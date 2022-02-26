США и ЕС перешли черту с русскими. Главное о спецоперации на Украине в прямой трансляции

Вашингтон и Брюссель перешли последнюю черту в своей попытке сломить русских: ввели санкции против первых лиц России, включая президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова. В Донбассе тем временем подсчитывают количество новых жертв украинского геноцида русских в регионе. Царьград продолжает вести прямую трансляцию и рассказывать о событиях, связанных со спецоперацией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, цель которой - демилитаризация и денацификация Незалежной. Военная инфраструктура ВС Украины с ювелирной точностью была подавлена.

Запад после первого дня угроз в адрес Москвы ввёл к исходу вторых суток спецоперации жёсткие санкции против банковского сектора и промышленности нашей страны. А чуть позже Брюссель решился на персональные санкции против высшего руководства России.

Царьград продолжает вести прямую трансляцию о событиях вокруг спецоперации на Украине. Пока вы спали, вслед за Евросоюзом, в попытке прогнуть Россию, свои санкции ввёл Минфин США. В чёрном списке оказались и президент Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу, и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, Госдепартамент США ввёл свои санкции против Шойгу и главы Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. Это означает отказ во въезде в Соединённые Штаты.

Подробнее о событиях читайте в нашей ленте новостей.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10:01 Киев их уже похоронил... Наглядное доказательство того, что украинским властям верить на слово не рекомендуется.

09:36 Роскосмос наносит ответный удар.

09:15 Мелитополь взят под полный контроль Вооружённых сил России.

Минувшей ночью наша армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. В общей сложности уже поражён 821 объект.

На сегодняшний день ВСУ лишились: 14 военных аэродромов, а также 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций, 8 военных катеров украинских военно-морских сил, 7 боевых самолётов, 7 вертолётов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Минобороны России особо подчёркивают, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не затрагивая ни жилые дома, ни социальную инфраструктуру!

09:01 Президент Украины Владимир Зеленский прямым текстом, категорически отказался от мира, от разрешения сложившейся ситуации мирным путём:

Я здесь, никакого оружия мы не сложим.

08:51 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал остановить операцию на Украине. В своём видеообращении (на русском языке!) политик внезапно вспомнил про своих "российских друзей". Об этом сообщает телеканал ITV.

08:30 По данным отчётов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР, за последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей. Но Запад об этом умалчивает.

08:25 Обломки тактической ракеты "Точка-У" упали на два населённых пункта в ДНР. В Донецке уточнили, что обе были перехвачены в воздухе. Детонации на земле, к счастью, не случилось.

08:01 Facebook запретил нашим государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию в соцсети. Накануне уже были ограничены официальные аккаунты телеканала "Звезда", информагентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

Глава отделения Facebook по политике безопасности Натаниэль Глейхер написал в Twitter:

Мы внимательно следим за ситуацией в Украине и будем продолжать делиться мерами, которые мы предпринимаем для защиты людей на нашей платформе.

2/ We are closely monitoring the situation in Ukraine and will keep sharing steps we’re taking to protect people on our platform. https://t.co/mTatqghCzQ — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022

Тем временем с сегодняшнего дня в России началось "приземление" Facebook. Роскомнадзор ограничивает доступ в соцсеть.

07:50 Сам Владимир Зеленский тем временем пугает киевлян грядущим ночным "российским вторжением".

Этой ночью они пойдут на штурм. Должны понимать, что нас ждёт. Этой ночью должны выстоять. Судьба Украины решается именно сейчас.

07:46 Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сделал в Facebook заявление о готовности Киева говорить о мире и прекращении огня:

Мы согласились на предложение президента России.

По словам пресс-секретаря Владимира Зеленского, "сейчас стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса".

07:24 Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении военной помощи Украине. Киев получит ещё порядка $600 миллионов.

Я делегирую госсекретарю следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине,

- заявил Джо Байден.

07:01 В Киеве после раздачи властями оружия местному населению звучит стрельба на улицах города. Мирные граждане поделились на два лагеря: кто-то проявил разумную осторожность и вместе с семьями пережидает ситуацию дома, а кто-то с автоматом наперевес вышел на улицы. Накануне уже были первые жертвы среди мирного населения - людей расстреливали, спутав с диверсантами.

06:15 Выступая на заседании Совета безопасности ООН, постпред России Василий Небензя назвал предложенный проект резолюции ООН по Украине антироссийским и антиукраинским. Россия блокировала данную резолюцию. Учитывая, что большинство присутствующих на заседании вряд ли понимают, почему резолюция не только антироссийская, но и антиукраинская, постпред России при ООН сказал, что документ идёт вразрез с реальными интересами "коренного украинского народа".

<Резолюция> пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет,

- подчеркнул Небензя. Дипломат также призвал свою коллегу из США Линду Томас-Гринфилд не лезть к России с моралью по поводу "вторжений" на территорию других государств, поскольку тягаться со Штатами в этом отношении очень сложно.