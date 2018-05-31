США и иранский атом: не съесть, так надкусить! • 56 • Аналитика



Именно такой вывод буквально напрашивается при анализе последствий отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), сделанном накануне российскими экспертами в МИА «Россия сегодня». Не исключено, что их вывод несколько поспешен, и нынешний президент США и дальше будет удивлять мир своими спонтанными решениями.



Впрочем, ковбойский, а точнее, плейбойский стиль Трампа именно такие решения и предполагает.









Иначе можно и до второго президентского срока не дотянуть, не то что выбраться ещё на четыре года. Именно такого рода прогноз озвучил вчера на круглом столе, посвящённом выходу США из СВПД, заместитель директора стран СНГ Владимир Евсеев. Он вообще считает, что уже с осени 2018 года, после выборов в американский конгресс республиканец Трамп будет буквально связан по рукам и ногам из-за того, что мало кто сомневается в грядущем успехе на них демократов.



Реалии XXI века таковы, что и столь великим, как Трамп, приходится мелькать. Причём мелькать непрерывно, только вот атомная тема для мелькания не очень подходит. Риски слишком уж велики. Отнюдь не случайно на подготовку СВПД в своё время ушли годы, а для того, чтобы уломать на эту сделку Иран, пришлось даже привлекать в европейское звено Германию, не имеющую ядерного оружия.



Более того, США в 2015 году пошли на беспрецедентное подписание этого «плана» без ратификации. И хотя причины этого были во многом техническими – для того, чтобы отвергнуть ратификацию, противникам СВПД надо было сначала просто поставить вопрос о его обсуждении. Но на это голосов бы потребовалось бы ещё больше. Администрация Барака Обамы тогда решила для «входа в договор» просто использовать президентское право. Теперь же Трампу и Ко для «выхода» не потребовалось и этого.







Но это только пока. Ситуация поистине парадоксальна, так как принятое Трампом решение реально начнёт работать только поздней осенью, когда распределение голосов в рядах американских законодателей может измениться чуть ли не в корне. Комментируя переменчивый расклад, ведущий специалист по иранской атомной программе, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин оценил его как промежуточный.



Он считает, что США могут пытаться найти какие-то рычаги воздействия на так называемые «пороговые страны», которых сегодня в мире около 30. Это те государства, для которых присоединение к «ядерному клубу» фактически остаётся лишь вопросом времени и… политической воли. Похоже, давление на Иран, очень шумное, но сопровождающееся в основном угрозами и весьма формальными конкретными мерами, должно стать чем-то вроде пугала или дубинки для этих стран.



Владимир Сажин напомнил, что Дональд Трамп уже в ходе предвыборной компании говорил о планах выхода из СВПД. И уже тогда ему неоднократно указывали на непредсказуемые последствия такого шага, когда неизвестно, как он скажется на режиме нераспространения ядерного оружия. Вместе с тем, хотя ситуация пока промежуточная, судьба соглашения фактически повисла на волоске.







И очень многое теперь будет зависеть от того, сумеют ли три европейские страны из группы «6+1» (Франция, Великобритания и Германия) выдержать мощное давление США. Если выдержат, то можно считать, что СВПД сохранится, хотя, не исключено, что и в какой-то иной форме. Кстати, из Ирана уже прозвучали отчётливые намёки на то, что если все страны, кроме США, останутся в договоре, то останется в нём и Иран. Путин поднял мировой бунт



Не так сложно, по мнению аналитиков, представить себе и то, что будет, если европейцы всё же уступят американскому напору. В том случае, если Евросоюз, пытаясь сохранить лицо, сделает попытку принять американское решение как данность, сразу встанет вопрос о политической и экономической состоятельности самого объединения. Сейчас риск потери экономической независимости для ЕС, очевидно, стоит остро как никогда.



Известно, что американские санкции в отношении Ирана, которые должны «вернуться» уже 6 августа, обязательно зацепят европейский бизнес. Угроза торговой войны США с ЕС становится весьма реальной, но после того, как Трамп запросто объявил торговую войну Китаю, напугать кого-то уже трудно. Куда страшнее почти неизбежная в таком случае перспектива крушения СВПД и возобновление Ираном ядерной программы с военным уклоном.



Координатор ближневосточных программ Российского совета по международным делам Руслан Мамедов отмечает, что европейская дипломатия уже не так жёстко против американского решения, она его пока анализирует. В Вашингтоне же ожидают, что те риски, которые ожидают Евросоюз на иранском направлении, в конце концов, перевесят первую негативную реакцию. Заставив тем самым европейцев занять, как минимум, нейтральную позицию.



Он напомнил, что санкции носят экстерриториальный характер, и, к примеру, выход французской компании Total из проекта «Южный Парс» оборачивается лишь заменой её на китайских партнёров. К тому же, одним из главных достижений «Совместного плана» было снятие санкций Совета безопасности ООН, и этого уже никакой «выход США» не отменит. При этом по целому ряду направлений санкции сняты ещё далеко не полностью.



