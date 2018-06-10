США и Польша: совместный спектакль для европейской аудитории • 29 • Аналитика







Представительница США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон констатировала, что в настоящий момент Вашингтон не рассматривает вопрос о размещении воинского контингента в Польше на постоянной основе и, соответственно, не предпринимает никаких действий по этому поводу. Польша, безусловно, хороший союзник, но сегодня у США нет планов размещения там постоянных военных баз, добавила она.





В настоящий момент в Польше находится около 5 тысяч американских военных и персонала на ротационной основе. То есть их численность связана с проводимыми в регионе мероприятиями.







Честно говоря, ответ американского представителя не удивляет. Вся история с оплатой поляками американской военной базы с самого начала выглядела не очень убедительно.



Можно даже не сомневаться, что если бы у поляков было бы два «лишних» миллиарда долларов, то они нашли бы для них куда бы более интересное и практичное применение, чем передачу их американцам. Если их так беспокоит безопасность, то они бы, несомненно, вложили бы эти деньги в свою армию. На развитие и усиление которой они в последнее время не скупятся.



Тем более что польская лояльность не только Брюсселю, но и Вашингтону далеко не безгранична. Варшава, будучи себе на уме, традиционно старается играть свою игру на противоречиях США и ЕС. И уж точно платить такие деньги Дяде Сэму за мнимую оборону от вымышленной опасности (что прекрасно понимает польское руководство) Варшава точно бы не стала.







Так, не в пример более богатая Германия трясется над каждым евро, которые у нее стремятся «вымутить» США на поддержание НАТО и защиту от «российской угрозы».



Информационный шум относительно намерения Польши оплачивать присутствие американских танков на Висле больше всего напоминает спектакль, сыгранный накануне саммита военных министров стран НАТО.



Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис летел в Европу с намерением потребовать от европейских союзников создания оперативного резерва сил, нацеленных против России по формуле 30-30-30-30: (тридцать батальонов, тридцать эскадрилий, тридцать кораблей, развернутые за тридцать дней).



И в этом смысле польское предложение звучало как вполне отчетливый намек европейским союзникам: или сами обеспечивайте оперативный резерв и силы быстрого реагирования, или оплачивайте, как поляки, пребывание американского контингента.







Как прекрасно понимают европейцы, развертывание американской дивизии поблизости от российских границ станет мощным раздражающим фактором. Ведь происходящее вполне соответствует излюбленному американцами способу осуществлять сделки – создать для партнера проблему или даже угрозу, а потом требовать от него желаемого за ее устранение.



Сегодня для американцев очень важно, чтобы европейские члены НАТО осуществляли давление на Россию самостоятельно или с минимальным участием США.



Напомним, об этом неоднократно заявлял Дональд Трамп, в том числе и во время проведения избирательной кампании, указывая, что безопасностью Европы должны озаботиться прежде всего сами европейцы, что вопросы их защиты не должны оплачиваться из американского бюджета.



Вашингтону это необходимо не только из соображения экономии. Ему нужна максимальная свобода рук и широкий простор для маневра силами и средствами для реализации своих глобальных планов и продвижения интересов не только в Европе, но и в других регионах планеты.



Мэттис, как мы знаем, добился в своей миссии полного успеха: его план «30х4» коллеги по НАТО приняли довольно легко и без особых возражений. Возможно, заслуга в этом не только данного американо-польского спектакля, но и он свою роль, несомненно, сыграл. На Вашингтон не произвели впечатления польские два миллиарда долларов, которые Варшава якобы предлагала за размещение американской танковой дивизии на своей территории.Представительница США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон констатировала, что в настоящий момент Вашингтон не рассматривает вопрос о размещении воинского контингента в Польше на постоянной основе и, соответственно, не предпринимает никаких действий по этому поводу. Польша, безусловно, хороший союзник, но сегодня у США нет планов размещения там постоянных военных баз, добавила она.В настоящий момент в Польше находится около 5 тысяч американских военных и персонала на ротационной основе. То есть их численность связана с проводимыми в регионе мероприятиями.Честно говоря, ответ американского представителя не удивляет. Вся история с оплатой поляками американской военной базы с самого начала выглядела не очень убедительно.Можно даже не сомневаться, что если бы у поляков было бы два «лишних» миллиарда долларов, то они нашли бы для них куда бы более интересное и практичное применение, чем передачу их американцам. Если их так беспокоит безопасность, то они бы, несомненно, вложили бы эти деньги в свою армию. На развитие и усиление которой они в последнее время не скупятся.Тем более что польская лояльность не только Брюсселю, но и Вашингтону далеко не безгранична. Варшава, будучи себе на уме, традиционно старается играть свою игру на противоречиях США и ЕС. И уж точно платить такие деньги Дяде Сэму за мнимую оборону от вымышленной опасности (что прекрасно понимает польское руководство) Варшава точно бы не стала.Так, не в пример более богатая Германия трясется над каждым евро, которые у нее стремятся «вымутить» США на поддержание НАТО и защиту от «российской угрозы».Информационный шум относительно намерения Польши оплачивать присутствие американских танков на Висле больше всего напоминает спектакль, сыгранный накануне саммита военных министров стран НАТО.Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис летел в Европу с намерением потребовать от европейских союзников создания оперативного резерва сил, нацеленных против России по формуле 30-30-30-30: (тридцать батальонов, тридцать эскадрилий, тридцать кораблей, развернутые за тридцать дней).И в этом смысле польское предложение звучало как вполне отчетливый намек европейским союзникам: или сами обеспечивайте оперативный резерв и силы быстрого реагирования, или оплачивайте, как поляки, пребывание американского контингента.Как прекрасно понимают европейцы, развертывание американской дивизии поблизости от российских границ станет мощным раздражающим фактором. Ведь происходящее вполне соответствует излюбленному американцами способу осуществлять сделки – создать для партнера проблему или даже угрозу, а потом требовать от него желаемого за ее устранение.Сегодня для американцев очень важно, чтобы европейские члены НАТО осуществляли давление на Россию самостоятельно или с минимальным участием США.Напомним, об этом неоднократно заявлял Дональд Трамп, в том числе и во время проведения избирательной кампании, указывая, что безопасностью Европы должны озаботиться прежде всего сами европейцы, что вопросы их защиты не должны оплачиваться из американского бюджета.Вашингтону это необходимо не только из соображения экономии. Ему нужна максимальная свобода рук и широкий простор для маневра силами и средствами для реализации своих глобальных планов и продвижения интересов не только в Европе, но и в других регионах планеты.Мэттис, как мы знаем, добился в своей миссии полного успеха: его план «30х4» коллеги по НАТО приняли довольно легко и без особых возражений. Возможно, заслуга в этом не только данного американо-польского спектакля, но и он свою роль, несомненно, сыграл. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 29 Источник Похожие новости Вернётся ли Як-3 в Саратов? Президент даёт одному — министры отнимают у всех Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным

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