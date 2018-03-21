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США и Саудовская Аравия подумают, как заставить Россию заплатить за Сирию

21 марта 2018, 19:24  •  34 • В мире
Две главные дестабилизирующие ситуацию на Ближнем Востоке силы встретились в Америке. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман на целых три недели прибыл для переговоров в США. Он уже встретился с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом
Протокольные слова с отголосками желаний
В протокольных сообщениях о первых результатах переговоров действительные цели сторон затушёвываются, однако в случае с Трампом разгадать их помогает его творческая личность. Ну, или непосредственность. Например, прямо на камеры он сказал: "Саудовская Аравия — очень богатая страна, и, надеюсь, они передадут часть этого богатства США".
Фраза, правда, была продолжена словами "…в форме рабочих мест и путём закупки лучшей военной техники в мире", — но если бы это был студенческий конспект, то понятно, что это продолжение было бы в нём опущено.
Тут есть смысл напомнить, что ещё во время первого зарубежного визита Трампа в качестве нового президента США стороны уже заключили контракт стоимостью не много ни мало 110 млрд долларов. И это только контракт на поставки американского вооружения в Саудовскую Аравию.
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Ещё тогда специалисты указывали на запредельность этой суммы, на которую можно закупить оружия больше, чем есть всего у любой другой страны региона. И уже тогда говорилось о том, что такие деньжищи – не столько необходимая для Эр-Рияда трата, сколько аванс Трампу и инвестиция в США ради вящей поддержки Саудовской Аравии со стороны Вашингтона. Подкуп, иначе говоря.
И вот на этом фоне сегодня и звучат слова Трампа, что отношения между США и Саудовского Аравией "вероятно, сильны как никогда — мы понимаем друг друга". А также: "У нас великая дружба, великие отношения".
Но если желания США угадываются чётко, то чего хочет от Вашингтона ибн Салман – наследный принц, но, по сути, уже действующий как глава государства политик?
Это тоже легко увидеть. Если американцы хотят денег и рабочих мест, то саудиты, в качестве ответной любезности, хотят Иран.
Президент США Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Кто кому мешает
Принц Мухаммед в протокольном, непосредственно перед визитом в США данном интервью телеканалу CBS заявил буквально следующее:
Иран пытается распространить своё влияние в регионе. Также как Гитлер в своё время стремился к экспансии, так и Тегеран сегодня хочет утвердить свои проекты на Ближнем Востоке. С самого начала многие страны мира, в том числе Европы, не понимали, насколько опасен Гитлер, до тех пор, пока не случилось то, что случилось. Я не хотел бы, чтобы то же самое произошло на Ближнем Востоке".
Заявка, как говорится, мощная: если на уровне журналистов и блогеров сравнивать кого-то с Гитлером и то считается одним из мощнейших оскорблений, то в эмпиреях, где общаются высшие государственные деятели, такие пассажи – вещь запредельная, граничащая с объявлением войны. Принца нашего, как не раз констатировал "Царьград", нередко заносит, конечно, - достаточно вспомнить, как он половину королевского дома пересажал под арест, покуда не выплатят денежку малую на процветание королевства.
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Но совпадения – что тогда, что сейчас – довольно впечатляющие. Тогда тех принцев на гоп-стоп взяли как раз в связи с необходимостью заплатить американцам за "крышу". То-то и ни звука протеста на такой беспредел со стороны "демократического" Запада не раздалось. Сейчас же слова о Гитлере оказываются в очень знаменательной связи как с объявленными объектами для посещения принцем в США, так и с его собственными словами:
Если Тегеран разработает ядерную бомбу, то Саудовская Аравия как можно быстрее разработает своё собственное оружие".
А за время своего визита принц Мухаммед намерен посетить шесть городов, где будет вести переговоры по закупке технологий, по энергетике, по инвестициям в технологическое развитие Саудовской Аравии, по сотрудничеству в сфере образования и так далее. Понятно, что напрямую не может вестись речь о закупке ядерных технологий, однако тема получения "мирного" реактора всплывала и всплывает постоянно.
И как только американцы сорвут "ядерную сделку" с Ираном, для чего и прилагают ныне энергичные пропагандистские и дипломатические усилия – Эр-Рияд уже будет стоять наготове с протянутыми ладошками. Куда американцы должны будут положить именно ядерные технологии.
Зря, что ли, им такие авансы раздавали?
