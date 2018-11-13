США и Саудовской Аравии дали послушать запись убийства Хашкаджи

Турция предоставила шести странам аудиозапись убийства Хашкаджи. Сообщается, что она поделились аудиозаписью, на которой запечатлено убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, с Саудовской Аравией, США, Францией, Канадой, Германией и Великобританией.

Информацию об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, он отметил, что «все, кто хотел», прослушали аудиозапись этого убийства.

«Наша разведка ничего не скрывала, - отмечает он. - Содержание ленты – настоящая трагедия. Даже офицер саудовской разведки был шокирован, когда прослушал запись».

Также Эрдоган процитировал офицера: «Убийца, возможно, был под героином. Только так человек может сделать подобное».

Сейчас Эрдоган отметил, мол, Турция готова ждать, пока саудиты, наконец, прольют свет на это преступление.

«Причастные к преступлению входят в число 18 высокопоставленных саудовских чиновников, которых специально отправили Стамбул в день убийства журналиста, - цитирует Hurriyet турецкого лидера. - Помимо исполнителей, должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ».