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США и союзники по AUKUS получат вопросы от России
29 сентября 2021, 15:45 • 17 • Политика
МИД России передал США и союзникам по военному альянсу AUKUS вопросы о нераспространении после объявления о передаче атомных подлодок Австралии.
Россия намерена получить у США ответы на ряд вопросов в связи с созданием нового военного альянса AUKUS, вопросы также будут переданы Великобритании и Австралии.
- цитирует РИА Новости слова замглавы МИД России Сергей Рябков.
В частности, Россию интересует, как передача атомных подлодок Австралии, и "гипотетическая передача корабельного топлива с обогащением порядка 90%" будет согласовываться "с требованиями нераспространения и обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ".
В МИД России подчеркнули, что вопросы по AUKUS не изменят повестку дня "переговоров России и США по стратегической стабильности".
Рябков подчеркнул, что создание нового военного союза США "напоминает нам о том, насколько "легко", "непринуждённо" наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения", к котороым они призывают следовать другие страны.
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