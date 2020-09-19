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США и ЕС ударят по Белоруссии санкциями уже на следующей неделе - Госдеп
19 сентября 2020, 00:40 • 36 • Политика
США и ЕС намерены вместе объявить о новых санкциях против Белоруссии на следующей неделе. "Мы стремимся к тому, чтобы сделать скоординированное заявление, посмотрим, сможем ли мы сделать это в начале или середине следующей недели", - заявил заместитель помощника госсекретаря США.
Новые санкции США и ЕС против Белоруссии будут объявлены уже на следующей неделе. Об этом объявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
Он уточнил, Штаты и Евросоюз хотят объявить о новых санкциях вместе. Это планируется сделать в начале или середине следующей недели. В настоящий момент идёт работа над формальными процедурами.
При всём этом американский чиновник не считает это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. А также отрицает, что подобные действия являются ущемлением суверенитета белорусского государства.
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