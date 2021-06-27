«США и дальше будут провоцировать эскалацию»: как Россия намерена защищать свои интересы в Чёрном море

Черноморский флот следит за действиями американского эсминца USS Ross в Чёрном море, сообщили в Минобороны. Судно США должно принять участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze, отменить которые ранее призывала Москва, чтобы не обострять обстановку в регионе. В российском МИД военные манёвры НАТО и Украины, которые пройдут на фоне нарушения госграницы РФ у берегов Крыма британским эсминцем Defender, охарактеризовали как «бесконечную дестабилизацию». Россия, в свою очередь, проводит манёвры в Средиземном море вблизи авианосной группировки Соединённого Королевства. Их цель — создать безопасные условия для авиабазы Хмеймим и пункта обеспечения ВМФ Тартус. Как считают эксперты, Москва демонстрирует готовность реагировать на любые угрозы и отстаивать свои интересы в разных регионах мира.

Черноморский флот контролирует действия эсминца США с управляемым ракетным вооружением USS Ross, вошедшего в акваторию Чёрного моря, сообщили накануне в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Чёрного моря», — отметили в центре.

Напомним, ранее в Twitter командования шестого флота США и американского посольства на Украине сообщалось, что Соединённые Штаты направили USS Ross в Чёрное море. Корабль должен принять участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze.

«Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Чёрное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze c более чем 30 странами со всего мира», — говорится в сообщении диппредставительства.

Манёвры Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие более 30 кораблей и около 5 тыс. военнослужащих, включая украинских. 23 июня посольство России в США призвало Вашингтон не проводить эти учения, чтобы не обострять обстановку в регионе.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве», — отмечается в Twitter посольства РФ.

«Повод для беспокойства»

Между тем в российском МИД считают, что цель грядущих учений в Чёрном море — «провокация» и «бесконечная дестабилизация» у российских рубежей.

«Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая — это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия — это и есть провокативная деятельность», — сказала в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Эту точку зрения разделяют и эксперты. Как отметил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, направляя USS Ross в Чёрное море, Соединённые Штаты сознательно обостряют обстановку в регионе, которая заметно накалилась из-за инцидента с участием британского эсминца Defender, нарушившего 23 июня госграницу РФ вблизи Крыма.

«Совершенно очевидно, что американцы и дальше будут провоцировать эскалацию и информационную, и политическую, и экономическую — это их политика силового принуждения. Конечно, они будут избегать прямого применения военной силы, но косвенные способы «устрашения» будут применяться. В этом смысле визит американского эсминца в Чёрное море не просто рядовое событие — это отражает данную тенденцию», — констатировал Подберёзкин.

Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, в свою очередь, полагает, что Соединённые Штаты рассматривают военное присутствие в Чёрном море как один из способов улучшить отношения со странами Североатлантического альянса.

«Если бы США вняли призыву России, это означало бы, что Вашингтон, по сути, подчинился воле Москвы, что воспринимается американцами как «самоубийство», добровольный отказ от восстановления лидерства в НАТО. Нельзя исключать, что в ходе Sea Breeze будут провокации, но, как мне представляется, не со стороны USS Ross, а от кораблей других государств, включая Украину», — рассуждает Евстафьев.

В комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин также предположил, что за визитом USS Ross в Чёрное море стоит стремление Джо Байдена продемонстрировать поддержку союзникам по НАТО и Киеву.

«В Белом доме и Госдепе неоднократно заявляли, что Вашингтон намерен улучшить отношения с союзниками и продолжить поддержку Украины. Ну а в Чёрное море эсминцы и фрегаты США заходят постоянно. Правда, для России такая ситуация — всегда повод для беспокойства. Как и прежде, за передвижением и действиями кораблей НАТО и Украины будет установлено самое пристальное наблюдение», — пояснил Козюлин.

Напомним, Sea Breeze стартуют на фоне резонансного инцидента с эсминцем Defender ВМС Великобритании, который 23 июня пересёк государственную границу РФ и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент, расположенного вблизи Балаклавского района Севастополя.

