США и Россия. Кто кошка, а кто мышка? • 49 • Аналитика









Нулевая договороспособность

Чего стоит эта взаимная ответственность США, когда они объявляют нас «стратегическим противником» и всегда готовы выдвинуть бездоказательные обвинения и абсурдные требования, как в случае с договором по РСМД? Процедура проверки выполнения ДРСМД прописана в самом договоре, но США просто выкинули её напрочь и выставили свои «ужасные» и голословные «агрессивные» обвинения. Чего будут тогда стоить новые договоры с США? Ничего они не будут стоить…



Как видим, не только украинские ультранационалисты объявляют Россию «агрессором» по любому поводу, в этом они скорее следуют примеру и подсказке своих американских учителей и колонизаторов.



Слышали ли мы подобные заявления об «американской агрессии» из уст наших руководителей такого уровня? Нет, не слышали, Владимир Путин себе такого не позволяет, а вслед за ним и его коллеги. Это не значит, конечно, что Путин и Генштаб не считают американскую политику агрессивной, но понимают, что, как говорил А.П. Чехов, «всякому безобразию есть свое приличие». Американцы этого не понимают, как объяснял нам юморист Михаил Задорнов, потому что они «тупые»? Хорошо, если бы классик жанра оказался прав.



Большая игра в кошки-мышки

Поэтому со стороны российско-американские отношения выглядят как игра в кошки-мышки. США вышли из договора по ПРО и создают базы якобы ПРО в Румынии и в Польше против… Ирана. Когда эту ложь Барака Обамы стало невозможно поддерживать публично, скрипя зубами США выдавливают из себя: всё-таки против России. Американская кошка готовилась съесть русскую мышку.



Но русская мышка извернулась, вооружилась гиперзвуковым оружием и сама как бы преображается в кошку, а США попадают в положение мышки и совершенствуют свой ядерный потенциал перед лицом гиперзвуковой угрозы.



Три года назад США благословили госпереворот в Турции с покушением на президента Эрдогана, чтобы переломить в свою пользу ситуацию в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, пытались спровоцировать российско-турецкий конфликт. Эрдоган был недостаточно послушен и уступчив. Но русская мышка не поддалась на провокации, сумела предупредить Эрдогана о готовящемся покушении на него, и вот сегодня Турция покупает российский ЗРК С-400 с перспективой развала южного фланга НАТО. А на Ближнем Востоке образовалась тройка Россия – Турция – Иран.



В феврале 2014 США организовали госпереворот на Украине с приходом к власти ультранационалистов, чтобы получить решающее преимущество в Чёрном море и нависнуть над югом России, но получили отпор в Крыму и на Донбассе. Навязанные американцами Европе антироссийские санкции вносят раскол в отношения США со своими главными европейскими союзниками, а Россия начала стремительно сближаться с Китаем. И как долго будет продолжаться эта игра в кошки -мышки?



Реальный мир

Если говорить по существу, то за дипломатическими общими фразами, прерываемыми порой американской грубостью, похоже, происходит совсем другой разговор, на грани фола. Даже глава МИД Сергей Лавров не может иногда выдержать в кулуарах дипломатический тон.



Как-то во время очередного обострения на Ближнем Востоке политолог Евгений Сатановский рассказал о своём разговоре с нашими высокопоставленными военными: «Мы действительно будем сбивать американские носители, если они нанесут удар по нашим базам в Сирии или будут угрожать их безопасности, как мы это говорим?» Ему кратко ответили: «Да». Вот так реально обстоят дела в нашем мире.



И о ценностях этого мира

Уходящая в безвестность премьер Британии Тереза Мэй обвинила Владимира Путина «во лжи», которая заключается в том, что он обманывает, когда говорит о «конце либерализма»! В этой связи стоит напомнить Терезе Мэй и всем либералам об их лжи, когда они объявляют о «конце истории» и своей всемирно-исторической победе. По сути дела, Тереза подтвердила свой личный «конец либерализма», объявив свободное публично выраженное мнение об идеологической доктрине «ложью». Свобода слова низвергнута и оболгана её же якобы приверженцем!





В качестве главной либеральной ценности Тереза Мэй предъявила более высокий, чем в России, уровень жизни в «либеральных странах», грубо говоря, большее количество «колбасы» на прилавках. Тогда самыми либеральными странами с самым высоким уровнем жизни являются Саудовская Аравия и Катар. А Великобритания в сравнении с ними — авторитарный плутократический режим.



При этом не столь важно, что Мэй утрирует Путина, потому что он говорил о глубоком кризисе идеологии либерализма, а сама либеральная идея останется, она даже необходима для мира. Важно, что Тереза сама низвергает ценности либерализма, объявляя свободное мнение «ложью». Это пример манипуляции, которыми сегодня пронизано всё на Западе.



