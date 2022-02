США и ЕС перешли черту с русскими. Главное о спецоперации на Украине в прямой трансляции

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, цель которой - демилитаризация и денацификация Незалежной. Военная инфраструктура ВС Украины с ювелирной точностью была подавлена.

Запад после первого дня угроз в адрес Москвы ввёл к исходу вторых суток спецоперации жёсткие санкции против банковского сектора и промышленности нашей страны. А чуть позже Брюссель решился на персональные санкции против высшего руководства России.

Царьград продолжает вести прямую трансляцию о событиях вокруг спецоперации на Украине. Пока вы спали, вслед за Евросоюзом, в попытке прогнуть Россию, свои санкции ввёл Минфин США. В чёрном списке оказались и президент Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу, и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, Госдепартамент США ввёл свои санкции против Шойгу и главы Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. Это означает отказ во въезде в Соединённые Штаты.

10:01 Киев их уже похоронил... Наглядное доказательство того, что украинским властям верить на слово не рекомендуется.

09:36 Роскосмос наносит ответный удар.

09:15 Мелитополь взят под полный контроль Вооружённых сил России.

Минувшей ночью наша армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. В общей сложности уже поражён 821 объект.

На сегодняшний день ВСУ лишились: 14 военных аэродромов, а также 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций, 8 военных катеров украинских военно-морских сил, 7 боевых самолётов, 7 вертолётов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Минобороны России особо подчёркивают, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не затрагивая ни жилые дома, ни социальную инфраструктуру!

09:01 Президент Украины Владимир Зеленский прямым текстом, категорически отказался от мира, от разрешения сложившейся ситуации мирным путём:

08:51 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал остановить операцию на Украине. В своём видеообращении (на русском языке!) политик внезапно вспомнил про своих "российских друзей". Об этом сообщает телеканал ITV.

08:30 По данным отчётов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР, за последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей. Но Запад об этом умалчивает.

08:25 Обломки тактической ракеты "Точка-У" упали на два населённых пункта в ДНР. В Донецке уточнили, что обе были перехвачены в воздухе. Детонации на земле, к счастью, не случилось.

08:01 Facebook запретил нашим государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию в соцсети. Накануне уже были ограничены официальные аккаунты телеканала "Звезда", информагентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

Глава отделения Facebook по политике безопасности Натаниэль Глейхер написал в Twitter:

2/ We are closely monitoring the situation in Ukraine and will keep sharing steps we’re taking to protect people on our platform. https://t.co/mTatqghCzQ