Принц ибн Салман. Фото: www.globallookpress.com
"Треугольник зла"
В своё время принц ибн Салман сформулировал, что радикальные исламские группировки являются одной из сторон "треугольника зла" – наряду с Турцией и Ираном.
Тут остаётся только рот раскрыть. Как говорится, оп-паньки! - Саудовская Аравия, где официальной идеологией является агрессивный ваххабитский исламизм, где находили и находят финансовую и оружейную подпитку самые экстремистские террористические группировки в Сирии, поставила на одну доску с террористами шиитский Иран и светскую Турцию!
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Нет, понятно, что эти страны и их режимы – тоже далеко не зайчики ни в политическом, ни в военном отношении. Но всё же шиитских террористических группировок уровня ваххабитско-салафитских "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каеды", запрещённых в России, мы не знаем. Мы вообще не знаем шиитских террористических группировок, если к подобным не причислять те, которые не нравятся Саудовской Аравии или Израилю – вроде йеменских хуситов или ливанской "Хизбаллы". А Турция, при всём крене нынешнего его руководства к "исламскому возрождению", – страна вполне покамест светская. Во-всяком случае, не заявляющая с гордостью, что значительно модернизировала свою политическую систему, разрешив женщинам водить автомобиль и посещать спортивные соревнования. Ибо в ней это – норма, в отличие от Саудовской Аравии.
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Соответственно, становится ясно, чего на деле добивается Саудовская Аравия. Нетрудно заметить, что в "треугольнике зла" присутствуют два региональных гегемона из трёх. Не хватает только Египта, но тот на данный момент финансово полностью находится под контролем Эр-Рияда, а потому может рассматриваться только как государство-клиент.
Следовательно, основным содержанием визита ибн Салмана в США будут попытки добиться от Штатов полной и безоговорочной поддержки в борьбе саудов за исключительную гегемонию на Ближнем Востоке. Израиль, понятно, остаётся за скобками как не мусульманская страна, хотя нельзя не отметить, что Саудовская Аравия находится с ним хоть и в негласном, но более чем деятельном союзе.
Потому всё в том же интервью CBS принц призывал Вашингтон сильнее давить на Иран. А как додавит, Эр-Рияд - вот он, наготове стоит. И с ядерными реакторами, от США полученными.
Вашингтон. Белый дом. Фото: www.globallookpress.com
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Чего хочет Вашингтон
Ясно, что всё это и Вашингтону ясно. Но сауды – их естественный союзник и инструмент на Ближнем Востоке. Правда, если лет 30, даже 20 назад отношение к ним в Америке было снисходительное – мол, вкладываются шейхи в нашу экономику из-за того, что нефтедоллары девать некуда, - то теперь до некоторой степени хвост стал вилять собакой. Саудовская Аравия вкладывается по-прежнему, но… не по-прежнему, а с условиями. И требования, как мы видим, достаточно серьёзные – обеспечить Эр-Рияду ведущие позиции в регионе, в политике, в технологиях и так далее.
В свою очередь, в рамках этой – уже взаимной – торговли Вашингтон тоже требует кое-чего важного от Эр-Рияда. Очень знаменательны оказались в этом смысле заявления Белого дома о том, что
президент Дональд Трамп и наследный принц обсудят противостояние дестабилизирующей деятельности Ирана в Сирии, а также включат в обсуждение роль России в поддержке зверств режима Башара Асада в Сирии, попытки Москвы защитить Тегеран от действий США".
Зверств! – обратим внимание. Но ещё больше обратим внимание на продолжение темы, как его описал представитель американской администрации: "Дискуссия сосредоточится на том, как совместно заставить Россию заплатить за свою деятельность в Сирии и за поддержку распространения иранских ракет в Йемене".
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Повторим раздельно: "Заставить Россию заплатить".
То есть вам нужно признание нами "треугольника зла" с Турцией и Ираном? Пожалуйста, мы готовы. Тем более что они нам тоже не нравятся. Но вы, саудовцы, за последнее время предприняли несколько шагов по сближению с Москвой. Вон, даже оружие у русских купить хотите. Не надо этого! Лучше так: мы поможем вам, вы поможете нам – и вместе мы будем нагибать Россию и заставлять её платить за поддержку тех, кого мы не любим.
И теперь очень интересно, что ответит на эту прозрачную торговлю принц Мухаммед ибн Салман. Он-то, как и многие в регионе, прекрасно видит, что истинным гегемоном на Ближнем Востоке уже стала заполнившая здесь американский вакуум Россия…
Покровский Александр

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