По нашему мнению, манипулятивная либеральная демократия продолжает стремительно изживать себя: она уже не умеет следить за своим языком, свела все свои ценности к «колбасе», но эта колбаса тридцати сортов вся одинаково искусственная. Так что европейцы и американцы ею объелись и банально вымирают в угаре гей-пропаганды, поэтому и приходится Западу проявлять невиданную ранее толерантность и терпимость и завозить к себе мигрантов миллионами. Владимир Жириновский, как когда-то юродивые на Руси, говорит ведь правду, что России нужно только подождать, когда мигранты предъявят своим былым угнетателями и колонизаторам счета на их исторической родине. Марк Эспер, кандидат в министры обороны США, выступил в связи со своим возможным назначением в Конгрессе и назвал Россию «стратегическим противником США во всех регионах мира», а ядерный потенциал США – «главным фактором сдерживания российской агрессии». Ещё он обещал «оказать при необходимости военную помощь Украине», а также установить контроль над всем ядерным потенциалом России, правда, взаимообразно.Чего стоит эта взаимная ответственность США, когда они объявляют нас «стратегическим противником» и всегда готовы выдвинуть бездоказательные обвинения и абсурдные требования, как в случае с договором по РСМД? Процедура проверки выполнения ДРСМД прописана в самом договоре, но США просто выкинули её напрочь и выставили свои «ужасные» и голословные «агрессивные» обвинения. Чего будут тогда стоить новые договоры с США? Ничего они не будут стоить…Как видим, не только украинские ультранационалисты объявляют Россию «агрессором» по любому поводу, в этом они скорее следуют примеру и подсказке своих американских учителей и колонизаторов.Слышали ли мы подобные заявления об «американской агрессии» из уст наших руководителей такого уровня? Нет, не слышали, Владимир Путин себе такого не позволяет, а вслед за ним и его коллеги. Это не значит, конечно, что Путин и Генштаб не считают американскую политику агрессивной, но понимают, что, как говорил А.П. Чехов, «всякому безобразию есть свое приличие». Американцы этого не понимают, как объяснял нам юморист Михаил Задорнов, потому что они «тупые»? Хорошо, если бы классик жанра оказался прав.Поэтому со стороны российско-американские отношения выглядят как игра в кошки-мышки. США вышли из договора по ПРО и создают базы якобы ПРО в Румынии и в Польше против… Ирана. Когда эту ложь Барака Обамы стало невозможно поддерживать публично, скрипя зубами США выдавливают из себя: всё-таки против России. Американская кошка готовилась съесть русскую мышку.Но русская мышка извернулась, вооружилась гиперзвуковым оружием и сама как бы преображается в кошку, а США попадают в положение мышки и совершенствуют свой ядерный потенциал перед лицом гиперзвуковой угрозы.Три года назад США благословили госпереворот в Турции с покушением на президента Эрдогана, чтобы переломить в свою пользу ситуацию в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, пытались спровоцировать российско-турецкий конфликт. Эрдоган был недостаточно послушен и уступчив. Но русская мышка не поддалась на провокации, сумела предупредить Эрдогана о готовящемся покушении на него, и вот сегодня Турция покупает российский ЗРК С-400 с перспективой развала южного фланга НАТО. А на Ближнем Востоке образовалась тройка Россия – Турция – Иран.В феврале 2014 США организовали госпереворот на Украине с приходом к власти ультранационалистов, чтобы получить решающее преимущество в Чёрном море и нависнуть над югом России, но получили отпор в Крыму и на Донбассе. Навязанные американцами Европе антироссийские санкции вносят раскол в отношения США со своими главными европейскими союзниками, а Россия начала стремительно сближаться с Китаем. И как долго будет продолжаться эта игра в кошки -мышки?Если говорить по существу, то за дипломатическими общими фразами, прерываемыми порой американской грубостью, похоже, происходит совсем другой разговор, на грани фола. Даже глава МИД Сергей Лавров не может иногда выдержать в кулуарах дипломатический тон.Как-то во время очередного обострения на Ближнем Востоке политолог Евгений Сатановский рассказал о своём разговоре с нашими высокопоставленными военными: «Мы действительно будем сбивать американские носители, если они нанесут удар по нашим базам в Сирии или будут угрожать их безопасности, как мы это говорим?» Ему кратко ответили: «Да». Вот так реально обстоят дела в нашем мире.Уходящая в безвестность премьер Британии Тереза Мэй обвинила Владимира Путина «во лжи», которая заключается в том, что он обманывает, когда говорит о «конце либерализма»! В этой связи стоит напомнить Терезе Мэй и всем либералам об их лжи, когда они объявляют о «конце истории» и своей всемирно-исторической победе. По сути дела, Тереза подтвердила свой личный «конец либерализма», объявив свободное публично выраженное мнение об идеологической доктрине «ложью». Свобода слова низвергнута и оболгана её же якобы приверженцем!В качестве главной либеральной ценности Тереза Мэй предъявила более высокий, чем в России, уровень жизни в «либеральных странах», грубо говоря, большее количество «колбасы» на прилавках. Тогда самыми либеральными странами с самым высоким уровнем жизни являются Саудовская Аравия и Катар. А Великобритания в сравнении с ними — авторитарный плутократический режим.При этом не столь важно, что Мэй утрирует Путина, потому что он говорил о глубоком кризисе идеологии либерализма, а сама либеральная идея останется, она даже необходима для мира. Важно, что Тереза сама низвергает ценности либерализма, объявляя свободное мнение «ложью». Это пример манипуляции, которыми сегодня пронизано всё на Западе.По нашему мнению, манипулятивная либеральная демократия продолжает стремительно изживать себя: она уже не умеет следить за своим языком, свела все свои ценности к «колбасе», но эта колбаса тридцати сортов вся одинаково искусственная. Так что европейцы и американцы ею объелись и банально вымирают в угаре гей-пропаганды, поэтому и приходится Западу проявлять невиданную ранее толерантность и терпимость и завозить к себе мигрантов миллионами. Владимир Жириновский, как когда-то юродивые на Руси, говорит ведь правду, что России нужно только подождать, когда мигранты предъявят своим былым угнетателями и колонизаторам счета на их исторической родине. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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