И с учётом этого, а также ожиданий серьёзных политических перемен в США, иранскому руководству, которому, в отличие от администрации Трампа, выдержки не занимать, остаётся лишь ждать. Любой сценарий, за исключением прямого конфликта с США, Израилем или Саудовской Аравией, для Ирана не является не то, что катастрофическим, но даже всерьёз критическим. Либо страна будет продолжать своё нынешнее поступательное развитие, либо получит фактический карт-бланш к возобновлению полномасштабной атомной программы. Вся надежда — на русских умниц и красавиц. Иначе Россия вымрет!



А в случае жёсткой конфронтации всё может обернуться повторением ситуации 2010-2011 годов, когда США и Израиль готовили прямые удары по Ирану. И тот факт, что сегодня полем такого же противостояния в основном оказывается Сирия, успокаивать не должен ни в коем случае. Тем более, что американцы там пока явно не проявляют достаточной выдержки.



Говоря о возможных последствиях американского демарша, российские эксперты отмечают, что очень многие проблемы сейчас напрямую связаны с тем, что для выполнения требований СВПД, особенно с учётом возможного выхода США, требуются значительные усилия со стороны всех его участников. Причём как технические, так и организационные, и дипломатические.



Среди прочего, к примеру, предстоит изменение направления деятельности двух заводов по обогащению урана, в чём Ирану уже активно помогают специалисты «Росатома». Кроме того, предстоит переформатировать работу реактора на тяжёлой воде в Араке, реконструкцией которого занят Китай.







За годы действия СВПД Иран не потерял и до сих пор сохраняет возможности оперативно изготовить ядерные боеприпасы, но речь пока идёт о единичных экземплярах. Для полного исключения такой возможности тоже нужно много и долго работать всем участникам СВПД.



