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США и Китаю предстоит холодная война на десятилетия – Foreign Policy

15 января 2019, 16:09  •  64 • Политика
Бесконечные атаки китайских хакеров, взламывающих документацию военных кораблей США и списки работников Пентагона, являются "холодной войной другими средствами", которая будет длиться не один десяток лет, причем напряженность будет только усиливаться. Об этом пишет американское издание Foreign Policy.
По словам автора, ситуация будет только ухудшаться независимо от торговых сделок, которые заключают между собой "улыбающиеся для фото" президенты США и Китая. Американо-китайские отношения в мире являются самыми важными, поэтому холодная война между США и Китаем становится негативным организующим принципом геополитики, который приходится учитывать, "закладывая в цену", пишет автор.
При этом очевидные и принципиальные различия между США и Китаем вряд ли могут быть преодолены путем переговоров, а по-настоящему сгладить их вообще невозможно, считает издание.
Поскольку экономическая напряженность в отношениях с Китаем никогда не ослабнет, она будет нагнетать атмосферу и в военной сфере. При этом напряженность в области торговли сопутствует этому соперничеству, усиливая его. Поэтому, чтобы понять происходящее, нужно прекратить искусственно разделять напряженность в торговых отношениях и напряженность между США и Китаем в военной сфере, считает автор.

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