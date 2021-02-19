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США и Евросоюзу нужно объединиться против России - Меркель

19 февраля 2021, 22:25  •  155 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
Высокая представительница Берлина считает, что Москва сеет раздор между странами ЕС
Вашингтон и Брюссель должны выработать единую позицию в своих отношениях к Москве и Пекину. С таким призывом выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время сегодняшней виртуальной Мюнхенской конференции по безопасности.
"Россия вновь и вновь пытается спутывать страны-члены ЕС в гибридном противостоянии. Поэтому особо важно, чтобы мы выработали общую трансатлантическую повестку дня по России", – цитирует фрау РИА "Новости".
Она согласилась с ранее прозвучавшим заявлением на конференции президента США Джо Байдена о том, что континенту нужен сильный Евросоюз.
Также она признала, что еще более сложной задачей в плане выработки повестки дня является китайское направление. С одной стороны, КНР выступает "системным конкурентом" в Старом свете, а с другой стороны – без Пекина не обойтись в решении глобальных задач в мире.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о необходимости вести диалог с Россией ради "архитектуры европейской безопасности". Причем такой диалог он назвал "требовательным".
Что касается нового хозяина Белого дома, то Байден вообще обвинил Москву в том, что она якобы разрушает союз НАТО и "европейского проекта", чтобы это ни значило. По его словам, России легче угрожать отдельным странам, чем вести диалог с сильным и единым трансатлантическим союзником. Правда, американский лидер отметил, что Вашингтон не хочет возвращения времен холодной войны.
А между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил сегодня свой тезис о том, что Москва готова разорвать отношения с Брюсселем, поскольку как таковые они уже "разорваны в клочья".

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