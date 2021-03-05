США и Великобритания рассматривают возможность "прижать" Москву новыми санкциями

"Прижать" Москву новыми санкциями планируют в скором времени Соединённые Штаты. В качестве союзников в том вопросе они выбрали Великобританию.

Соединённые штаты совместно с Великобританией разрабатывают новый план по введению санкций против Москвы. Таким образом Вашингтон и Лондон пытаются "прижать" Москву. Речь идёт о так называемом "российском госдолге" на фоне укрепления доллара.

Как рассказали агентству Bloomberg источники. Приближённые к руководителям обеих стран, сейчас рассматриваются новые ограничения против крупных бизнесменов России. Собеседники уточнили, что Америка может усилить давление на Россию, введя санкции против "олигархов" по акту Магнитского, который дает президенту США право применять персональные санкции к людям, которых подозревают в нарушении прав человека. Согласно санкциям, активы этих граждан в Америке блокируются.

Вторая часть вопроса введения санкций касается нарушения Россией запрета на применение химического оружия. Этот случай позволяет рассмотривать вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга.

Ранее США и Ес уже ввели дополнительные санкции в отношение России из-за дела Навального.