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США играют на нервах русских в Сирии: "Искрит так, что высока вероятность перестрелки"

14 мая 2021, 12:45  •  21 • Политика
Повторяющиеся инциденты в Сирии, где американские военные не исполняют принятые протоколы, показывают напряжённость взаимодействия. И, как добавил Виктор Баранец в беседе с Царьградом, США подчас переходят границы, играя на нервах. "Искрит так, что высока вероятность перестрелки", - подчеркнул эксперт.
В военном ведомстве США оказались бессильны объяснить очередной инцидент между американскими и русскими военными в Сирии. Официальный представитель Пентагона Джессика Макналти ничего не смогла конкретно ответить на просьбу прокомментировать произошедшую ситуацию.
Накануне, напомним, русские военные полицейские в Сирии остановили и развернули обратно колонну американской военной техники, которая нарушила протоколы деконфликтации. Против русских военных США оказались бессильны и вынуждены были подчиниться требованию.
Подобные инциденты происходят не первый раз. США ведут себя в Сирии не так, как оговаривалось в соглашениях. О проблеме в беседе с Царьградом в том числе говорил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. В частности, Баранец объяснял, что американские военные пытаются заблокировать маршруты патрулирования, где работают русские коллеги.
"Эти маршруты патрулирования расширяют территорию, которая находится под контролем законных властей Сирии. Маршруты разрастаются и всё больше и больше приближаются к нефтеносным районам, которые находятся под контролем американцев. Вот это для них очень болезненно, очень ощутимо, и они всячески пытаются ограничить расширение зоны патрулирования войск России", - говорил Баранец.
Именно по этой причине и случаются всё чаще стычки, больше похожие "не на действия серьёзных военных людей, а на какие-то бандитские разборки":
"Слава Богу, до стрельбы не дошло, но несколько конфликтов, когда, в общем-то, могла вспыхнуть перестрелка, было. Они играют у русских на нервах. И, вы знаете, частенько искрит так, что высока вероятность перестрелки, даже человеческих жертв".

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