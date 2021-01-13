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США и Иран обменялись "любезностями" на высшем уровне
13 января 2021, 00:50 • 20 • Политика
Глава МИД Ирана ответил Помпео на обвинения в связях страны с террористами. "Господин "мы врём, обманываем, воруем" (Помпео) жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами", - поддел дипломат американского коллегу.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем для террористов. В ответ глава МИД Ирана публично обозвал руководителя Госдепа США лжецом и вором.
На пресс-конференции в Вашингтоне Помпео заявил, что руководство террористической организации "Аль-Каида"* беспрепятственно проживает на территории Ирана, а сама страна превратилась в террористическую базу. По словам госсекретаря, Тегеран позволяет "Аль-Каиде"* собирать деньги и связываться с членами организации по всему миру. То есть всё, что раньше организация делала в Афганистане и Пакистане.
- подчеркнул Помпео.
В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф за словом в карман не полез и призвал не вестись на "голливудские сценарии американских властей". Дипломат напомнил, как США ранее точно так же врали про Кубу и Ирак, а также чем всё это закончилось.
- написал глава МИД Ирана в Twitter.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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