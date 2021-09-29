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США и союзники по AUKUS получат вопросы от России

29 сентября 2021, 15:45  •  17 • Политика
МИД России передал США и союзникам по военному альянсу AUKUS вопросы о нераспространении после объявления о передаче атомных подлодок Австралии.
Россия намерена получить у США ответы на ряд вопросов в связи с созданием нового военного альянса AUKUS, вопросы также будут переданы Великобритании и Австралии.
Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые мы уже передали американской стороне
- цитирует РИА Новости слова замглавы МИД России Сергей Рябков.
В частности, Россию интересует, как передача атомных подлодок Австралии, и "гипотетическая передача корабельного топлива с обогащением порядка 90%" будет согласовываться "с требованиями нераспространения и обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ".
В МИД России подчеркнули, что вопросы по AUKUS не изменят повестку дня "переговоров России и США по стратегической стабильности".
Рябков подчеркнул, что создание нового военного союза США "напоминает нам о том, насколько "легко", "непринуждённо" наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения", к котороым они призывают следовать другие страны.

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