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США и Израиль испытали "умную" противоракету, способную самостоятельно уничтожать цели в космосе

28 июля 2019, 18:54  •  114 • В мире
США и Израиль завершили испытания новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3"), которая способна уничтожать ракеты не только на больших высотах, но и в стратосфере. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post в воскресенье по информации из коммюнике израильского Минобороны.
В рамках испытаний ракета перехватила "ракетные цели "условного противника", летевшие на больших высотах и за пределами атмосферы Земли. Впервые в истории испытания прошли за границей Израиля - на Аляске.
За ходом испытаний наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.
Ранее Минобороны Израиля и Управление ракетной защиты Пентагона уже проводили тестирование этой системы ПРО. Сообщается, что противоракеты "Хец-3" могут перехватывать ракеты без точных данных об их полете. После выхода на орбиту они самостоятельно находят стартовавшую ракету, сообщает "Интерфакс".

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