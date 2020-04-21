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США и Россия "бодаются", а Китай выигрывает: Эксперт о переговорах по ядерному оружию

21 апреля 2020, 13:10  •  42 • Политика
Эксперт Алексей Воскресенский прокомментировал проблемы переговоров по ядерному оружию (СНВ-3), указав на то, что от "бодания" России и США выигрывает Китай.
США не хотят договариваться ни по каким соглашениям, а также рассматривать Россию в качестве равной даже в военной области. Об этом "ПолитЭксперту" рассказал политолог Алексей Воскресенский.
Напомним, в феврале 2021 года истекает срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Несмотря на то что Москва сигнализирует о готовности к переговорам, Вашингтон занял пассивно-агрессивную позицию.
В частности, американские специалисты модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые расположены на территории ФРГ. Работы были проведены осенью 2019 года: 20 боеголовок тайно переправили в США, где на них обновили софт. Кроме того, в марте 2020 года в Пентагоне сообщили о том, что несколько тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit будут переброшены на авиабазу Лажеш, которая находится на португальских Азорских островах.
Как отметил Воскресенский, Белый дом не хочет договариваться с Кремлём ни по каким соглашениям. При этом подобная политика Вашингтоном навязывается и другим странам. Так, американцы отказались поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пытаясь переложить на неё ответственность за плохую подготовку американской системы здравоохранения к пандемии коронавируса.
Из этой ситуации выгоду может извлечь Китай, который США как раз и хотят привлечь к новому соглашению. Пекин не заинтересован в участии в международных соглашениях в ядерной сфере, так как их отсутствие позволяет модернизировать армию.
"Пока США и Россия бодаются, кто и откуда вышел, у кого какое вооружение, КНР за это время может что-то приобрести такое, что сделает страну равной с другими державами. Китайцы этого и не скрывают, потому что есть задача превратить армию к 2050 году в номер один", - уверен эксперт.
Кроме того, помочь с технологиями КНР может российская сторона, что укрепит курс на двустороннее партнёрство.

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