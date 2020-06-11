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США идут "по сценарию развала СССР". Штатам предсказали "святые 90-е"
11 июня 2020, 21:00 • 85 • Политика
США идут "по сценарию развала СССР", уверен автор одного из Telegram-каналов. А это значит, что в скором будущем их ждут "святые 90-е". Он заметил, что к отсутствию национальной идеи в стране и оторванности элит от народа теперь прибавился "открытый вандализм к собственной истории".
Telegram-канал "Байки из Спасской Башни" выразил мнение, что ситуация в США в настоящее время уверенно развивается "по сценарию развала СССР в 1989-1991 годах".
Автор обратил внимание на то, что спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси предложила снести статуи конфедератов, расположенные в здании федерального органа.
Среди скульптур там, в частности, находится фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса.
Напомним, накануне участники беспорядков в Бостоне, кроме того, "обезглавили" статую Христофора Колумба.
Telegram-ресурс заметил множество сходств в обстановке в нынешних США и позднем Советском Союзе: это и полная оторванность элит от простого народа, и отсутствие национальной идеи, за исключением денег, и теперь - "открытый вандализм к собственной истории".
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