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США и Канада могут сорвать отбор русских спортсменов на ОИ-2022 в Пекине
03 декабря 2021, 17:30 • 217 • Политика
Русские фристайлисты могут не попасть на отбор на Олимпиаду-2022 из-за отказа США и Канады впускать их с русскими вакцинами.
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что русские спортсмены не могут въехать в США и Канаду, чтобы выступить на квалификации для зимней Олимпиады 2022 года.
У фристайлистов из России были своевременно оформлены визы в США в посольствах в Армении и Киргизии.
"Однако мы не можем въехать в США и Канаду из-за запрета впускать команды, которые не имеют вакцин, признанных ВОЗ", - рассказал Курашов "Интерфаксу".
В Канаде признаются вакцины из Китая, однако с русскими вакцинами въезд запрещён. Организаторы не сделали ничего для разрешения ситуации.
"Получается, что мы не можем попасть на отборочные соревнования на Олимпиаду в Пекине и находимся в неравных условиях по сравнению с другими командами", - добавил глава федерации.
Отборочные соревнования по фристайлу на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине запланированы в Северной Америке в декабре 2021-го и январе 2022 года.
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