США и украинские неонацисты против ООН и России: Новая фаза борьбы с переписыванием истории

Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генассамблеи ООН поддержал проект резолюции о противодействии попыткам реабилитации нацистов, но против инициативы выступили Украина и США. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.

Поле битвы осталось за Россией

Документ был подготовлен российской стороной. Государствам рекомендуется принять образовательные и законодательные меры по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания военных преступлений и преступлений против человечества, совершённых в те годы.

Как считает Рар, американцы не имеют ничего против предложенной Москвой идеи, однако они могли посчитать, что инициатива направлена против Украины, которая сегодня пытается реабилитировать гитлеровских героев и насаждает нацистскую символику.

Что касаться самой резолюции, то она позволит частично восстановить баланс, который нарушил Европарламент, поставивший этой осенью знак равенства между нацизмом и коммунизмом. Но реалии таковы, что документ не исправит положения, так как страны подобные резолюции попросту игнорируют.

"У нас нет единой идеологии в мире. Конечно, будут те страны, которые предпримут действия. Но будут и такие, как Украина, которые будут говорить, что документ направлен против них", - поведал Рар.

"Закон джунглей" неприемлем

Как напоминает rueconomics.ru, в июне глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, оппоненты Москвы всячески пытаются умалить роль СССР во Второй мировой войне, называя СССР главным виновником конфликта - наряду с нацистской Германией. Однако Нюрнбергский трибунал чётко определил добро и зло в этом процессе.

Советский Союз пожертвовал миллионами жизней ради победы антигитлеровской коалиции. Но на Западе принижается подвиг советского народа и преувеличивается значение высадки союзников в Нормандии. Беспокойство вызывают и попытки властей США и Евросоюза поддерживать эти начинания.

Однако русские не хотят войны и повторения ужасов и страданий. Историческое предназначение нашего народа - быть стражами мира.

"Взят курс на подрыв существующей международно-правовой системы, её замену на некий "порядок, основанный на правилах". Создавать же этот порядок хотят по принципу "кто сильнее, тот и прав", по "закону джунглей", - пояснил он.

Свою обеспокоенность ситуацией выразил и президент России Владимир Путин. Снос памятников, героизация нацистов - российскому руководству подобное безобразие крайне не нравится.

"Пересмотр итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы, снос памятников - это безобразие, это мерзко", - цитирует его слова РИА ФАН.

России нужен Институт памяти?

Как ранее заявил Царьграду историк Михаил Смолин, эффективным способом борьбы с фальсификацией истории может стать создание Института памяти России. За основу же нужно взять опыт Польши.

"Институт, который реагировал бы вот на такого рода выпады из других стран и одновременно подготавливал бы какие-то аргументированные ответы. В том числе больше даже рассчитанные на внутреннего пользователя, чтобы наше население понимало суть происходящего, суть вот этих реваншистских тенденций и одновременно нашу официальную позицию по тому или иному историческому вопросу", - пояснил он.