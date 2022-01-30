США и Европа против России и Китая. Поле битвы – Ближний Восток

Политолог, востоковед, бывший дипломат Вячеслав Матузов описал главные тенденции в странах арабского мира в новом году. Центр мира находится совсем не там, где вы думали.

Общие тренды: Китайский фактор

В 2022 году следует ожидать переформатирования стратегических, геополитических задач и политики арабских государств.

На Ближнем Востоке в 2022 году возрастающую роль, безусловно, будет играть активизирующийся в последние годы Китай. Развитие отношений арабских стран с КНР в условиях усиливающегося глобального экономического кризиса будет, несомненно, доминирующим фактором в ближайшие годы.

США, конечно, сохранят традиционные связи с этим регионом, ибо они складывались не одно десятилетие. Но среди важных факторов нового времени – то, что Китай серьёзно и на долгосрочной основе входит на Ближний Восток. Это хорошо видно по его отношениям со странами Персидского залива, которые открывают двери его инвестиционным проектам, сохраняя при этом традиционные связи с США и их европейскими союзниками.

Другой элемент, который характеризует Ближний Восток, это отношения Китая с Израилем – ближайшим стратегическим союзником США, который также обращает свои взоры на КНР (это растущие китайские инвестиции, которые мы видим сегодня, – на реконструкцию морских портов, в военно-техническую сферу и другие). Как видим, Китай стремится к полному доминированию в регионе – несмотря на противоречия и даже вражду между своими новыми союзниками.

Именно возрастающая роль Китая будет одним из самых значительных факторов на Ближнем и Среднем Востоке, а также в странах Центральной Азии.

НАТО против России

Что касается России, то здесь, конечно, с учётом бескомпромиссной политики США мы будем идти в одном фарватере с Китаем. Русско-китайские отношения могут – при условии стабильного экономического положения нашей страны – в определённой степени способствовать укреплению позиций России в арабском мире.

Но это будет возможно только за счёт мягкой конфронтации с западными странами – прежде всего, со странами НАТО, особенно с США. До военных конфликтов дело не дойдёт, но проблем будет достаточно в экономической, информационной, технологической сферах. Мы должны быть технологически готовы к этим грядущим изменениям.

Не уверен, что с экономической точки зрения мы сегодня полностью готовы принять и ответить на эти вызовы. Мне кажется, здесь необходимо более детальное и более внимательное отношение к тем традиционным союзникам на Ближнем Востоке, которые у нас появились в предыдущие годы и которых нам надо сохранять.

Хотя определённые аспекты в этих отношениях, несомненно, потребуют корректировки. Необходимо, как представляется, пересмотреть прежде всего характер экономического сотрудничества, уделяя первостепенное внимание стратегическим задачам нашей внешней политики, а не только вопросам извлечения прибыли из проектов с нашим участием.

Прежде всего, это относится к сотрудничеству с Турцией, учитывая ряд моментов в её внешней политике в отношении России. Не всегда видна чёткость нашей политики, нацеленность на решение стратегических задач. Она ограничивается, как правило, военным сотрудничеством. В экономической и технологической же сферах мы теряемся между арабами и Израилем, между возможностями в арабском мире и нашей технологической возможностью сотрудничать с ними.

Надо больше внимания уделять отношениям с такими странами, как новый Афганистан, Иран, Пакистан. Скорее всего, тут также грядут изменения. Знаковым событием явился вывод американских войск из Афганистана. Грядущие изменения могут коснуться статуса американских войск в Ираке. Также бледная перспектива у американского присутствия в Сирии.

Недостаточно активную роль России мы видим и в Ливии на фоне "чрезмерной активности" американцев, европейцев и турок.

Глобальное переустройство

2022 год станет началом пересмотра всей системы международных отношений, сложившейся после Второй мировой войны, выработки новых форм расстановки сил на глобальном уровне.

Этот фактор, конечно, будет тесно связан с глобальным переустройством, с чем мы уже сталкиваемся сегодня (например, на русско-американских переговорах в Женеве, русско-натовских в Брюсселе, с европейцами в ОБСЕ). Эти три направления переговоров будут неизбежно влиять и отражаться на процессах на Ближнем Востоке.

Изменения неизбежны.

Нашу точку зрения Запад воспринимать не хочет, и в этом отношении, конечно, тупик очевиден. Переговоры это ясно показали: мы выставили Западу очевидные и неоспоримые требования – уважать нашу позицию, наши национальные интересы – от чего Запад категорически пока отказывается.

Ожидаем следующий шаг русской внешней политики – предстоящий в феврале визит Путина в Китай, который завершит этот переговорный цикл, начавшийся со встречи Путина и Байдена в Женеве и их переговоров онлайн.

Здесь надо иметь в виду, что глобалисты в ходе политических переговоров пытаются навязать миру свою повестку дня, переформатировать все международные отношения на глобальном уровне.

