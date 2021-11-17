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США и ещё 5 стран НАТО поймали на "секретном" экспорте из России
17 ноября 2021, 10:00 • 112 • Политика
По информации таможенной статистики России, резко увеличился экспорт товаров секретных категорий из нашей страны в страны НАТО. В лидерах оказались США и Чехия.
Любопытный момент: сразу две страны из чёрного списка России (США и Чехия - второе и третье места соответственно) оказались в лидерах по экспорту товаров скрытых категорий, имеющих код "SSSS". То есть речь идёт о категории, под которую подпадают поставки оружия, самолётов, ядерных материалов и так далее.
Всего же в текущем году резко увеличили экспорт этой категории товаров из России сразу 6 стран НАТО. Об этом говорят официальные данные таможенной статистики нашей страны, проанализированные РБК.
Помимо США и Чехии в десятке списка экспортёров числятся и такие страны - члены Североатлантического альянса, как Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.
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