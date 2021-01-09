США идут на захват Арктики? К северным берегам России направляются американские военные корабли

Как передаёт издание Breaking Defence, глава американского министерства военно-морских сил намерен начать "более настойчивые" действия в Арктике. В ходе телефонной конференции Брейтуэйт заявил, что Вашингтон планирует оспорить российские, а также китайские "претензии" на Крайнем Севере.

Министр анонсировал проведение американским ВМФ операций "по обеспечению свободы навигации" у северного побережья России, пояснив, что это "право и обязанность" Вашингтона. По мнению Брейтуэйта, США, как "доминирующая военно-морская сила в мире", обязаны гарантировать своим партнёрам свободу судоходства в регионе.

При этом министр ВМС признал, что преимущество США заключается лишь в подводном флоте: у России есть целый ледокольный флот, Китай также строит военные суда, причём рекордными темпами. В связи с этим он предложил Америке арендовать корабли у других стран.