Определённых успехов они добились – взять хотя бы ту же пандемию COVID-19. Это вполне может рассматриваться как одна из форм гибридной войны, очевидное средство борьбы глобалистов за переустройство мира, установления их гегемонии над всеми странами мира. Мы видим, что многие страны на земном шаре уступают этому давлению. Предпринимаемые жёсткие меры для борьбы с коронавирусом (обязательная вакцинация, ограничения и пр.) – означают, по сути, что они работают как инструментарий с целью изменения конфигурации всего мирового устройства. На Ближнем Востоке это тоже отразится, скажется и на изменении баланса и расстановки политических сил в странах региона.

Показательными являются два фактора: позиция Израиля и стран Персидского залива (все – союзники США) в отношении Китая.

Ливан как лакмусовая бумажка

Едва ли события в Ливане могут существенно влиять на развитие обстановки в регионе Ближнего Востока в целом. Ливан – слишком маленькая страна, чтобы оказывать серьёзное воздействие на политические процессы. Но она может служить лакмусовой бумажкой для оценки процессов, происходящих в регионе.

Именно в Ливане сталкиваются два течения исламского мира: шиитское и суннитское, отражающие противоречия между Ираном и Саудовской Аравией. То, что страна переживает такие трудности на протяжении длительного периода, свидетельствует о том, что здесь происходит также жёсткое столкновение американских и иранских интересов, попытка США подчинить себе страны в регионе всего Большого Ближнего и Среднего Востока. Большую роль в дестабилизации Ливана играет и соседний Израиль, подталкивающий и своих союзников в лице США к ужесточению требований о прекращении деятельности в стране организации "Хизбалла". Поэтому ситуация в Ливане прямо связана с борьбой, которая происходит на региональном и глобальном уровне.

Провокации против Ирана

Американцы открыто инициируют нагнетание отношений арабских стран с Ираном. Россия пытается снять напряжение, в то время как США делают всё наоборот. Попытки бойкотировать выполнение "Соглашения 5+1" по иранской ядерной программе – один из методов, которым они создают напряжённость, используя вражду между странами Персидского залива для навязывания им своих стратегических целей.

Попытки России созвать страны за столом переговоров в рамках Международной конференции по стабильности и безопасности в регионе с участием постоянных членов Совбеза ООН и стран региона (арабских, Иран), наталкиваются, прежде всего, на противодействие США, которые сохраняют на сегодняшний день значительное влияние на арабский мир.

Ирак: попытка восстановить государственность

А вот в отношении Ирака я не стал бы делать акцент на противоречии между суннитами и шиитами. Можно ожидать, что будущее Ирака в любом варианте будет выстраиваться на традиционной почве, когда и сунниты, и шииты будут находить совместные решения по коренным вопросам государственного устройства. В ином случае – это путь к расколу, на что и толкают Ирак потихоньку американцы.

Вероятнее всего, в стране найдутся здоровые силы, и Ирак восстановит свою государственность, нарушенную американцами в результате агрессии 2003 года, полностью вернёт себе суверенитет и независимость.

В рамках процессов, происходящих в арабских странах, идёт пересмотр многих позиций по их политической ориентации с учётом изменений на глобальном уровне, Ирак далеко не исключение. Но судьба Ирака – это не просто борьба суннитов или шиитов, а стремление народа найти точки соприкосновения позиций двух общин. Это непросто, но у иракцев есть понимание важности сохранения государственности и необходимости противодействия экстремистским кругам, которые, на мой взгляд, явно поддерживаются американцами. Экстремизм в Ираке и с той, и с другой стороны не поддерживается основной массой населения обеих ветвей ислама.

Курды

Курдская проблема, получившая в последние 10 лет новый импульс от американцев, взявших на себя ответственность по противопоставлению курдов сирийским властям, также представляет серьёзную проблему для всех четырёх государств – Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Проекты её решения, изображённые в картах "кровавых границ" Ральфа Петерса, не могут быть реализованы на практике ввиду неприемлемости для всех упомянутых стран, но используются американцами в качестве временного фактора для давления на эти государства. Игра американцев и израильтян в "политический покер" в Сирии со стремлением курдского народа к созданию собственного независимого государства реально не имеет никаких перспектив для реализации в нынешних условиях.

Курдский вопрос на данном историческом этапе может быть решён только в рамках существующих государственных границ и на базе действующих в этих странах конституций.

Численность курдов в местах постоянного компактного проживания, по некоторым источникам, превышает 50 млн человек. Отсутствие у такого народа собственного государства – безусловно, фактор нестабильности. Но это – наследие недальновидной политики колониальных властей Британии и Франции.

