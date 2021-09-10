США и Китай договорились о важном условии конкуренции

США и Китай очевидно договорились об одном из важных условий конкуренции, следует из сообщения от Белого дома о прошедших телефонных переговорах между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Уточняется, что во время телефонной беседы главы стран затронули вопросы конкуренции между двумя странами.

"Два лидера обсудили ответственность обеих стран за обеспечение того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - уточняется в сообщении.

По данным Белого дома, в целом главы стран провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой они обсудили как сферы, в которых интересы их стран совпадают, так и сферы, где интересы категорически расходятся. Они договорились впредь обсуждать оба комплекса вопросов открыто и прямо.