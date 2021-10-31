США и НАТО начинают операции в Чёрном и Средиземном морях

Потенциальный ТВД?

Шестой флот ВМС США совместно с силами НАТО начал операции в акваториях Средиземного и Чёрного морей. Штаб военных манёвров будет располагаться на командном корабле Шестого флота США – эсминце Mount Whitney. Флагманский борт направят в Чёрное море.

«Mount Whitney и штабы на его борту будут взаимодействовать с партнёрами и союзниками по НАТО в Средиземном и Чёрном морях, работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Совместные действия и учения демонстрируют приверженность НАТО сохранению свободы судоходства в международных водах для всех стран», – сообщает пресс-служба ВМС США.

Тем временем в черноморскую акваторию вошёл американский ракетный эсминец USSPorter.

По мнению эксперта Института стран СНГ, капитана I ранга запаса Сергея Горбачёва, визиты военных кораблей США черноморскую зону – продолжение американского освоения этого региона. «Американцы продолжают заниматься вопросами освоения черноморского бассейна во всех отношениях, с точки зрения военно-морской и пытаются здесь не только повышать активность, но и развивать разные виды деятельности», – поясняет комментатор. В ходе пребывания в Чёрном море эти корабли могут зайти в Одессу и в порты Грузии, что подчеркнёт антироссийскую направленность их действий.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Чёрное море нужно американцам для сдерживания России и Ирана. Для достижения этих целей администрации Байдена следует наладить отношения с Турцией и теснее взаимодействовать с Украиной, посоветовал отставной военачальник.

18-20 октября глава Пентагона Ллойд Остин совершил последовательные визиты в Грузию, Украину и Румынию, проведя таким образом осмотр потенциального ТВД. Позже помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Лора Купер раскрыла основную цель поездок её шефа в причерноморские страны – обсудить безопасность в Чёрном море и «новую концепцию комплексного сдерживания» России. Примерно в то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о подготовке альянса к варианту быстрой переброски войск в Черноморский регион в связи с «агрессивными действиями» России.

Наращивание военной активности американцев и их союзников в черноморском бассейне приводит к новым опасным инцидентам на воде и в воздухе.

19 октября два российских истребителя Су-30 сопроводили над Чёрным морем четыре американских самолёта, в том числе два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1 Lancer, приближавшихся к границам РФ. Вскоре после этого американский журнал Forbes выпустил статью о том, что стратегические бомбардировщики США B-1 Lancer отрабатывают новую задачу по уничтожению кораблей Черноморского и Балтийского флотов РФ. Утверждалось, что пара бомбардировщиков способна без выхода из воздушного пространства стран НАТО выпустить 48 противокорабельных ракет большой дальности LRASM, которых хватит, чтобы потопить любой из двух российских флотов за один раз.

Пробуя на прочность Россию в Чёрном море, Вашингтон и Лондон ведут дело к большому вооружённому противостоянию.