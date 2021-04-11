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США и Великобритания обсудили Россию: Официальное заявление не обошлось без обвинений

11 апреля 2021, 02:30  •  35 • Политика
США и Великобритании обсудили Россию. Стало известно о телефонном разговоре государственного секретаря Штатов Энтони Блинкена с британским министром иностранных дел Домиником Раабом. Официальное заявление не обошлось без обвинений.
Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс отчитался о переговорах, распространив письменное заявление. Представители Соединённых Штатов и Британии обсудили Афганистан, а также сошлись во мнении, что обе стороны намерены и дальше поддерживать Украину "перед лицом провокаций России".
Блинкен и Рааб считают, что Россия обязана немедленно прекратить наращивать силы и вести "подстрекательскую риторику".
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил о намерениях США отправить два военных корабля в Чёрное море. Эта мера должна продемонстрировать миру поддержку Украины от лица Штатов. О прохождении кораблей через Босфор Турция, согласно международным правилам, была уведомлена за 15 дней. Американские военные суда должны войти в Чёрное море 14 и 15 апреля. Турецкий телеканал объявил, что речь идёт о двух эсминцах: Roosevelt и Donald Cook.
9 апреля Энтони Блинкен разговаривал о ситуации на границе России и Украины с французским и немецким коллегами.

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