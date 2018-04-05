США и Турция: переоценка приоритетов в Сирии • 50 • Война







Участие Турции во всех вышеназванных переговорных форматах в роли посредника совместно с Россией и Ираном сильно ударило по турецко-американским отношениям. Резкий пересмотр турецким руководством своих приоритетных задач в Сирии стал серьёзным поводом к расхождению мнений Турции и Соединённых Штатов по некоторым щепетильным для обеих стран вопросам. Главным противоречием явилась поддержка, оказываемая США курдским вооружённым формированиям на севере САР, закрепившимся вдоль всей сирийско-турецкой границы. Анкара, в свою очередь, не раз заявляла о своей озабоченности в связи с курдскими образованиями, угрожающими, по её мнению, национальной безопасности Турции. Тем не менее, американская сторона длительное время пренебрегала волнением своего союзника и продолжала дальше вооружать и обеспечивать курдские отряды самообороны под предлогом их борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ). Такая ситуация в корне не устраивает Турцию, учитывая давнюю борьбу с курдскими вооружёнными формированиями, настроенными резко негативно к правящему режиму в Турции. Так, в конце 2016 года ВС Турецкой Республики осуществили военную операцию под названием «Щит Евфрата», целью которой стало устранение курдских вооружённых элементов в приграничных сирийских городах Аазаз и Эль-Баб, на что Соединённые Штаты отреагировали отрицательно, призывая турецкое руководство к сдержанности.





Улучшение отношений Анкары и Москвы, а также сотрудничество обеих сторон по сирийскому вопросу сегодня переросло в реальные угрозы для администрации Дональда Трампа упустить Турцию из орбиты своего влияния и потерять важный стратегический плацдарм на Ближнем Востоке. Руководство Турции сделало серьёзный рывок на пути к независимости внешнеполитических действий, закупив российские ПВО С-400 на фоне принятия Конгрессом Соединённых Штатов нового санкционного пакета в отношении России. Также президент Турции Реджеп Эрдоган начал активно взаимодействовать с другим объектом санкциоонной политики США – Ираном. Оба государства нашли общий знаменатель при обсуждении тематики курдского сепаратизма, особенно, после проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане. Сближение Тегерана и Анкары, традиционно борющихся за передел сфер влияния в ближневосточном регионе, свидетельствует о стремлении турецкого руководства диверсифицировать внешнеполитический вектор развития страны. Стоит также отметить регулярные встречи представителей России, Ирана и Турции в Астане по координации действий в САР, что не может не вызывать тревожных сигналов у администрации Трампа.





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На сегодняшний день завершающаяся военная операция ВС Турции в Африне против вооружённых курдских формирований, которые по своей внешнеполитической ориентации являются проамериканскими, ещё раз подчёркивает напряжённость в турецко-американских отношениях. Оказывая существенную поддержку курдским отрядам самообороны, являющихся давними противниками Турции на протяжении долгих лет, Соединённые Штаты на какое-то время серьёзно исчерпали доверие своего стратегического союзника в регионе. И определение хотя бы приблизительных сроков окончания подобной конфронтации в отношениях двух государств сегодня представляется крайне сложной задачей. Этому способствует укоренившаяся в турецком обществе отрицательная риторика в отношении политики США в регионе, а также дальнейшие планы Реджепа Эрдогана по продолжению военной операции на севере Сирии. Руководство Турции не на шутку обеспокоено присутствием и более того закреплением вблизи своих государственных границ враждебных курдских элементов. Стоит отметить, что за таковых турецкая сторона принимает определённые курдские организации, признавая их террористическими, к ним относятся: Рабочая партия Курдистана (РПК), партия «Демократический союз» (ПДС), а также её ответвлённое крыло курдские «Отряды народной самообороны» (ОНС). Недавно в своём выступлении в Стамбуле президент Турции заявил, что в ближайшее время предстоят и другие операции, направленные на освобождение от вышеуказанных курдских элементов городов Мюнбидж и Идлиб. Также в различных турецких СМИ регулярно отмечаются заявления первых лиц страны по поводу перенесения последующих военных операций восточнее реки Евфрат. Такое положение дел при реальном и успешном наступлении турок серьёзно угрожает существованию Рожавы (Демократическая федерация Северной Сирии) в целом. Важно и то, что в данном курдском образовании находится большое количество военных баз США, которые американская сторона покидать в ближайшее время не намерена. В этой связи дальнейшее развитие турецко-американских отношений испытывает сильные трудности при разрешении подобных политических противоречий.



