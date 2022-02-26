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США и ЕС перешли черту с русскими. Главное о спецоперации на Украине в прямой трансляции
26 февраля 2022, 10:45 • 143 • Политика
Вашингтон и Брюссель перешли последнюю черту в своей попытке сломить русских: ввели санкции против первых лиц России, включая президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова. В Донбассе тем временем подсчитывают количество новых жертв украинского геноцида русских в регионе. Царьград продолжает вести прямую трансляцию и рассказывать о событиях, связанных со спецоперацией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, цель которой - демилитаризация и денацификация Незалежной. Военная инфраструктура ВС Украины с ювелирной точностью была подавлена.
Запад после первого дня угроз в адрес Москвы ввёл к исходу вторых суток спецоперации жёсткие санкции против банковского сектора и промышленности нашей страны. А чуть позже Брюссель решился на персональные санкции против высшего руководства России.
Царьград продолжает вести прямую трансляцию о событиях вокруг спецоперации на Украине. Пока вы спали, вслед за Евросоюзом, в попытке прогнуть Россию, свои санкции ввёл Минфин США. В чёрном списке оказались и президент Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу, и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Кроме того, Госдепартамент США ввёл свои санкции против Шойгу и главы Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. Это означает отказ во въезде в Соединённые Штаты.
Подробнее о событиях читайте в нашей ленте новостей.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:01 Киев их уже похоронил... Наглядное доказательство того, что украинским властям верить на слово не рекомендуется.
09:36 Роскосмос наносит ответный удар.
09:15 Мелитополь взят под полный контроль Вооружённых сил России.
Минувшей ночью наша армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. В общей сложности уже поражён 821 объект.
На сегодняшний день ВСУ лишились: 14 военных аэродромов, а также 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций, 8 военных катеров украинских военно-морских сил, 7 боевых самолётов, 7 вертолётов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Минобороны России особо подчёркивают, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не затрагивая ни жилые дома, ни социальную инфраструктуру!
09:01 Президент Украины Владимир Зеленский прямым текстом, категорически отказался от мира, от разрешения сложившейся ситуации мирным путём:
08:51 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал остановить операцию на Украине. В своём видеообращении (на русском языке!) политик внезапно вспомнил про своих "российских друзей". Об этом сообщает телеканал ITV.
08:30 По данным отчётов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР, за последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей. Но Запад об этом умалчивает.
08:25 Обломки тактической ракеты "Точка-У" упали на два населённых пункта в ДНР. В Донецке уточнили, что обе были перехвачены в воздухе. Детонации на земле, к счастью, не случилось.
08:01 Facebook запретил нашим государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию в соцсети. Накануне уже были ограничены официальные аккаунты телеканала "Звезда", информагентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
Глава отделения Facebook по политике безопасности Натаниэль Глейхер написал в Twitter:
Тем временем с сегодняшнего дня в России началось "приземление" Facebook. Роскомнадзор ограничивает доступ в соцсеть.
07:50 Сам Владимир Зеленский тем временем пугает киевлян грядущим ночным "российским вторжением".
07:46 Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сделал в Facebook заявление о готовности Киева говорить о мире и прекращении огня:
По словам пресс-секретаря Владимира Зеленского, "сейчас стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса".
07:24 Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении военной помощи Украине. Киев получит ещё порядка $600 миллионов.
- заявил Джо Байден.
07:01 В Киеве после раздачи властями оружия местному населению звучит стрельба на улицах города. Мирные граждане поделились на два лагеря: кто-то проявил разумную осторожность и вместе с семьями пережидает ситуацию дома, а кто-то с автоматом наперевес вышел на улицы. Накануне уже были первые жертвы среди мирного населения - людей расстреливали, спутав с диверсантами.
06:15 Выступая на заседании Совета безопасности ООН, постпред России Василий Небензя назвал предложенный проект резолюции ООН по Украине антироссийским и антиукраинским. Россия блокировала данную резолюцию. Учитывая, что большинство присутствующих на заседании вряд ли понимают, почему резолюция не только антироссийская, но и антиукраинская, постпред России при ООН сказал, что документ идёт вразрез с реальными интересами "коренного украинского народа".
- подчеркнул Небензя. Дипломат также призвал свою коллегу из США Линду Томас-Гринфилд не лезть к России с моралью по поводу "вторжений" на территорию других государств, поскольку тягаться со Штатами в этом отношении очень сложно.
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