Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Проблемы в энергетической сфере остались нерешенными

Интересы Киева являются предметом торга в международных отношениях Вашингтона и Брюсселя с Москвой. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился украинский экономист и политолог Валерий Клочок.

Эксперт обратил особое внимание на сохраняющиеся проблемы в энергетической сфере, связанные с ростом цен на газ. При этом он отметил, что в Незалежной "все контролируемо и спокойно", а "истерия" вокруг государства нагнетается со стороны США. Аналитик призвал американцев приехать на Украину, чтобы лично оценить обстановку.

Кроме того, политолог подчеркнул, что тяжелая ситуация по энергетическому вопросу возникла в Незалежной на фоне конкретных шагов, предпринимаемых "партнерами" из США и Евросоюза в отношении России.

Экономист напомнил, что стоимость голубого топлива сегодня является главной проблемой, что ярко демонстрирует рыночная цена в 1900 долларов. По мнению эксперта, этот вопрос не решится, пока Вашингтон и Брюссель будут пытаться примирить Москву с Киевом.

Клочок уверен, что, затягивая время, США и Евросоюз банально "торгуют" Украиной с нашей страной.

Напомним, ранее американский профессор политологии Николай Петро назвал истинную цель США на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон использует Киев в своих планах по противодействию Москве. Эксперт уверен, что в Белом доме не заинтересованы в процветании Незалежной.