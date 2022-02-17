США и НАТО приготовиться: МИД и Кремль ответили по гарантиям безопасности

Россия готова дать США и НАТО ответ по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в МИД и Кремле.

Россия выдвинула США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Альянс и Вашингтон дали по ним достаточно расплывчатый ответ, а Москва настаивает на конкретике.

В свою очередь, Россия уже готова ответить Западу по вопросам безопасности.

Так, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что МИД России скоро начнёт доводить до сведения собеседников России её реакцию на их ответ по гарантиям безопасности. В МИД это подтвердили.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оповестил, что Россия сегодня направит США свой ответ. Он будет опубликован через несколько часов после отправки в Вашингтон.