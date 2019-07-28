США и Израиль испытали "умную" противоракету, способную самостоятельно уничтожать цели в космосе

В рамках испытаний ракета перехватила "ракетные цели "условного противника", летевшие на больших высотах и за пределами атмосферы Земли. Впервые в истории испытания прошли за границей Израиля - на Аляске.

За ходом испытаний наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.

Ранее Минобороны Израиля и Управление ракетной защиты Пентагона уже проводили тестирование этой системы ПРО. Сообщается, что противоракеты "Хец-3" могут перехватывать ракеты без точных данных об их полете. После выхода на орбиту они самостоятельно находят стартовавшую ракету, сообщает "Интерфакс".