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Однако стороны связывает прежде всего фактор НАТО, отказываться от которого Турция не станет. Именно военно-стратегическое сотрудничество играет роль камня преткновения в данном вопросе и придаёт напряжённости в отношениях двух стран временный характер. Тому свидетельствует участившиеся в последние дни телефонные разговоры на уровне президентов двух государств, в ходе которых их лидеры подчеркнули необходимость укрепления двусторонних отношений между США и Турцией в качестве союзников по НАТО и стратегических партнеров. Также 8-9 марта в Вашингтоне прошли турецко-американские обсуждения по теме курдских партий и общей проблематики Сирии, что вносит определённую ясность и скоординированность в действия двух союзников в Сирии. По заявлениям турецких представителей между двумя сторонами после переговоров с уже бывшим Госсекретарём США Рексом Тиллерсоном был достигнут некий консенсус и даже заключены негласные договорённости по выводу ранее упомянутых курдских вооружённых формирований из Мюнбиджа. Город является последним оплотом курдских сил на западном берегу Евфрата и считается значимой точкой для американцев, выражающих их сильную озабоченность в вопросах связанных с этим образованием. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя турецко-американские отношения, отметил следующее: «Сейчас Анкара ожидает, что договоренности будут реализовываться. Если они реализуют обещанное, то Турция и США избегут столкновения. США объявили, что операция в Ракке завершилась. Мы ожидаем, что террористические элементы будут выведены из региона». Впрочем, в недавнем времени на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Лесото Лесего Макгости в Анкаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сделал очередное заявление, в котором говорилось, что Турция не ограничится одним Мюнбиджем и выводом из него сил РПК и ПДС. Также министр отметил, что дальнейшие военные операции охватят и другие города, контролируемые непосредственно курдами. Польша втридорога купила у США ракеты, которые её не спасут



Соединённым Штатам на современном этапе важно точно и правильно расставить свои главные приоритеты на Ближнем Востоке, а также проводить весьма сбалансированную политику в отношении региональных сил. Выстраивание взаимодействия с различными участниками конфликта в Сирии заключается в сложной специфике существующих связей между этими сторонами. Так, сближаясь и в дальнейшем с курдскими группировками, противоборствующими с Турцией, США могут оттолкнуть от себя Турцию и впоследствии обременить себя турецко-иранским сближением в регионе. Если же США перестанут поддерживать курдов, то при подобном раскладе у курдов могут найтись и другие покровители в лице Ирана или той же РФ, что категорически недопустимо с точки зрения политики штатов. Однако такое положение дел оказало бы сильный эффект на Турцию и усилило бы союзные отношения Анкары и Вашингтона. Внешнеполитические приоритеты Турции в регионе более понятны: любая сторона, поддерживающая курдские «террористические» партии и их вооружённые формирования, будет воспринята турками в качестве врага.



