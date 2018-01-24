США и Израиль против Ирана и Палестины

23 января вице-президент США Майк Пенс завершил четырёхдневное ближневосточное турне. Итоги его поездки, как и действия администрации президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, в целом вызывают беспокойство. Белый дом продолжает демонстрировать пренебрежение к мнению арабского большинства региона. В центре внимания во время поездки вице-президента США оказался вопрос о позиции Вашингтона в палестино-израильском конфликте.

Пенс побывал в Египте, Иордании, посетил Иерусалим, где выступил в Кнессете и провёл переговоры с премьер-министром Нетаньяху. Однако он не встретился с палестинцами, которые отказались от встречи в знак протеста против решения президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил: «Иерусалим станет воротами мира, если это столица Палестины, и это будут ворота войны, страха и отсутствия безопасности и стабильности, если, не дай Бог, это будет не так». Президенту Трампу придётся выбирать между миром и войной, предупредил палестинский лидер.

Премьер-министр Нетаньяху подвёл итог переговоров с Пенсом в трёх словах: «Иерусалим – столица Израиля!» И именно это провозгласил американский вице-президент, выступая в Кнессете.

По словам Пенса, Трамп «сделал историю» и исправил 70-летнюю ошибку, объявив, что «Соединённые Штаты Америки наконец признают Иерусалим столицей Израиля». Американский президент дал указание Государственному департаменту завершить процесс перевода посольства из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году. Признание Иерусалима столицей еврейского государства Пенс назвал свершившимся фактом и «единственной истинной основой справедливого и прочного мира».

Таковы американские условия урегулирования конфликта между израильтянами и палестинцами.

Только считать одностороннее решение Вашингтона «свершившимся фактом» рано. Пока произошла потеря Вашингтоном статуса посредника в палестино-израильском конфликте. Администрация Трампа выступила исключительно в роли союзника Израиля – иначе не оценить американское предложение палестинцам согласиться признать столицей Палестины вместо Восточного Иерусалима городскую окраину Абу-Дис.

Накануне поездки Пенса на Ближний Восток США заморозили предоставление 60 млн. долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам. Ранее США объявили о сокращении в 2018 году своей помощи палестинским беженцам с 350 млн. до 60 млн. долларов. В ООН считают, что сокращение вклада США «влияет на региональную безопасность в то время, когда Ближний Восток сталкивается с множеством рисков и угроз, особенно угрозой дальнейшей радикализации». Сейчас зарегистрировано свыше 4,4 миллиона палестинских беженцев, которые проживают в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии. Существует 58 лагерей палестинских беженцев, которых сокращение помощи ставит в тяжёлое положение.

Решение Трампа по Иерусалиму осложняет положение и Хашимитской монархии. Иордания – верный союзник США, получающий ежегодно около 2 млрд. долларов. Королевство – одно из немногих арабских государств, имеющих дипломатические отношения с Израилем. В то же время в этой стране проживает более двух миллионов палестинцев, а король Абдулла является хранителем главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса. Переход Иерусалима под юрисдикцию Израиля на условиях, предлагаемых администрацией Трампа, подрывает эту важную для иорданского монарха роль.

Король Абдулла, выражая озабоченность статусом Иерусалима, не теряет, однако, надежду на пересмотр американского решения. Пенс описал разговор с ним как «откровенный и сердечный», но сказал, что «у друзей иногда есть разногласия». И вряд ли американскому эмиссару удалось убедить монарха в том, что признание Иерусалима столицей Израиля должно стать частью мирного соглашения. Египетского президента ас-Сиси Пенсу также не удалось убедить, что США придерживаются стратегии создания двух государств в Палестине.

В Иордании Пенс посетил американскую военную базу близ сирийской границы. The Washington Post заметила в связи с этим, что выборные должностные лица в Америке обычно не обращаются с политическими речами к военнослужащим. Возможно, предположил ветеран израильской дипломатии Алон Пинкас, Майк Пенс готовится взять на себя роль президента США, если Дональд Трамп будет признан виновным в «сговоре» с Россией.

Отвечать на вопросы журналистов о Сирии Пенс отказался, упомянув лишь борьбу с терроризмом и связав терроризм с с исламом. Здесь тоже прослеживается разность позиций Обамы и Трампа. В нынешней администрации США не разделяют точку зрения, согласно которой прямой связи между религией ислама и экстремизмом на Ближнем Востоке нет. Белый дом исходит из того, что в регионе «процветают радикальные исламистские террористические группы». В новой Стратегии национальной безопасности США ссылка на ислам при описании терроризма использована девять раз. В речи Пенса в Кнессете терроризм также именовался не иначе как «радикальным исламским». И обещание вице-президента США «продолжать работать с Израилем и странами всего мира, чтобы противостоять ведущему государственному спонсору террора – Исламской Республике Иран» вызвало в израильском парламенте аплодисменты.

Говоря об Иране, Майк Пенс ограничился прежними обвинениями в «поддержке террористических групп, которые даже сейчас сидят на пороге Израиля». Снова прозвучали старые претензии к предыдущей администрации США, подписавшей ядерное соглашение с Тегераном, а также угрозы «принять эффективные и длительные ограничения на программы Ирана по ядерным и баллистическим ракетам». По словам Пенса, «иранская ядерная сделка является катастрофой, и Соединённые Штаты Америки больше не подтверждают это плохо продуманное соглашение». Короче, Исламская Республика при президенте Трампе останется главным региональным противником Америки, а Израиль – её основным союзником.

В вопросе разрешения конфликта Израиля с Палестиной администрация Трампа заняла позицию, не поддержанную мировым сообществом. Министр иностранных дел России С. Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году напомнил, что палестинцы были готовы к прямым переговорам с израильтянами без предварительных условий. Россия предлагала предоставить в Москве площадку для возобновления диалога, но Вашингтон эти планы сорвал. Лавров убеждён, что тупик в палестино-израильском урегулировании, в продвижении к созданию палестинского государства является одним из главных факторов, позволяющих радикалам вербовать в свои ряды всё новые поколения террористов.