США и Германия обсудили санкции против "Северного потока - 2" - СМИ

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В Вашингтоне рассматривают отказ от ограничений

Администрация Джо Байдена пересматривает политику в отношении "Северного потока – 2". США пока не ввели новых санкций, и не исключено, что от них будет решено отказаться. Как сообщили СМИ, Вашингтон и Берлин начали обсуждать будущее газопровода.

Представитель властей Германии рассказал, что на переговорах обсудят "угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство". Во вторник администрация Байдена должна предоставить список претендентов на санкции США – нарушающих закон, по мнению руководства, компаний.

Также Вашингтон может отказаться от ограничений в связи с национальными интересами, чтобы задобрить Германию. Отношения двух стран – краеугольный камень НАТО, но разрешение завершить строительство "Северного потока – 2" не является наилучшим способом наладить партнерство, отмечала сенатор Джинн Шейхин.

По данным источника Wall Street Journal, члены Совета национальной безопасности встречались для обсуждения проекта, в том числе и готовность Берлина ввести мораторий.

При этом эксперт отметил, что политика США в отношении газопровода губительна для них самих.