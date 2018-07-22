США и ИГИЛ* объединились и бомбят сирийских беженцев

Пока Сирийская арабская армия совместно с российской авиацией возвращает под контроль Дамаска юго-западную Сирию, американцы тоже не сидят без дела.

В прошлом году союзные им курды совершили фантастический рывок вдоль восточного берега Евфрата и в итоге, двигаясь по течению, сумели за короткие сроки дойти до границы с Ираком. За счет своей стремительности они смогли прервать победоносное шествие правительственных и проправительственных сил. Последние были вынуждены остановиться в Абу-Кемале, и таким образом восточный Дэйр-эз-Зор оказался заблокирован для Асада.

В общем, этот кусок Сирии должен был достаться так называемой Рожаве (название самопровозглашенного курдского государственного образования в САР — авт.). Но сами курды почему-то не торопились прорываться в восточные районы. Шли месяцы, а территорию по-прежнему продолжали контролировать террористы Исламского государства *. Однако практически сразу после того, как Дамаск дал старт кампании на границе с Иорданией и Израилем, курды начали наступление на еще незавоеванные ими территории провинции Дэйр-эз-Зор.

На самом деле, эта операция только на первый взгляд могла показаться легкой прогулкой для закаленных в боях Отрядов народной самообороны. Многие прогнозировали быстрое поражение ИГ, основываясь на малолюдности пустынных регионов востока — мол, террористам совершенно незачем концентрировать здесь большие силы. Однако за последние годы псевдохалифат лишился почти всех своих территорий, оттого его последователи из числа тех, кто так и не решился завязать с войной, собрались там, где было возможно.

Дэйр-эз-Зор стал одним из таких мест. К тому же, за те долгие месяцы, пока их никто не трогал, они сумели неплохо закрепиться и подготовиться к будущим атакам. Вероятно, без помощи США курдам пришлось бы очень тяжело, возможно, они бы даже потерпели несколько поражений. Но с американцами все идет как по маслу. По крайне мере, зона контроля ИГ в восточном Дэйр-эз-Зоре уже сокращена как минимум на две трети, если не больше. Так же американцы вместе с курдами стараются опередить Дамаск в зачистке от ИГИЛ небольшого прибрежного участка в мухафазе. Но эта операция обернулась не только победами над террористами, но и жертвами среди мирного населения.

Так сирийское агентство SANA передает, что в результате очередной воздушной атаки Коалиции погибли мирные жители. Причем, ситуация такова, будто бы США и ИГИЛ снова действовали заодно. В данном случае, конечно, нельзя обвинить американцев в прямом взаимодействии с боевиками, однако вышло так, что цель, преследуемая ИГ, досталась США.

Дело в том, что мирные жители пытались выйти из города ас-Суса, находящегося под контролем террористов. Последние желали пресечь попытки людей выйти из зоны боевых действий, в результате чего небольшие колоны беженцев подвергались регулярным атакам. Неожиданно к этому процессу подключилась авиация Коалиции, которая таким образом помогла Исламскому государству. Есть погибшие и много раненных. Высока вероятность, что подобные инциденты уже случались в Дэйр-эз-Зоре, так же от их повторения в будущем никто не застрахован. С другой стороны, очень странно, что американцы, сейчас сделавшие упор на восточный Дэйр-эз-Зор, вдруг начали бомбить цели близ Абу-Кемаля. Быть может, проправительственные сирийские СМИ несколько исказили ситуацию?

Российский востоковед Каринэ Геворгян не уверена, что близ ас-Сусы действительно имели место быть боевые вылеты США.

— Всю информацию надо проверять. Большой вопрос — откуда сирийские СМИ взяли эту информацию. Были ли у них журналисты на месте событий, или они сделали вывод на основании каких-то других источников? Просто наличие проправительственных журналистов в зонах контроля Исламского государства маловероятно, крайне маловероятно. Возможно, такие выводы были сделаны на основании рассказов беженцев.

«СП»: — В таком случае, можно ли вообще доверять сирийским проправительственным СМИ?

— В большинстве случаев можно. На мой взгляд, они довольно объективны и стараются избегать фейков. Но никто не застрахован от ошибок.

«СП»: — А что насчет их попыток связать деятельность ИГ с США? Раньше много об этом говорилась, но возможно ли такое взаимодействие в нынешних условиях, когда самого ИГ уже практически нет?

— Вообще, о взаимодействии США и террористов часто говорят иранцы. Они распространяли и продолжают периодически распространять подобную информацию. Но я бы не решилась напрямую утверждать нечто подобное.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.