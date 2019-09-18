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США и Саудовская Аравия пытаются развернуть войну, обвинив Иран в ударе - Роухани

18 сентября 2019, 12:24  •  103 • Политика
Роухани заявил, что США и Саудовская Аравия в коалиции пытаются развернуть войну, при этом обвиняя Иран в ударе.
Глава Ирана Хасан Роухани выступил с заявлением касаемо агрессивной политики США, которые в военной коалиции с Саудовской Аравией сделали все возможное, чтобы развернуть конфликт в регионе. Слова Роухани цитирует Reuters в среду, 18 сентября.
Именно сегодня Министерство обороны Саудовской Аравии должно представить некие доказательства о причастности Ирана к удару по саудовскому НПЗ. Напомним, удары были нанесены беспилотниками, а Иран обвинили голословно. Более того, изначально сообщалось, что по объектам бил Йемен, с которым у Саудовской Аравии давний конфликт.
США настаивают на вине Ирана, используя инцидент для реализации своей политической повестки.

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