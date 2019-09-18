США и Саудовская Аравия пытаются развернуть войну, обвинив Иран в ударе - Роухани

Глава Ирана Хасан Роухани выступил с заявлением касаемо агрессивной политики США, которые в военной коалиции с Саудовской Аравией сделали все возможное, чтобы развернуть конфликт в регионе. Слова Роухани цитирует Reuters в среду, 18 сентября.

Именно сегодня Министерство обороны Саудовской Аравии должно представить некие доказательства о причастности Ирана к удару по саудовскому НПЗ. Напомним, удары были нанесены беспилотниками, а Иран обвинили голословно. Более того, изначально сообщалось, что по объектам бил Йемен, с которым у Саудовской Аравии давний конфликт.

США настаивают на вине Ирана, используя инцидент для реализации своей политической повестки.