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США и Северный морской путь: право имеют. Но не могут

20 января 2019, 17:39  •  264 • Политика
Американские военные вознамерились пройти Северным морским путём, чтобы показать зубки в деле защиты «свободы судоходства». Но – «съесть-то он съест, да кто ж ему даст»…
Автор:
Покровский Александр
Америка закусила удила. Хотя нет, это неверно. В соответствии со своей национальной культурой США, похоже, вбили себе в голову образ борца в реслинге, в этом отрепетированном шоу с заранее написанным сценарием, изображающем ожесточённую борьбу без правил. Этакий крутяжка, что гулко бьёт себя в грудь, запугивает соперника дико вращаемыми глазами, строит зверские рожи – а потом разбегается и…
И в зависимости от сценария
Но кто будет его согласовывать с американцами? Это в спектакле под названием реслинг борец может повалить соперника могучим ударом в грудь обеими ногами. А тот будет корчиться и отползать, изображая травму едва ли не смертельную. Но кто сказал, что Россия будет согласна играть роль условно пострадавшего?
В предыдущем материале на эту тему были описаны природные условия Арктики, трудности навигации по ней, сложности ледовой и метеорологической обстановки. Они объективны, с ними столкнётся любой транзитёр на Северном морском пути, будь там Россия или не будь её. Но именно её наличие и позволяет проходящим по СМП судам рассчитывать на относительно надёжный проход – ибо именно русская администрация Севморпути может обеспечить корабли правильной информацией по навигационной, ледовой, метеорологической, гидрографической обстановке, разместит, где нужно, навигационные знаки, выделит ледоколы.
Фото: www.globallookpress.com
Это всё стоит денег, да, но без этого…
А без этого – проход на свой страх и риск, - рассказал Царьграду один из высокопоставленных источников в морской транспортной отрасли России, имеющий отношение и к северным проводкам. – В принципе, американцы могут пройти, пожалуйста, но - тогда мы не несём ни за что ответственность. А поскольку у них практически нет судов ледового класса, то они будут очень сильно рисковать. Особенно в восточной части Севморпути. Думаю, они это прекрасно понимают. Поэтому даже и пытаться не будут, несмотря на дерзкие заявления.
Тут надо напомнить, чего такого дерзкого восхотели американцы. Согласно сообщению издания The Wall Street Journal, этим летом некий американский корабль совершит проход по Севморпути, не испрашивая разрешения у русских. Потому что американцам не нравится, что Россия применяет здесь разрешительную практику для прохода судов, считая СМП «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией Российской Федерации». Ключевое слово – «национальной». США же выступают с тех позиций, что это – важный международный транспортный путь, где должны действовать интернациональные, а не национальные нормы. Вроде черноморских или балтийских проливов или же пролива Ла-Манш. И ещё – чтобы денег за проход не брали.
Подобные претензии американцы имеют и к канадцам, требуя от тех признать экстерриториальный статус Северо-Западного прохода. Там, правда, в отличие от русской Арктики, глобальное потепление особого результата не принесло – там по-прежнему круглогодично царит многолетний паковый лёд, который не всегда возможно пробить даже русским атомным ледоколом. Но американцы изображают это делом принципа.

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