США и ЕС готовят месть Белоруссии: Госдеп подтвердил введение новых санкций

Госдеп сообщил, что США и ЕС ясно дают понять, что намерены вводить новые санкции против Белоруссии за кризис с мигрантами на границе с Польшей.

Власти США и Евросоюза собираются ввести санкции против Белоруссии из-за ситуации на границе с Польшей. Об этом заявила специальный представитель Госдепа США по Белоруссии Джули Фишер.

Речь идёт о тысячах беженцев с Ближнего Востока, скопившихся на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Мигранты пытаются прорваться в ЕС и получить убежище в Германии. Запад обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко в сложившейся ситуации, как будто это он бомбил страны Ближнего Востока, а потом зазывал беженцев к себе.

И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано ещё большее санкционное давление,

- заявила спецпредставитель Госдепа на онлайн-конференции.

Также дипломат не забыла приплести ко всей этой ситуации Россию. По словам спецпредставителя Госдепа, Москва якобы использует миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от "наращивания вооружённых сил" вблизи Украины. При этом в России уже несколько раз опровергли информацию о скоплении сил на границе.