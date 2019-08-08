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США и Турция договорились о военной операции в Сирии - Чавушоглу
08 августа 2019, 18:09 • 142 • Политика
Мевлют Чавушоглу заявил, что США и Турция договорились о военной операции в Сирии - той самой, что анонсировала ранее Анкара.
США обещали Турции, что выведут свои войска с севера Сирии. Именно там Турция в ближайшее время планирует новую военную операцию. О решении Вашингтона министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в четверг, 8 августа.
С заявлением министр выступил в эфире телеканала NTV. По его словам, США приняли решение сразу после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об операции в регионе.
"И теперь мы стараемся проработать шаги, которые необходимо будет реализовать после вывода американцев", - добавил дипломат.
В то же время, как отметили в МИД Турции, Анкара надеется на проведение трехстороннего саммита, где участие примут Россия, Турция и Иран - по вопросам сирийского кризиса. Событие планируется на 11 сентября.
Ранее сообщалось, что Турция и США достигли договоренности в вопросе совместных действий по созданию зоны безопасности на севере Сирии, это зона к востоку от реки Евфрат.
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