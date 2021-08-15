США и Эстония с Литвой договорились давить на Белоруссию

Вмешательство во внутренние дела белорусского государства – задача проамериканской Прибалтики

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас пообещал – Вашингтон сделает всё возможное, чтобы привлечь власти Белоруссии «к ответственности».

Похоже, что белорусские проблемы были главной темой беседы советника президента США и эстонского премьер-министра.

«Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений между нашими странами, международное экономическое сотрудничество и поддержку прозрачных американских инвестиций в инфраструктуру в Европе и во всём мире. Г-н Салливан также подчеркнул приверженность США тому, чтобы заставить режим Лукашенко в Беларуси отчитаться за его нападения на демократию и права человека, транснациональные репрессии и коррупцию»,

– сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме обещания того, что Вашингтон продолжит оказывать давление на «режим Лукашенко», стороны обсудили план действий против Белоруссии. Стороны уверены: эту страну необходимо наказать, ведь она «устраивала атаки на демократию и права человека», за что отныне ей нет прощения. И единственное, что должно сделать «международное сообщество» – это давить на эту страну. Чтобы додавить.

Но и Кая Каллас не осталась в долгу, ей тоже было что сказать «заокеанскому партнёру», не зря ведь три прибалтийских премьера совсем недавно сделали совместное заявление с требованием введения новых санкций в отношении Белоруссии.

«Мы решили, что страны Балтии станут локомотивом работы по выработке дополнительных санкций Европейского союза против белорусского режима. Новые санкции должны стать ответом на отказ властей Беларуси сдерживать поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть через белорусскую территорию в Литву, Латвию и Польшу»,

– рассказала Кая Каллас Салливану, комментируя сделанное совместное заявление.

После того, как стороны договорились «дружить против Белоруссии» и даже составили план совместных действий по привлечению «режима Лукашенко» к ответственности, помощник американского президента заверил премьер-министра Эстонии в том, что Соединённые Штаты и в дальнейшем будут всячески обеспечивать безопасность Эстонии, так же, как и всех других союзников по Альянсу.

Ну, а в пятницу, 13 августа, состоялся телефонный разговор главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с первым заместителем госсекретаря Соединённых Штатов Уэнди Шерман. Удивительно, но стороны вновь обсуждали не столько двусторонние отношения, сколько Белоруссию и Китай.

«Первый заместитель госсекретаря Шерман подчеркнула, что США решительны в своей солидарности с Литвой, нашим союзником по НАТО и партнёром из числа стан ЕС. В том числе мы выступаем на их стороне в том, что касается недавнего направленного на принуждение поведения КНР в ответ на решение Литвы развивать взаимовыгодные связи с Тайванем»,

– говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Что касается Белоруссии, «политическая ситуация» в которой стала главной темой телефонного разговора, было решено в дальнейшем продолжать всеми силами поддерживать «движение за демократию» в соседней стране, несмотря на миграционный кризис в самой Литве.