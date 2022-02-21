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США идут по стопам Первой мировой. Экс-аналитик ЦРУ предупредил о риске

21 февраля 2022, 11:10  •  178 • Политика
США нагнетают обстановку вокруг "вторжения" России на Украину. Экс-аналитик ЦРУ Джордж Биби предупредил: подобное окончилось плачевно в ХХ веке.
Америка продолжает спекулировать на теме "нападения" России на Украину, хотя в Москве неоднократно говорили, что никуда "вторгаться" не собираются.
Джордж Биби назвал спекуляции Запада не только бездоказательными, но и опасными, ведь такие же методы использовались в ХХ веке в Германской и Британской империях. И это обернулось Первой мировой войной.
В ХХ веке кайзер Германии боялся нападения англичан, которые делать этого не собирались и сами опасались вторжения Германии.
Взаимное недоверие и страх привели два народа на грань войны,
- напомнил Биби в беседе с изданием National Interest.
Похожая ситуация складывается и сейчас: Москва стремится защититься от НАТО, а Вашингтон выставляет это как "угрозу". Нагнетание обстановки может обернуться негативными последствиями, заметил аналитик.

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