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США и Евросоюз "торгуют" Украиной - эксперт
22 декабря 2021, 11:55 • 84 • Политика
Проблемы в энергетической сфере остались нерешенными
Интересы Киева являются предметом торга в международных отношениях Вашингтона и Брюсселя с Москвой. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился украинский экономист и политолог Валерий Клочок.
Эксперт обратил особое внимание на сохраняющиеся проблемы в энергетической сфере, связанные с ростом цен на газ. При этом он отметил, что в Незалежной "все контролируемо и спокойно", а "истерия" вокруг государства нагнетается со стороны США. Аналитик призвал американцев приехать на Украину, чтобы лично оценить обстановку.
Кроме того, политолог подчеркнул, что тяжелая ситуация по энергетическому вопросу возникла в Незалежной на фоне конкретных шагов, предпринимаемых "партнерами" из США и Евросоюза в отношении России.
Экономист напомнил, что стоимость голубого топлива сегодня является главной проблемой, что ярко демонстрирует рыночная цена в 1900 долларов. По мнению эксперта, этот вопрос не решится, пока Вашингтон и Брюссель будут пытаться примирить Москву с Киевом.
Клочок уверен, что, затягивая время, США и Евросоюз банально "торгуют" Украиной с нашей страной.
Напомним, ранее американский профессор политологии Николай Петро назвал истинную цель США на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон использует Киев в своих планах по противодействию Москве. Эксперт уверен, что в Белом доме не заинтересованы в процветании Незалежной.
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