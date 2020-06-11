Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Главная / Политика

США идут "по сценарию развала СССР". Штатам предсказали "святые 90-е"

11 июня 2020, 21:00  •  85 • Политика
США идут "по сценарию развала СССР", уверен автор одного из Telegram-каналов. А это значит, что в скором будущем их ждут "святые 90-е". Он заметил, что к отсутствию национальной идеи в стране и оторванности элит от народа теперь прибавился "открытый вандализм к собственной истории".
Telegram-канал "Байки из Спасской Башни" выразил мнение, что ситуация в США в настоящее время уверенно развивается "по сценарию развала СССР в 1989-1991 годах".
Автор обратил внимание на то, что спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси предложила снести статуи конфедератов, расположенные в здании федерального органа.
Среди скульптур там, в частности, находится фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса.
Напомним, накануне участники беспорядков в Бостоне, кроме того, "обезглавили" статую Христофора Колумба.
Telegram-ресурс заметил множество сходств в обстановке в нынешних США и позднем Советском Союзе: это и полная оторванность элит от простого народа, и отсутствие национальной идеи, за исключением денег, и теперь - "открытый вандализм к собственной истории".
Очевидно, что и сами американцы не чувствуют никакой связи ни со своей страной, ни со своей историей. А что это значит? Это значит - в Штаты придут "святые 90-е", - констатировал автор канала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась правда
11 июня 2020, 06:00
"Панове, подайте бывшему министру": Климкину-Чугункину ответили на угрозы вернуть Крым силой
11 июня 2020, 07:00
"Венгров-то зачем взрывать?": Ядерные призывы украинского депутата поставили в тупик Россию
11 июня 2020, 09:00
"Технология известная и грязная": Пегов рассказал, кто должен был стать жертвой теракта в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать зах...
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтова...
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась...
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.