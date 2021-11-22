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США и ЕС готовят месть Белоруссии: Госдеп подтвердил введение новых санкций

22 ноября 2021, 23:05  •  92 • Политика
Госдеп сообщил, что США и ЕС ясно дают понять, что намерены вводить новые санкции против Белоруссии за кризис с мигрантами на границе с Польшей.
Власти США и Евросоюза собираются ввести санкции против Белоруссии из-за ситуации на границе с Польшей. Об этом заявила специальный представитель Госдепа США по Белоруссии Джули Фишер.
Речь идёт о тысячах беженцев с Ближнего Востока, скопившихся на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Мигранты пытаются прорваться в ЕС и получить убежище в Германии. Запад обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко в сложившейся ситуации, как будто это он бомбил страны Ближнего Востока, а потом зазывал беженцев к себе.
И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано ещё большее санкционное давление,
- заявила спецпредставитель Госдепа на онлайн-конференции.
Также дипломат не забыла приплести ко всей этой ситуации Россию. По словам спецпредставителя Госдепа, Москва якобы использует миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от "наращивания вооружённых сил" вблизи Украины. При этом в России уже несколько раз опровергли информацию о скоплении сил на границе.

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