия и соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

«Ситуация обстоит парадоксальным образом, когда США сами вышли из этого плана, не выполняют резолюцию Совета Безопасности, утвердившего СВПД, и одновременно запрещают всем остальным эту резолюцию выполнять, а пальцем показывают на Иран», — подчеркнул глава российского МИД.

По мнению Сергея Судакова, Россия может выступить мировым арбитром в ситуации вокруг СВПД.

«Российская сторона является крайне сильным игроком и имеет возможность примирить США, Китай, европейских партнёров и Тегеран. РФ в отличие от многих других стран в состоянии давать гарантии и держать слово», — отметил эксперт.

Судаков также указывает на то, что Россия вполне могла бы «вернуть в правовое поле» участников сделки.

«Это возможно благодаря механизму наблюдателей, которые могут проконтролировать процесс обогащения урана и действий иранской стороны в отношении ядерной программы», — пояснил аналитик.

Между тем Судаков полагает, что «рано или поздно» будет выработана новая концепция взамен СВПД, но уже без участия Вашингтона.

«Речь идёт об образовании нового союза ядерных держав, которые готовы поддержать Тегеран и вместе с тем способны контролировать ядерные процессы внутри ИРИ. При этом возможно будет приблизиться к тому, чтобы сделка была выгодна для всех», — прогнозирует эксперт.

Однако, отмечает Владимир Аватков, если Совместный всеобъемлющий план действий перестанет работать, то «усилится дестабилизация мировой безопасности».

«В последнее время увеличивается количество ядерных держав, и этот процесс очень сложно остановить», — указал эксперт.

Именно поэтому необходимо пресекать распространение оружия массового поражения, снижать уровень его доступности, который пока активно растёт, считает Аватков.

«Неядерные державы очень внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана и СВПД, чтобы сделать выводы о необходимости и возможности разработки ядерного оружия», — заключил аналитик.