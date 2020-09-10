США и Китай продолжают борьбу за украинский оборонный завод

Сегодня хочется вновь затронуть проблемы одного из крупнейших предприятий оборонной промышленности – компании “Мотор Сич”.После 2014 года Украина прекратила все формы военно-технического сотрудничества с Россией. Компания прекратила поставки в Россию авиационных и газотурбинных двигателей для крылатых ракет, перестала осуществлять сервисное обслуживание техники и потеряла основного заказчика.Это привело к значительным финансовым трудностям. Поэтому руководство “Мотор Сич” было вынуждено искать новые источники финансирования.В 2018 году более половины акций “Мотор Сич” были проданы частной китайской компании. Но руководство страны обвинило президента “Мотор Сич” в попытке вывода мощностей завода за границу. Суд наложил арест на сделку.Однако мощности украинского завода вряд ли интересуют Китай. А вот технологии – да. А также уникальная научная база, накопленная за десятки лет деятельности в области разработки авиационных двигателей.Начало совместного сотрудничества с “Мотор Сич” позволило бы Китаю получить технологии строительства двигателей четвертого – пятого поколений. В настоящее время Пекин безуспешно пытается создать двигатель для самолета J-20. Поэтому временно используются российские агрегаты.Экономические и технические возможности Китая позволяют быстро наладить серийное производство двигателей. Что приведет к неминуемому росту авиа и вертолетной промышленности.В настоящее время этот рынок полностью контролируют США. И допускать на него своего основного конкурента явно не хотят. Поэтому вполне вероятно, что запрет на продажу акций “Мотор Сич” китайцам был продиктован из Вашингтона. Хотя с точки зрения экономики “Мотор Сич” интереса для США не представляет.Но планов Пекина по созданию конкурента американской компании “Боинг” в Вашингтоне опасаются всерьез. Это дало бы Китаю не только независимость от американской авиационной техники, но и дополнительный стимул для экономического роста.В настоящее время преимущество в авиастроении используется США в качестве одного из политических рычагов. Китай пытается диверсифицировать производство и избежать зависимости в этой сфере.Американцы этого не хотят. Месяц назад украинский суд во торой раз наложил арест на акции “Мотор Сич”. Возбуждено уголовное дел по статье “государственная измена”. Сделка вновь отложена.Получается, что жертвой политических “разборок” Китая и США становится украиснкая компания. Которая стала заложницей спора двух сторонних государств. Вашингтон отдает указания украинским судам. При необходимости сделку заблокируют в третий, в четвертый раз… Китай подает апиляции. А время идет. Активы компании находятся в подвешенном состоянии. И все это негативно влияет на экономику страны.Даже если дело с продажей акций удастся урегулировать, выгоды украинская компания уже неполучит. Вырученные средства наверняка сразу уйдут на оплату кредитов, накопленных за период простоя.