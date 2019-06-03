США и Израиль признают Асада, если Кремль сдаст Иран

На днях многие арабские и израильские СМИ распространили информацию о намечающемся прогрессе в сирийском вопросе. Будто бы в конце июня высокопоставленные представители США, Израиля и России соберутся в Иерусалиме для обсуждения возможности признания Башара Асада. И хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность сделки США, Израиля и РФ по Сирии, призвав не доверять фейковым новостям, которые появляются в разных СМИ, новость продолжает активно обсуждаться.

Напомним, сразу после начала массовых беспорядков в Сирии Вашингтон полностью поддержал оппозицию и призвал действующего президента подать в отставку. На этом всякая дипломатия с Дамаском закончилась. США заговорили исключительно языком угроз и, в конце концов, перешли к военным действиям, правда, последнее объяснялось не тем, что Асад перешел все границы, а необходимостью противостоять Исламскому государству*. Однако это позволило американцам надолго закрепиться в САР. Более того, янки даже умудрились создать марионеточное государство под название Рожава, которое занимает северные и самые восточные районы республики. В этом свете попытки США признать Асада и пойти с ним на контакт выглядят весьма необычно — по крайней мере, вряд ли кто мог ожидать такого разворота событий.

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А вот сирийско-израильские отношения находятся в еще более глубоком кризисе. Тель-Авив за годы сирийского гражданского конфликта нанес сотни ударов по территории соседнего государства. Обычно целями были иранцы, но очень часто вместо них или вместе с ними погибали бойцы Сирийской арабской армии и дружественных формирований. Последний удар и вовсе был нанесен утром в воскресенье — были погибшие и раненные. Сам Нетаньяху отдал соответствующий приказ, по крайней мере, так говорил он сам. А тут вдруг оказывается, что теперь Асад вполне себе рукопожатен и с ним можно вести дела.

В МИДе РФ все это, вероятно, расценили бы как счастливый случай, однако есть определенные нюансы. СМИ пишут, что на основании определенных документов США сделка с РФ возможна только в том случае, если Москва согласится повлиять на Иран. Старая песня — Тель-Авив и Ко давно уже пытаются любыми методами заставить Кремль выдавить персов, но то ли первая не очень убедительна, то ли вторые слишком уж неуступчивы. В общем, ни один способ не оказался достаточно эффективным. Теперь вот дошли до Асада.

Российский политолог и востоковед Олег Гущин считает сделку очень заманчивой, но советует не торопиться с принятием решений, ибо признание Асада со стороны США и Израиля может слишком дорого стоить для Москвы.

— Я бы сказал так — хороши ваши сапожки, но что-то уж дороговаты. Во-первых, для России Иран намного важнее, чем сама Сирия. Терять его ради Асада — не очень-то и разумно. Во-вторых, чисто географически так вышло, что Иран очень важен для России. В-третьих, Иран был и будет всегда — Франции не будет, а Иран будет стоять. У него огромная история. В-четвертых, так просто и не скажет, кто для нас ценнее — Израиль или Иран. Поэтому всегда плохо дружить со всеми подряд, как это часто у нас бывает. Сами иранцы — очень гордые люди, поэтому из-за каких-то отдельных прихотей или даже особо важных интересов РФ жертвовать своими целями они не будут. Можно было бы сказать, что хорошо вот так просто взять и помирить Тегеран с Вашингтоном — никаких взаимных обвинений и никаких лишних конфликтов, но тут уже высоки риски того, что Россия перестанет быть нужной для персов. Сейчас мы для них — это окно в мир. Потому они так активно цепляются за Путина. Но имея в друзьях американцев, персы вряд ли будут по-прежнему близки с нами. Например, при шахе Тегеран был ориентирован именно на Америку. С СССР у него не было особой любви.

«СП»: — А есть ли вообще хоть какие-нибудь выгоды от потенциального признания Асада со стороны США и Израиля?

— Это, скорее всего, приблизит день, когда Сирийская республика будет восстановлена. С сепаратистами или с курдами начнутся полноценные переговоры при посредничестве иностранных наблюдателей и специалистов. И здесь уже все будут на стороне Дамаска, а не курдов или еще кого-нибудь. Но отмечу, что все технические вопросы должен решать сам Башар Асад.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.