Страны Персидского залива

Задача ухода стран Персидского залива от Запада не стоит – и вообще вряд ли может быть поставлена. Они слишком глубоко зависимы от американцев и Европы. Толкать эти страны на разрыв с Западом – непродуктивно, и, возможно, это даже не соответствует нашим национальным интересам. Стабильность развития этого региона – важнее.

Но нельзя допустить, чтобы Запад использовал этот регион как инструмент борьбы против России, Китая и других, особенно с учётом опыта их поддержки исламских (вернее, квазиисламских) радикальных группировок, создаваемых ими для подрыва внутриполитической стабильности в России.

Сегодня мы видим, что в общении с Россией страны Персидского залива по существу уже выступают как независимые государства. Это огромное достижение последних 30 лет, когда после распада СССР был сделан колоссальный шаг вперёд. Посмотрите, к примеру, на отношения с Катаром или на очень развитые и взаимовыгодные отношения с Саудовской Аравией, а в случае с ОАЭ и говорить нечего.

Поэтому стоит ожидать, что тёплые отношения этих стран с Западом были, есть и останутся – надо исходить из этого. А что касается нашего сотрудничества, то его развития надо добиваться и экономическими, и дипломатическими путями. Предвзятости к нам из-за особых отношений с США я сейчас не вижу.

Ливия

Ливия – это самый сложный вопрос. В Ливии сконцентрированы и действуют силы, изменить позиции которых будет очень сложно. Прежде всего речь идёт о Турции – у страны там достаточно серьёзные позиции и в экономическом, и в политическом плане. Турция не могла бы столь вольготно себя там вести, если бы она не чувствовала скрытно полную поддержку США.

Ливийцы всегда найдут общий язык между собой, если их оставят в покое. Но проблема в том, что их не хотят оставить в покое. Это обстоятельство – вмешательство внешних сил – будет главным препятствием на пути решения ливийской проблемы. А основной силой, которая стремится навязать Ливии внешние решения, – США. Там в целом действует американская повестка дня – не только глава Африканского командования ВС США Стивен Таунсенд, не только заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, но и представитель генсека ООН Стефани Уильямс. Вчера она была представителем Госдепа, а сегодня представляет генсека ООН, но её позиция вызывает отторжение у определённой части ливийцев.

Как в этих условиях решать проблему выборов? Не советуясь с ливийскими политическими силами, Уильямс объявляет о том, что выборы должны состояться не раньше июня. Но разве есть в функциях представителя генсека ООН такие возможности – вмешиваться во внутренние дела? Функции представителя генсека ООН – помогать в поисках внутриливийских политических решений, а не диктовать решения. Если она начнёт проводить линию в интересах Турции, это немедленно вызовет негативную реакцию со стороны тех сил, которые противостоят этому. Надо находить компромиссные решения, но пока я не вижу продвижения в сторону компромисса.

Когда мы посмотрим на действующие лица на политической арене Ливии, бросается в глаза практическое отсутствие России и малая роль европейских государств, которые, по идее, больше всех должны быть заинтересованы в решении ливийских проблем. Американцы правят балом. Ожидать там изменений до тех пор, пока американцы не придут в себя, не приходится.

Что с того?

Несмотря на такую активность, американцы явно теряют прежний контроль над ситуацией: роль Америки в международных делах в целом, на мой взгляд, становится далеко не бесспорной для руководителей многих стран региона, а потому непрочной и нестабильной.

Влияние, безусловно, сохраняется, но в основном благодаря экономическим факторам, а вот политическое и моральное доверие исчезает. Это хорошо чувствуют арабские страны, что и является одной из причин, почему они делают крен в пользу других стран, в первую очередь Китая и России.

Американские планы построения Большого Ближнего Востока – часть более широкой программы. Даже в вопросе переустройства границ государств на политической карте, что мы наблюдали в планах американцев, США рассматривают не только страны Ближнего Востока и Центральной Азии (Саудовская Аравия, Иордания, Сирия, Иран, Афганистан, Пакистан и пр.), но и находящиеся рядом регионы – страны Средней Азии. Идеи по изменению политического ландшафта в регионе не всегда находят отражение в СМИ, но у Госдепа, администрации США и Пентагона они существуют всегда. Аналогичные планы геополитического переустройства мира у них есть и по Африке, и по Европе, и по странам Юго-Востока. Это всегда нужно принимать во внимание.

То, что произошло в Казахстане, например, не является только элементом внутренних разборок между кланами, но и полностью соответствует стратегии американцев. Казалось бы, у Назарбаева была вроде бы позитивная платформа – это человек советского склада, бывший член руководства КПСС, понимающе относившийся к СССР, – но сейчас очевидно, что, публично прикрываясь желанием развивать отношения с Россией, он выстраивал плотные экономические и политические связи с Западом, прежде всего с американцами и британцами, в ущерб связям с Россией и нарушая суверенные права населения собственной страны.