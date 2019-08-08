США обещали Турции, что выведут свои войска с севера Сирии. Именно там Турция в ближайшее время планирует новую военную операцию. О решении Вашингтона министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в четверг, 8 августа.

С заявлением министр выступил в эфире телеканала NTV. По его словам, США приняли решение сразу после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об операции в регионе.

"И теперь мы стараемся проработать шаги, которые необходимо будет реализовать после вывода американцев", - добавил дипломат.

В то же время, как отметили в МИД Турции, Анкара надеется на проведение трехстороннего саммита, где участие примут Россия, Турция и Иран - по вопросам сирийского кризиса. Событие планируется на 11 сентября.