Таким образом, похолодание турецко-американских отношений на данном этапе вызвано существующими разногласиями между руководством этих стран по поводу курдского вопроса в Сирии, что, с одной стороны, может быть в ближайшие сроки урегулировано взаимными уступками и давлением по линии НАТО, а с другой — и вовсе зайти в ещё более трудный тупик. За последние два года процесс урегулирования сирийского конфликта вышел на существенно новый уровень, характеризующийся возникновением дополнительных переговорных площадок для враждующих сторон, главными посредниками которых явились Россия, Иран и Турция. В ходе астанинских встреч и Конгресса национального диалога в Сочи были достигнуты в определённой степени положительные результаты, которые по просьбе стран-посредников и по соответствующему обещанию специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии (далее – САР) Стаффана де Мистуры должно быть приняты во внимание на следующем переговорном процессе в Женеве. Кроме того, после поражения ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в САР следующим этапом разрешения сирийской проблемы предполагается принятие новой конституции страны, соответствующей сложившимся политическим реалиям и учитывающей интересы всех категорий населения в Сирии. Однако переход к быстрому урегулированию сирийского кризиса оказался туманной перспективой, которая идёт вразрез планам определённых сил, участвующих в конфликте.Участие Турции во всех вышеназванных переговорных форматах в роли посредника совместно с Россией и Ираном сильно ударило по турецко-американским отношениям. Резкий пересмотр турецким руководством своих приоритетных задач в Сирии стал серьёзным поводом к расхождению мнений Турции и Соединённых Штатов по некоторым щепетильным для обеих стран вопросам. Главным противоречием явилась поддержка, оказываемая США курдским вооружённым формированиям на севере САР, закрепившимся вдоль всей сирийско-турецкой границы. Анкара, в свою очередь, не раз заявляла о своей озабоченности в связи с курдскими образованиями, угрожающими, по её мнению, национальной безопасности Турции. Тем не менее, американская сторона длительное время пренебрегала волнением своего союзника и продолжала дальше вооружать и обеспечивать курдские отряды самообороны под предлогом их борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ). Такая ситуация в корне не устраивает Турцию, учитывая давнюю борьбу с курдскими вооружёнными формированиями, настроенными резко негативно к правящему режиму в Турции. Так, в конце 2016 года ВС Турецкой Республики осуществили военную операцию под названием «Щит Евфрата», целью которой стало устранение курдских вооружённых элементов в приграничных сирийских городах Аазаз и Эль-Баб, на что Соединённые Штаты отреагировали отрицательно, призывая турецкое руководство к сдержанности.Улучшение отношений Анкары и Москвы, а также сотрудничество обеих сторон по сирийскому вопросу сегодня переросло в реальные угрозы для администрации Дональда Трампа упустить Турцию из орбиты своего влияния и потерять важный стратегический плацдарм на Ближнем Востоке. Руководство Турции сделало серьёзный рывок на пути к независимости внешнеполитических действий, закупив российские ПВО С-400 на фоне принятия Конгрессом Соединённых Штатов нового санкционного пакета в отношении России. Также президент Турции Реджеп Эрдоган начал активно взаимодействовать с другим объектом санкциоонной политики США – Ираном. Оба государства нашли общий знаменатель при обсуждении тематики курдского сепаратизма, особенно, после проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане. Сближение Тегерана и Анкары, традиционно борющихся за передел сфер влияния в ближневосточном регионе, свидетельствует о стремлении турецкого руководства диверсифицировать внешнеполитический вектор развития страны. Стоит также отметить регулярные встречи представителей России, Ирана и Турции в Астане по координации действий в САР, что не может не вызывать тревожных сигналов у администрации Трампа.На сегодняшний день завершающаяся военная операция ВС Турции в Африне против вооружённых курдских формирований, которые по своей внешнеполитической ориентации являются проамериканскими, ещё раз подчёркивает напряжённость в турецко-американских отношениях. Оказывая существенную поддержку курдским отрядам самообороны, являющихся давними противниками Турции на протяжении долгих лет, Соединённые Штаты на какое-то время серьёзно исчерпали доверие своего стратегического союзника в регионе. И определение хотя бы приблизительных сроков окончания подобной конфронтации в отношениях двух государств сегодня представляется крайне сложной задачей. Этому способствует укоренившаяся в турецком обществе отрицательная риторика в отношении политики США в регионе, а также дальнейшие планы Реджепа Эрдогана по продолжению военной операции на