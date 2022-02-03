«США и НАТО игнорируют серьёзные проблемы»: как развивается ситуация вокруг диалога России с Западом по безопасности

Москва подала ещё более очевидный сигнал Вашингтону и НАТО о том, что главные проблемы европейской безопасности необходимо решать как можно скорее, считают опрошенные RT эксперты. По их мнению, об этом говорят заявления президента России Владимира Путина во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, на которой российский лидер сообщил, что принципиальные озабоченности Москвы, касающиеся вопросов безопасности, оказались проигнорированы США и НАТО. По его словам, Россия не увидела адекватного учёта своих ключевых требований, в том числе относительно недопущения расширения НАТО на восток. В то же время Путин заявил об угрозах для России из-за деструктивных действий блока, а также в случае вхождения Украины в Североатлантический альянс.

Москва подала ещё более очевидный сигнал США и НАТО о том, что главные проблемы безопасности необходимо решать как можно скорее, считают опрошенные RT эксперты. По их словам, об этом свидетельствуют заявления президента России Владимира Путина во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Слова российского лидера являются предельно откровенными, чёткими и ясными, в них нет никакой двусмысленности или полутонов. Президент России очень открыто сформулировал в своей речи главный посыл, который хочет донести до Запада: США и НАТО игнорируют серьёзные проблемы европейской безопасности, забывают о правах других стран, в том числе России — крупнейшей страны мира, которая столкнулась с серьёзной угрозой из-за деструктивных действий Вашингтона и блока НАТО», — заявил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Как отметил, в свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, Владимир Путин достаточно чётко заявил о том, что Россия не может поступиться своей безопасностью.

«И это не просто сигнал международному сообществу, это заявление о том, что, если с Россией не будут считаться, ей придётся реагировать на те вызовы и угрозы, которые существуют», — подчеркнул Данюк в беседе с RT.

Ранее президент России на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров заявил, что принципиальные озабоченности Москвы, касающиеся вопросов безопасности, оказались проигнорированы Вашингтоном и НАТО.

«Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы (на российские предложения о предоставлении России гарантий безопасности. — RT), но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО», — заявил Владимир Путин.

По его словам, игнорируя озабоченности Москвы, Вашингтон и альянс ссылаются на право стран свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Однако, по словам Путина, это лишь одна часть «известной формулы неделимости безопасности».

«Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счёт безопасности других государств», — подчеркнул он.

Российский лидер также прояснил ситуацию вокруг предложений РФ по безопасности. Как он отметил, Москве были даны обещания не продвигать инфраструктуру НАТО на восток «ни на один дюйм».

«Сегодня мы видим, где находится НАТО, — Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно — сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, просто обманули, — отметил Путин. — Потом США вышли из договора по противоракетной обороне».

По словам российского лидера, теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и создаются в Польше.

«А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать «Томагавки». То есть это уже не противоракета, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Это разве не угроза для нас?» — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что следующим шагом Североатлантического альянса может стать принятие Украины в блок.

«Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и в Румынии — кто помешает-то, — и начинает операции в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — отметил президент России.

Он также заявил, что США не столько заботятся о безопасности Украины, сколько преследуют цель сдержать развитие России.

Путин — о позиции России по гарантиям безопасности

«В этом смысле сама Украина — это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооружённый конфликт и заставив в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жёсткие санкции, о которых говорят сегодня США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударные системы оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путём. И таким образом всё равно втянуть нас в вооружённый конфликт», — сообщил Путин.

Он подчеркнул, что Россия желает избежать военного развития ситуации, а для этого необходимо учитывать интересы всех стран, в том числе и РФ, а также «найти вариант решения этой проблемы».

«Те же США, то же НАТО могут сказать в том числе и Украине: мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же непонятного или даже обидного для Украины?» — отметил президент России.

Он также заявил, что необходимо найти способ обеспечить интересы и безопасность украинской стороны, европейских стран и России.

«Но только это возможно сделать при серьёзном, вдумчивом отношении к предложенным нами документам, — сказал Путин. — Надеюсь, что в конце концов найдём это решение, хотя оно непростое, мы отдаём себе в этом отчёт».

«Заболтать суть вопроса»

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. В этих документах говорится, в частности, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счёт бывших республик Советского Союза, включая Украину. После обсуждений этих предложений на переговорах Москвы с Вашингтоном в Женеве, а также с НАТО в Брюсселе и в рамках ОБСЕ Соединённые Штаты и Североатлантический альянс предоставили свои письменные ответы на предложения России.

Эти документы не публиковались сторонами, однако 2 февраля испанская газета El País сообщила, что в её распоряжении оказались ответы Соединённых Штатов и альянса. В них говорится, что Вашингтон готов обсудить с Москвой возможность инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше, однако РФ в этом случае должна будет предоставить доступ к двум своим ракетным базам наземного базирования на выбор американской стороны. При этом в ответных документах не учтены ключевые требования Москвы, в частности касающиеся недопущения расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений у российских границ.

Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что документы, опубликованные испанской газетой El Pais, являются подлинными. Кроме того, он отметил, что Вашингтон надеется на новые дипломатические контакты с Россией.

По мнению Никиты Данюка, обстановка вокруг европейской безопасности сейчас «накалена до предела».

«Западные страны своей реакцией толкают Россию на то, чтобы она предприняла определённые контрмеры для своей защиты», — отметил аналитик.

