США и Израиль вступили в сговор против Ирана

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В Белом доме состоялась секретная встреча, на которой чиновники из США и Израиля разработали совместную стратегию по сдерживанию Ирана

"Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу" подписали Израиль и США. Документ был завизирован на уровне ответственных чиновников по национальной безопасности: со стороны Израиля советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, со стороны США — советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на 10-й телеканал Израиля.

Сдерживать и не пущать?

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На самом деле, полагают политические наблюдатели, если стороны договорились только о том, что зафиксировано в меморандуме, то они пршли к соглашению не более чем о желательности исполнения светлых мечтаний.

Как сообщается, участники переговоров договорились создать четыре рабочих группы по ключевым вопросам. Ключевые вопросы оказались следующие: Тайная и дипломатическая работа по отмене иранской ядерной программы", "ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане", "сдерживание баллистической программы Ирана" и ограничение "усиления эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран". Кроме того, обсудили желательность "ограничения попыток поставить иранские ракеты "Хезболле".

Понятно, что в сложившихся в регионе условиях эти пункты, мягко говоря, довольно фантастичны, соглашаются аналитики. Если можно ещё допустить определённую реалистичность задачи ведения дипломатической и разведывательно-подрывной работы в целях отмены ядерной программы Ирана, то ограничение его присутствия в Сирии и Ливане представляется несбыточным. Просто потому, что иранские военные союзники жизненно необходимы правительствам и той, и другой страны. И, собственно, сам Израиль их подталкивает в объятия Ирана.

Вот, например, совсем недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал угрожать президенту Сирии Башару Асаду нанесением ударов по Сирии, если Дамаск разрешит разместить на территории страны иранские базы.

Что делать Асаду в свете этой довольно недальновидной в свете присутствия в Сирии российских ВКС угрозы? Только два выхода: или просить Россию раскрыть над страной свой зонтик против Израиля (на что не факт, что она пойдёт), или даровать Ирану эти самые базы, чтобы уже Иран с них развернул оборонительную сеть над Сирией.

А как не допустить Иран в Ливан, если он уже там? В лице той же "Хезболлы", шиитской проиранской силы, имеющей не только широкое политическое представительство в ливанских властных структурах. Там далеко не все рады присутствию "Хезболлы" в этом, да и во всех других качествах, но это факт ливанской политической обстановки. А ведь у этой организации в Ливане есть и собственная армия, и электоральная база, и сильная религиозная опора в лице местных шиитов.

Бойцы "Хезболлы". Фото: www.globallookpress.com

Ирану и делать ничего не надо, чтобы "войти" в Ливан: в составе "Хезболлы" полно его людей. А поскольку организация сильно помогла Дамаску в войне против запрещённого в России ИГ, то в Сирии у неё ещё и дополнительный тыл, и склады с вооружением, и обкатанные в серьёзных боевых действиях бойцы.

Что с этим может сделать Израиль, даже при поддержке США? Начать войну с коалицией Ливана, Сирии и Ирана? Причём в условиях, когда с фундаментом этой коалиции, Ираном, у него нет территориального соприкосновения? Это он чем, самолётами только намеревается вывести Тегеран из войны, чтобы без помех расправиться с Ливаном и Сирией?

Так ведь было уже. Воевал Израиль в Ливане. И ничегошеньки стратегического сделать с ним не смог. А в конце концов отступил, что дало многим аналитикам повод рассуждать о "первой войне, проигранной Израилем". И с Сирией ничего поделать Тель-Авив не может. Ну, ещё один, ну, десяток авиаударов — и то под формальным прикрытием "борьбы с «Хезболлой»". Это несерьёзно, тем более что израильские F-35 уже начали страдать "от ворон". А стоит реально начать военные действия против Дамаска, в расклад вступит фактор России. И?

Но что-то они задумали?

Но вероятнее всего, что США и Израиль задумали что-то более реальное, нежели то, что записано в меморандуме. Ведь переговоры шли два дня, а это всё же слишком большой срок, чтобы написать мечтательную бумагу о несбыточном. К тому же в сообщениях СМИ указывается на намёк, высказанный одним из израильских чиновников. Тот заявил, будто стороны "сформулировали финальные тезисы по стратегической политике" в регионе.

Что это может значить? Да только одно. Если прямое результативное воздействие на Ливан и Сирию, не говоря уже об Иране, находится в зоне фантастики, значит, в реальности речь шла о конструировании стратегической политики непрямого воздействия.

В чём она может заключаться?

В первую очередь — в использовании различных "оппозиционных" группировок для обрушения ситуации.

В Иране, утверждают востоковеды, эта стратегия на данном этапе имеет лишь отдалённые и чисто политические перспективы: в максимуме посодействовать приходу к власти прозападного политика, который согласится на отказ от "ядерной" и "баллистической" программ. И даже в этом, тоже откровенно фантастическом варианте этому политику надо будет преодолеть громадное сопротивление со стороны таких определяющих иранскую политику сил, как надгосударственные религиозные структуры айятолл, как внегосударственные вооружённые силы стражей исламской революции, как большие народные массы, настроенные предельно антизападно и антиизраильски.

В Сирии ставка на "оппозицию" имеет бОльшие перспективы, согласны эксперты. Но не большИе. После победы над ИГ, главным бенефициаром которой стал президент Башар Асад, сохраняющий в своих руках армию, полицию и поддержку России, вооружённые отряды оппозиции способны попортить ему кровь, но не более. Даже на максимуме предположительных успехов прилетит "волшебник" на камуфлированном Ка-52, пустит ракеты "Вихрь-М" — на том успехи и закончатся. И зря США пестуют в Ат-Танфе новые террористические банды, сколачиваемые из спасённых американцами боевиков ИГ: никогда банды не подорвут государство, прошедшее через то, через что прошла Сирия, и обрётшие то, что обрела она.

Что же до Ливана, то этот хрупкий сосуд можно разбить. Снова. Но, во-первых, среди осколков "Хезболла" будет как бы не одним из самых крупных и уж точно одним из самых острых. А во-вторых, как показывает опыт, даже после 20 лет гражданской войны сосуд этот слепится — из-за усталости, не из-за взаимного примирения и симпатии — по тем же самым границам осколков. Такая уж это страна, собственно, и собранная из этнических и религиозных кусков, дающих отражение на политику в меру своих реальных сил.

А значит, чтобы Израилю через США добиться своего, реальной целью согласованной с США стратегии должно стать конструирование гражданской войны против "Хезболлы" в Ливане и исторжения её усилиями правительства в Дамаске из Сирии. Это теоретически "отбросит" в свои границы и Ливан.

Случится ли сие? Покажет не такое далёкое время. Скорее всего, прямо в наступающем году.

Покровский Александр