севере Сирии. Руководство Турции не на шутку обеспокоено присутствием и более того закреплением вблизи своих государственных границ враждебных курдских элементов. Стоит отметить, что за таковых турецкая сторона принимает определённые курдские организации, признавая их террористическими, к ним относятся: Рабочая партия Курдистана (РПК), партия «Демократический союз» (ПДС), а также её ответвлённое крыло курдские «Отряды народной самообороны» (ОНС). Недавно в своём выступлении в Стамбуле президент Турции заявил, что в ближайшее время предстоят и другие операции, направленные на освобождение от вышеуказанных курдских элементов городов Мюнбидж и Идлиб. Также в различных турецких СМИ регулярно отмечаются заявления первых лиц страны по поводу перенесения последующих военных операций восточнее реки Евфрат. Такое положение дел при реальном и успешном наступлении турок серьёзно угрожает существованию Рожавы (Демократическая федерация Северной Сирии) в целом. Важно и то, что в данном курдском образовании находится большое количество военных баз США, которые американская сторона покидать в ближайшее время не намерена. В этой связи дальнейшее развитие турецко-американских отношений испытывает сильные трудности при разрешении подобных политических противоречий.Однако стороны связывает прежде всего фактор НАТО, отказываться от которого Турция не станет. Именно военно-стратегическое сотрудничество играет роль камня преткновения в данном вопросе и придаёт напряжённости в отношениях двух стран временный характер. Тому свидетельствует участившиеся в последние дни телефонные разговоры на уровне президентов двух государств, в ходе которых их лидеры подчеркнули необходимость укрепления двусторонних отношений между США и Турцией в качестве союзников по НАТО и стратегических партнеров. Также 8-9 марта в Вашингтоне прошли турецко-американские обсуждения по теме курдских партий и общей проблематики Сирии, что вносит определённую ясность и скоординированность в действия двух союзников в Сирии. По заявлениям турецких представителей между двумя сторонами после переговоров с уже бывшим Госсекретарём США Рексом Тиллерсоном был достигнут некий консенсус и даже заключены негласные договорённости по выводу ранее упомянутых курдских вооружённых формирований из Мюнбиджа. Город является последним оплотом курдских сил на западном берегу Евфрата и считается значимой точкой для американцев, выражающих их сильную озабоченность в вопросах связанных с этим образованием. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя турецко-американские отношения, отметил следующее: «Сейчас Анкара ожидает, что договоренности будут реализовываться. Если они реализуют обещанное, то Турция и США избегут столкновения. США объявили, что операция в Ракке завершилась. Мы ожидаем, что террористические элементы будут выведены из региона». Впрочем, в недавнем времени на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Лесото Лесего Макгости в Анкаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сделал очередное заявление, в котором говорилось, что Турция не ограничится одним Мюнбиджем и выводом из него сил РПК и ПДС. Также министр отметил, что дальнейшие военные операции охватят и другие города, контролируемые непосредственно курдами.Соединённым Штатам на современном этапе важно точно и правильно расставить свои главные приоритеты на Ближнем Востоке, а также проводить весьма сбалансированную политику в отношении региональных сил. Выстраивание взаимодействия с различными участниками конфликта в Сирии заключается в сложной специфике существующих связей между этими сторонами. Так, сближаясь и в дальнейшем с курдскими группировками, противоборствующими с Турцией, США могут оттолкнуть от себя Турцию и впоследствии обременить себя турецко-иранским сближением в регионе. Если же США перестанут поддерживать курдов, то при подобном раскладе у курдов могут найтись и другие покровители в лице Ирана или той же РФ, что категорически недопустимо с точки зрения политики штатов. Однако такое положение дел оказало бы сильный эффект на Турцию и усилило бы союзные отношения Анкары и Вашингтона. Внешнеполитические приоритеты Турции в регионе более понятны: любая сторона, поддерживающая курдские «террористические» партии и их вооружённые формирования, будет воспринята турками в качестве врага.Таким образом, похолодание турецко-американских отношений на данном этапе вызвано существующими разногласиями между руководством этих стран по поводу курдского вопроса в Сирии, что, с одной стороны, может быть в ближайшие сроки урегулировано взаимными уступками и давлением по линии НАТО, а с другой — и вовсе зайти в ещё более трудный тупик. Автор: Мамед Мустафаев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 50 Источник Похожие новости Кровавые битвы с врагами. 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