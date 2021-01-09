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США идут на захват Арктики? К северным берегам России направляются американские военные корабли

09 января 2021, 14:20  •  221 • В мире
Министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт заявил о начале регулярного патрулирования американскими военными кораблями арктических территорий вблизи российских берегов. "Захват Арктики" министр объяснил необходимостью "препятствовать наступлению Москвы" на Крайнем Севере.
Как передаёт издание Breaking Defence, глава американского министерства военно-морских сил намерен начать "более настойчивые" действия в Арктике. В ходе телефонной конференции Брейтуэйт заявил, что Вашингтон планирует оспорить российские, а также китайские "претензии" на Крайнем Севере.
Министр анонсировал проведение американским ВМФ операций "по обеспечению свободы навигации" у северного побережья России, пояснив, что это "право и обязанность" Вашингтона. По мнению Брейтуэйта, США, как "доминирующая военно-морская сила в мире", обязаны гарантировать своим партнёрам свободу судоходства в регионе.
При этом министр ВМС признал, что преимущество США заключается лишь в подводном флоте: у России есть целый ледокольный флот, Китай также строит военные суда, причём рекордными темпами. В связи с этим он предложил Америке арендовать корабли у других стран.

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