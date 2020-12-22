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США и ЕС кинули Украину в критический момент: признание Зеленского

22 декабря 2020, 08:10  •  360 • Украина

В минувшую субботу украинский президент Владимир Зеленский дал интервью популярному западному изданию The New York Times.

Возможно, тем самым он хотел привлечь внимание новоиспеченного американского коллеги Джо Байдена. По словам Зеленского, стало очевидно, что Украину ждёт жёсткий локдаун.

В разговоре президент упомянул, что ни американские, ни европейские коллеги не помогают «незалежной» в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства заявил, что Киев обращался за помощью к западным партнерам, но они лишь развели руками.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — сказал бывший комик.

Зеленский выразил ключевую позицию — ни при каких условиях не запрашивать вакцину в России. Его не смутило, что в стране фиксируются антирекорды, а количество заболевших приблизилось к 1 млн человек.

Впрочем, украинские власти не унывают. В Киеве надеются, что помощь западных друзей все же придет. Ну а, чтобы народ все же «расслабил булки», людям вбросили информацию о том, что вакцина в стране появится в феврале.

Доступ к будущей вакцине от коронавируса Украина рассчитывает получить в рамках глобальной инициативы COVAX, запущенной Всемирной организацией здравоохранения. Первая крупная поставка, которая позволит сделать прививки 4 млн украинцев, будет сделана в марте.

Вот только одного Зеленский и другие украинские клоуны не понимают — западная элита предоставит Киеву реверсную вакцину. И если до этого момента даже огонь из конфорок украинских газовых плит стал выглядеть как-то иначе после того, как дерусифицировался российский газ где-то в Европе, то теперь такая же участь ждет «Спутник V».

Немцы уже договорились с Москвой о совместном производстве лекарства. Позднее этот же товар, только под другим названием, может попасть в украинские города.

Об Украину в очередной раз вытирают ноги. Однако Киев как будто этого не замечает. Украинские власти невозмутимо терпят изощренные издевательства.

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