|
США и Саудовской Аравии дали послушать запись убийства Хашкаджи
13 ноября 2018, 13:09 • 117 • В мире
Турция предоставила шести странам аудиозапись убийства Хашкаджи. Сообщается, что она поделились аудиозаписью, на которой запечатлено убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, с Саудовской Аравией, США, Францией, Канадой, Германией и Великобританией.
Информацию об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, он отметил, что «все, кто хотел», прослушали аудиозапись этого убийства.
«Наша разведка ничего не скрывала, - отмечает он. - Содержание ленты – настоящая трагедия. Даже офицер саудовской разведки был шокирован, когда прослушал запись».
Также Эрдоган процитировал офицера: «Убийца, возможно, был под героином. Только так человек может сделать подобное».
Сейчас Эрдоган отметил, мол, Турция готова ждать, пока саудиты, наконец, прольют свет на это преступление.
«Причастные к преступлению входят в число 18 высокопоставленных саудовских чиновников, которых специально отправили Стамбул в день убийства журналиста, - цитирует Hurriyet турецкого лидера. - Помимо исполнителей, должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ».
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
12 ноября 2018, 06:28
|
10 ноября 2018, 23:24
|
09 ноября 2018, 01:54
|
07 ноября 2018, 14:09
|
11 ноября 2018, 18:54
|
08 ноября 2018, 03:09
|
12 ноября 2018, 14:24