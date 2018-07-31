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США и Германия - будущие участники БРИКС?

31 июля 2018, 10:24  •  92 • Аналитика

Напомню, что само понятие БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) появилось в результате деятельности инвестиционного банка ГолдманСакс в рамках его попыток придумать новые финансовые инструменты. Никакого геополитического или просто политического смысла в этой аббревиатуре на первом этапе не было и попытки этот смысл придать как-то особого интереса не вызывали. Чуть позже сюда добавилось «С» (ЮАР, первая буква от сокращения на английском языке «Южная Африка») и этот политический смысл стал появляться. Почему и отчего?

Разумеется, дать полный ответ на этот вопрос я не могу, речь может идти только о гипотезе. Но поскольку гипотеза эта восходит к нашей с Андреем Кобяковым книжке «Закат империи доллара и конец «Pax Americana», которая в свет вышла в далеком 2003 году, а написана по большей части была в 2002 году, то есть основания считать, что какие-то основания для этой гипотезы есть. Я о них особо говорить не буду, поскольку все можно прочитать на нашем сайте, а вот о самой гипотезе расскажу.

Книжка, как понятно, была посвящена механизмам разрушения мировой долларовой (Бреттон-Вудской) системы. Кстати, поскольку безграмотные журналисты и профессиональные боты не в состоянии разобраться, что именно в книжке написано и даже не могут внятно прочитать ее название, они все время ссылаются на то, что мы писали и пишем про «обвал доллара», хотя теме обвала были посвящены только несколько наших статей начала 2000-х и обвал этот произошел, когда курс доллара относительно евро резко (почти в два раза) просел. Собственно, после этого тема была закрыта, но профессиональные пропагандисты они на то и пропагандисты, что ничего, кроме обозначенных спонсорами «темников» не читают.

Так вот, мы довольно долго обсуждали в книжке варианты развития мировой валютной системы и пришли к выводу, что построена она будет на двух основных механизмах. Первый из них — это возврат к золоту как к Единой мере стоимости. И второе — на механизме создания валютных зон, внутри каждой из которых будет базовая региональная валюта, построенная, скорее всего, на фиатных принципах (то есть будет некоторая свобода эмиссии), а вот межзональный обмен будет построен на клиринговых принципах, причем обмен будет привязан к золоту (возможно даже физически, когда по итогам некоторых периодов будет осуществляться физический переход тех объемов золота, которые соответствуют балансовой диспропорции и утвержденного курса к золоту региональных валют).

Опять-таки, я не буду приводить тут доводы «за» или «против», объем обсуждений этого тезиса в самой книжке и на сайте WC, который я тогда еще контролировал, просто колоссален. Поскольку архив там (судя по всему, я его уже около двух лет не посещал) открыт, эти обсуждения можно поискать. Ну, а все базовые статьи  размещены как на «Авроре», так  и непосредствено на Хазин.ру, и я готов, в случае наличия интереса, поучаствовать в обсуждении. Главное тут в другом, для этого нужно вспомнить какие базовые региональные валюты я называл тогда, в этих обсуждениях пятнадцатилетний давности.

Валютные зоны я предполагал такие: зона доллара США, зона евро, зона юаня, зона рупии, евразийская зона, зона Латинской Америки и Южной Африки, возможно, зона золотого динара. Если мы посмотрим на прошедшее с тех пор время, то увидим, что, за исключением доллара и евро, базовые страны валютных зон это как раз и есть страны БРИКС! Более того, я тогда писал про Южную Африку и ее включили в БРИК, хотя на первом этапе ее не было!

Единственная несоразмерность — это «золотой динар», но, во-первых, я изначально писал, что это достаточно спорная зона, а, во-вторых, если вспомнить историю brexit, то я довольно много написал текстов о том, что экономической базой выхода Великобритании из Евросоюза является создание собственной валютной зоны. И зона это предполагается в рамках арабского Халифата (то есть объединения всех арабских стран под экономическим патронатом Великобритании). А валюта Халифата это и есть золотой динар!

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Проект этот, кстати, судя по всему, не состоялся, поскольку президентом США стала не Клинтон, которая, по некоторым косвенным данным, ему благоволила, а Трамп. Но если под давлением финансового лобби ему все-таки придется уйти, то не исключено, что к этому проекту мир вернется. Тем более, что поддержка Ирана в Западной Европе очень сильна.

В любом случае, мне кажется, что политический вес БРИКС сегодня связан как раз с тем, что именно страны, собравшиеся в этом объединении будут главными с точки зрения определения новой валютной политики. США и Евросоюз (если он сохранится, впрочем, Германия, скорее всего, никуда не денется и она в любом случае сможет сколотить вокруг себя какую-никакую, пусть и неполноценную с точки зрения количества потребителей зону) в новых условиях будут вынуждены присоединиться к этому клубу и доминировать в нем не смогут.

Разумеется, есть разные дополнительные сложности. Например, США могут резко активизировать свою политику в рамках возвращения к «доктрине Монро» и просто задавить Бразилию в ее попытках стать самостоятельной валютной зоной. Могут быть и другие варианты. Но само по себе совпадение концепции БРИКС с нашими идеями пятнадцатилетней давности наводят на определенные мысли...

Михаил Хазин

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