США и ЕС ударят по Белоруссии санкциями уже на следующей неделе - Госдеп

Новые санкции США и ЕС против Белоруссии будут объявлены уже на следующей неделе. Об этом объявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Он уточнил, Штаты и Евросоюз хотят объявить о новых санкциях вместе. Это планируется сделать в начале или середине следующей недели. В настоящий момент идёт работа над формальными процедурами.

Мы стремимся к тому, чтобы сделать скоординированное заявление, посмотрим, сможем ли мы сделать это в начале или середине следующей недели, - сказал Джордж Кент на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

При всём этом американский чиновник не считает это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. А также отрицает, что подобные действия являются ущемлением суверенитета белорусского государства.