«Победа коллективного Запада на парламентских выборах может привести к краху молдавского государства»

Пока под зданием Конституционного суда Молдовы в Кишинёве который день собирается толпа из представителей пропрезидентской партии PAS, чтобы «защитить демократию» от происков социалистов, «западные партнёры» Молдовы встревожились и тоже встали на «защиту евроинтеграции и европейских ценностей».

Глава делегации Евросоюза в Молдавии Петер Михалко заявил, что парламент нарушил основы соглашения об ассоциации с Евросоюзом, «совершив атаку на Конституционный суд». По его мнению, единственным выходом из политического кризиса будут досрочные парламентские выборы. А попутно необходимо ещё провести конституционную реформу и изменить систему голосования в стране.

И напомнил тем, кто ещё не понял: проводимая президентом Майей Санду политика в данной ситуации «находит полную поддержку западных партнёров».

«Европейский союз в качестве партнёра Республики Молдавия выразил свою позицию в поддержку правового государства и конституционного порядка. На этих целях основано наше партнёрство, и эти условия включены и в соглашение об ассоциации»,

– объяснил Петер Михалко во вторник, 27 апреля.

Не остался в стороне и Государственный департамент Соединённых Штатов, также вставший «на защиту демократии», которую хотят «подорвать» молдавские депутаты.

«Попытка парламента Молдовы заменить председателя Конституционного суда Домнику Маноле кандидатом на собственный выбор, представляет собой грубую атаку на демократические нормы и конституционный строй страны. Особую озабоченность вызывает преследование парламентом Конституционного суда, который только недавно подтвердил свою независимость после многих лет захвата государства»,

– говорится в заявлении Госдепа.

В России все эти заявления называют «прямым вмешательством США и ЕС во внутриполитические процессы Молдавии». Об этом сказала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, призвав Запад воздержаться от подобного вмешательства.

«Вновь призываем коллег из США и Евросоюза воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии и не выходить за пределы норм дипломатической этики. Показательно, что, призывая парламент Молдовы уважать решения Конституционного суда, представители США и ЕС отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям депутатов. Подобная избирательность в оценках лишний раз подтверждает, что геополитический вектор Кишинёва для них важнее, чем те «демократические ценности», в защиту которых они выступают»,

– говорится в комментарии МИД РФ.

Тем временем в Кишинёве Конституционный суд отклонил отвод председателя КС Домники Маноле. И одновременно Сергей Лупашку, выдвинутый парламентом на должность главы КС, отказался от этой должности.

Однако решение Лупашко не прекратило митинги под зданием КС, первоначальная цель которых была не пропустить его в Конституционный суд.

На фоне всех этих событий лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал все здоровые силы молдавского общества забыть старые обиды и объединиться для спасения страны.

«В ближайшие месяцы нас ждёт ожесточённая политическая борьба в рамках подготовки и проведения досрочных парламентских выборов. Запад делает ставку на свои марионеточные политические силы: партии Майи Санду, Ренато Усатого и унионистов. Победа коллективного Запада на парламентских выборах может привести к краху молдавского государства»,

– уверен Игорь Додон.