При этом Запад пытается сделать вид, что этой проблемы не существует, игнорируя озабоченность российской стороны, считает Владимир Шаповалов. По его словам, США и НАТО пытаются «заболтать суть вопроса», изложенного в предложенных Россией документах.

«Однако президент России сигнализирует западным партнёрам, что у них не получится превратить диалог по безопасности в вечный вялотекущий процесс», — сказал эксперт.

Шаповалов считает, что в своём заявлении российский лидер подвёл своего рода итоги наиболее деструктивных шагов США и НАТО, которые крайне пагубно сказываются на безопасности не только России, но и всей Европы.

«Российский лидер ярко и на примерах рассказал, как происходит целенаправленное, постоянно усиливающееся расширение НАТО на восток, а также экспансия блока к российским рубежам, что является очень серьёзной угрозой для РФ», — отметил аналитик.

Шаповалов также подчеркнул, что система, при которой Североатлантический альянс расширяет свою безопасность за счёт уменьшения безопасности для других, «абсолютно несправедлива», в первую очередь по отношению к России.

«Такого рода действия США и НАТО должны быть прекращены, иначе они вызовут серьёзные деструктивные последствия для всей конструкции глобальной безопасности», — заявил он.

Нагнетание обстановки

Стоит отметить, что на фоне диалога России с США и НАТО по гарантиям безопасности Вашингтон и Запад в целом заявляют о том, что Москва якобы готовится к «вторжению» на Украину. Подобные планы российская сторона неоднократно отвергала, подчёркивая, что не хочет войны, однако не позволит игнорировать её интересы в сфере безопасности.

Однако Запад продолжает нагнетать ситуацию. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Лондон совместно с другими государствами готовит ряд ограничительных мер. «Мы совместно с другими государствами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту же минуту, когда нога российского солдата пересечет украинскую границу и ступит на украинскую территорию», — приводятся слова Джонсона на сайте президента Украины.

В свою очередь, Зеленский отметил, что обсуждал с Джонсоном комплекс шагов по сдерживанию России. По его словам, «профилактика лучше, чем реанимация». Заявление украинского лидера приводит его пресс-служба. Она же напоминает, что Киевом уже принято решение об увеличении численности вооружённых сил ещё на 100 тыс. военнослужащих.

Как сообщил источник RT в Министерстве экономики Украины, нагнетание обстановки Вашингтоном и другими западными странами вокруг пресловутого «вторжения России» привели к панике среди украинского населения.

«Люди на последние деньги скупают валюту, запасаются топливом, покупают крупы. Инвесторы выводят деньги, продают недвижимость. И чем всё это компенсируется? Тоннами оружия, которое предназначено для партизанского сопротивления? Американцы и британцы считают, что в городах страны будут идти партизанские бои? У наших военных нет таких данных. Мы вообще настроены скептически и считаем, что никакого полномасштабного вторжения не будет. Истерия западных партнёров раздражает руководство Украины», — заявил представитель министерства.

Инструктор армии США обучает украинских военнослужащих пользоваться облегчённым противобункерным гранатомётом SMAW-D

AP

© Ukrainian Defense Ministry Press Service

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что Запад поставляет Киеву большое количество оружия, поскольку заинтересован в развязывании вооружённого конфликта на её территории.

«Если оружия много, то рано или поздно оно начнёт стрелять. Западные партнёры как раз в этом и заинтересованы. Они преследуют свои цели, а не защищают Украину и её народ», — считает собеседник RT.

Источник RT в партии «Слуга народа» сообщил, что многие украинские военные не умеют пользоваться оружием, которое Киеву поставляет Запад.

«Всё это только показуха. Главное тут, чтобы западные партнёры не заставили страну приступить к «наступательной» операции. У нас же теперь есть противотанковые комплексы и масса всего другого. Но главное, чтобы хватило здравого смысла не делать то, к чему подталкивают страну», — заявил он.

По мнению Никиты Данюка, поставки западного оружия Киеву — «ключевой элемент провокации», направленной на эскалацию напряжённости в Донбассе.

«Масштабное насыщение Украины западным оружием играет роль очень серьёзного драйвера развития конфликта на востоке страны. Это спичка, которую бросают США и НАТО в пороховую бочку. При тех националистических настроениях, которые существуют на Украине, подобного рода поставки могут спровоцировать масштабный военный конфликт, вскружить голову некоторым украинским стратегам, которые решат, что теперь они могут напасть на Донбасс», — считает эксперт.

По словам Данюка, Владимир Путин не случайно поднял во время пресс-конференции вопрос Крыма, который в очередной раз назвал закрытым для России.

«Москва не намерена ничего больше обсуждать по этой тематике. Если Украина и страны Запада будут рассматривать Крым как потенциальную арену боевых действий, РФ будет реагировать соответствующим образом и достаточно жёстко. При этом последствия для Украины могут быть крайне печальные», — подчеркнул Данюк.

По словам Владимира Шаповалова, количество военных сил Украины и России несопоставимо, как и качество их подготовки, а также оснащённости.

«Даже если Киев рискнёт осуществить военную авантюру против Крыма, то всё это может закончиться распадом украинской государственности. Уже сейчас российская военная группировка в Крыму готова к отражению любой угрозы. Кроме того, Россия может в кратчайшие сроки передислоцировать на полуостров и развернуть там свои военные подразделения. Украина не сможет противостоять России, а Запад не захочет ввязываться в этот конфликт», — заключил эксперт.