Понятно, что в случае реализации негативного сценария США и Израиль не станут дожидаться, пока Иран создаст свою «бомбу». Однако, продолжая информационное наступление на Иран и фактически добиваясь ни много ни мало смены политического режима в стране, США не учитывают одного важнейшего факта. В Иране к власти наиболее вероятно могут прийти ещё более антиамериканские силы, чем ныне. Радикализация исламистских и националистических настроений в Иране в таком случае просто неизбежна. Для администрации Дональда Трампа выход из «ядерной сделки» с Ираном может стать последним шансом проявить самостоятельность.Именно такой вывод буквально напрашивается при анализе последствий отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), сделанном накануне российскими экспертами в МИА «Россия сегодня». Не исключено, что их вывод несколько поспешен, и нынешний президент США и дальше будет удивлять мир своими спонтанными решениями.Впрочем, ковбойский, а точнее, плейбойский стиль Трампа именно такие решения и предполагает.Иначе можно и до второго президентского срока не дотянуть, не то что выбраться ещё на четыре года. Именно такого рода прогноз озвучил вчера на круглом столе, посвящённом выходу США из СВПД, заместитель директора стран СНГ Владимир Евсеев. Он вообще считает, что уже с осени 2018 года, после выборов в американский конгресс республиканец Трамп будет буквально связан по рукам и ногам из-за того, что мало кто сомневается в грядущем успехе на них демократов.Реалии XXI века таковы, что и столь великим, как Трамп, приходится мелькать. Причём мелькать непрерывно, только вот атомная тема для мелькания не очень подходит. Риски слишком уж велики. Отнюдь не случайно на подготовку СВПД в своё время ушли годы, а для того, чтобы уломать на эту сделку Иран, пришлось даже привлекать в европейское звено Германию, не имеющую ядерного оружия.Более того, США в 2015 году пошли на беспрецедентное подписание этого «плана» без ратификации. И хотя причины этого были во многом техническими – для того, чтобы отвергнуть ратификацию, противникам СВПД надо было сначала просто поставить вопрос о его обсуждении. Но на это голосов бы потребовалось бы ещё больше. Администрация Барака Обамы тогда решила для «входа в договор» просто использовать президентское право. Теперь же Трампу и Ко для «выхода» не потребовалось и этого.Но это только пока. Ситуация поистине парадоксальна, так как принятое Трампом решение реально начнёт работать только поздней осенью, когда распределение голосов в рядах американских законодателей может измениться чуть ли не в корне. Комментируя переменчивый расклад, ведущий специалист по иранской атомной программе, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин оценил его как промежуточный.Он считает, что США могут пытаться найти какие-то рычаги воздействия на так называемые «пороговые страны», которых сегодня в мире около 30. Это те государства, для которых присоединение к «ядерному клубу» фактически остаётся лишь вопросом времени и… политической воли. Похоже, давление на Иран, очень шумное, но сопровождающееся в основном угрозами и весьма формальными конкретными мерами, должно стать чем-то вроде пугала или дубинки для этих стран.Владимир Сажин напомнил, что Дональд Трамп уже в ходе предвыборной компании говорил о планах выхода из СВПД. И уже тогда ему неоднократно указывали на непредсказуемые последствия такого шага, когда неизвестно, как он скажется на режиме нераспространения ядерного оружия. Вместе с тем, хотя ситуация пока промежуточная, судьба соглашения фактически повисла на волоске.И очень многое теперь будет зависеть от того, сумеют ли три европейские страны из группы «6+1» (Франция, Великобритания и Германия) выдержать мощное давление США. Если выдержат, то можно считать, что СВПД сохранится, хотя, не исключено, что и в какой-то иной форме. Кстати, из Ирана уже прозвучали отчётливые намёки на то, что если все страны, кроме США, останутся в договоре, то останется в нём и Иран.Не так сложно, по мнению аналитиков, представить себе и то, что будет, если европейцы всё же уступят американскому напору. В том случае, если Евросоюз, пытаясь сохранить лицо, сделает попытку принять американское решение как данность, сразу встанет вопрос о политической и экономической состоятельности самого объединения. Сейчас риск потери экономической независимости для ЕС, очевидно, стоит остро как никогда.Известно, что американские санкции в отношении Ирана, которые должны «вернуться» уже 6 августа, обязательно зацепят европейский бизнес. Угроза торговой войны США с ЕС становится весьма реальной, но после того, как Трамп запросто объявил торговую войну Китаю, напугать кого-то уже трудно. Куда страшнее почти неизбежная в таком случае перспектива крушения СВПД и возобновление Ираном ядерной программы с военным уклоном.Координатор ближневосточных программ Российского совета по международным делам Руслан Мамедов отмечает, что европейская дипломатия уже не так жёстко против американского решения, она его пока анализирует. В Вашингтоне же ожидают, что те риски, которые ожидают Евросоюз на иранском направлении, в конце концов, перевесят первую негативную реакцию. Заставив тем самым европейцев занять, как минимум, нейтральную позицию.Он напомнил, что санкции носят экстерриториальный характер, и, к примеру, выход французской компании Total из проекта «Южный Парс» оборачивается лишь заменой её на китайских партнёров. К тому же, одним из главных достижений «Совместного плана» было снятие санкций Совета безопасности ООН, и этого уже никакой «выход США» не отменит. При этом по целому ряду направлений санкции сняты ещё далеко не полностью.И с учётом этого, а также ожиданий серьёзных политических перемен в США, иранскому руководству, которому, в отличие от администрации Трампа, выдержки не занимать, остаётся лишь ждать. Любой сценарий, за исключением прямого конфликта с США, Израилем или Саудовской Аравией, для Ирана не является не то, что катастрофическим, но даже всерьёз критическим. Либо страна будет продолжать своё нынешнее поступательное развитие, либо получит фактический карт-бланш к возобновлению полномасштабной атомной программы.А в случае жёсткой конфронтации всё может обернуться повторением ситуации 2010-2011 годов, когда США и Израиль готовили прямые удары по Ирану. И тот факт, что сегодня полем такого же противостояния в основном оказывается Сирия, успокаивать не должен ни в коем случае. Тем более, что американцы там пока явно не проявляют достаточной выдержки.Говоря о возможных последствиях американского демарша, российские эксперты отмечают, что очень многие проблемы сейчас напрямую связаны с тем, что для выполнения требований СВПД, особенно с учётом возможного выхода США, требуются значительные усилия со стороны всех его участников. Причём как технические, так и организационные, и дипломатические.Среди прочего, к примеру, предстоит изменение направления деятельности двух заводов по обогащению урана, в чём Ирану уже активно помогают специалисты «Росатома». Кроме того, предстоит переформатировать работу реактора на тяжёлой воде в Араке, реконструкцией которого занят Китай.За годы действия СВПД Иран не потерял и до сих пор сохраняет возможности оперативно изготовить ядерные боеприпасы, но речь пока идёт о единичных экземплярах. Для полного исключения такой возможности тоже нужно много и долго работать всем участникам СВПД.Понятно, что в случае реализации негативного сценария США и Израиль не станут дожидаться, пока Иран создаст свою «бомбу». Однако, продолжая информационное наступление на Иран и фактически добиваясь ни много ни мало смены политического режима в стране, США не учитывают одного важнейшего факта. В Иране к власти наиболее вероятно могут прийти ещё более антиамериканские силы, чем ныне. Радикализация исламистских и националистических настроений в Иране в таком случае просто неизбежна. Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 56 Источник Похожие новости США и иранский атом: не съесть, так надкусить! Схемы борьбы за каспийские нефть и газ против России Путин поднял мировой бунт

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