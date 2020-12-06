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США и рта раскрывать Украине не дают: Facebook заблокировал аккаунт заместителя главы Офиса Зеленского

06 декабря 2020, 20:00  •  41 • Украина

В последнее время мы много говорим об американской цензуре, о том, что их хостинги развернули настоящую информационную войну против российских СМИ и отдельных лиц в Сети. Facebook, Google, YouTube молча берут и блокируют наши аккаунты. И это на нашей территории. В связи с чем депутаты выступили с инициативой принять закон о санкциях против американских IT-технологий. Если закон примут, то Роскомнадзор будет иметь возможность блокировать американские сайты, посягнувших на право российского гражданина к свободному доступу и обмену информацией.

Враждебное отношение США к России — это понятно. А вот то, что цукербергские тролли блокируют украинские аккаунты — это что-то новенькое. Однако обо всем по порядку. Вчера заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров решил было разместить пост на своей странице в Facebook. Он имел смелость огрызнуться на главного покровителя Украины — США.

Вот вырезка и з его текста: «Моя позиция неизменна – только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний». Ответ от хозяев не заставил себя долго ждать. Facebook взял и заблокировал его аккаунт. Более красноречивого ответа не вижу. Все и так ясно. Диалог между Украиной и США был краток, и позиция ясна. Сколько бы Киев не мурыжился, он уже безвылазно запутался в западных сетях. Даже высказаться где-то у себя на личной странице не дают.

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