После отсутствия реакции на предупреждение о применении оружия, сторожевой корабль ФСБ выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М провёл бомбометание по курсу движения Defender. В результате эсминец покинул территориальные воды РФ.

Москва расценила действия Defender как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. По данному факту в военное ведомство РФ был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Соединённого Королевства в Москве.

В инциденте близ берегов Крыма Пентагон поддержал британскую сторону, которая отрицает принадлежность полуострова России и предупредительную стрельбу с борта российского корабля. Так, пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби в ходе пресс-брифинга заявил, что Москва якобы предоставила ложные сведения о поведении российских сил.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что сказали вчера в британском Министерстве обороны. Мне кажется — хотя, конечно, вопрос этот следует адресовать им самим, — что они достаточно публично заявили о том, что никаких предупредительных выстрелов по эсминцу Defender произведено не было. Что это просто российская дезинформация — очередной пример того, как Россия пытается подстроить события под свою линию подачи информации. Такого просто не было», — сказал Кирби.

Эсминец USS Ross ВМС США

Twitter

© @USNavyEurope

Комментируя заявление пресс-секретаря Пентагона, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что «для надёжно охраняющих безопасность Крыма российских вооружённых сил, эсминец Defender в любой точке Чёрного моря, — всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота».

«В этой связи, призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Чёрное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком», — подчеркнул Конашенков.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин допустил, что инцидент с британским судном и вовсе мог привести к военному столкновению.

«Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьёзного военного инцидента, что, собственно, признал начальник генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером», — сказал Келин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По оценке дипломата, российско-британские отношения в настоящее время достигли «нулевого дна».

«России не нужны жертвы»

С точки зрения экспертов, сценарий возможных провокаций учитывается Россией в ходе стартовавших 25 июня крупных учений в восточной части Средиземного моря. В манёврах задействованы силы постоянного оперативного соединения ВМФ в этой акватории и авиация Воздушно-космических сил.

Главная цель учений — отработка мер по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

По данным международной системы уведомлений для авиаперсонала NOTAM, манёвры ВС РФ проводятся вблизи британского авианосца Queen Elizabeth. Утверждается, что для ракетных стрельб, которые запланировала Россия, была закрыта зона Средиземного моря южнее Кипра. Примерно в этой акватории как раз находится британский корабль и сопровождающие его силы.

«Учения ни в коем случае не направлены на провоцирование какой-либо агрессии. России не нужны жертвы, ей важно показать серьёзность своих намерений. Это своеобразное послание тем, кто строит планы покушения на российские интересы», — говорит Козюлин.

По информации Минобороны РФ, в первый день учений с российских аэродромов на Хмеймим был переброшен противолодочный самолёт Ил-38 и пара истребителей МиГ-31К, оснащённых гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами в составе комплекса «Кинжал».

Также полёты совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3, способные поражать морские и наземные цели. Дислокация этих самолётов на Хмеймиме стала возможной благодаря завершённой недавно реконструкции взлётно-посадочной полосы.

По замыслу манёвров, ударная авиационная группировка выполняет учебно-боевые задачи во взаимодействии с противолодочными самолётами Ту-142МК и Ил-38, ракетным крейсером «Москва», фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», дизель-электрическими подводными лодками «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону».

Сосредоточенные в Средиземном море российские силы уже провели мероприятие по отражению воздушного нападения потенциального противника. По легенде авиаудару должен был подвергнуться один из фрегатов ВМФ, однако расчёты ПВО уничтожили вражеский самолёт пусками зенитных ракет.

Фрегат «Адмирал Эссен» в Средиземном море

AFP

© Maria ANTONOVA

По оценкам специалистов Москва сконцентрировала в восточной акватории Средиземного моря достаточно мощные силы и средства. Так, гиперзвуковая аэробаллистическая ракета комплекса «Кинжал» с полутонной боевой частью способна поражать цели на дистанции до 2 тыс. км.

По информации Минобороны РФ, боеприпас, носителем которого является МиГ-31К, может преодолевать любые системы противовоздушной и противоракетной обороны, обладая при этом серьёзным разрушительным потенциалом.

Привлечённый к учениям ракетный крейсер «Москва» является самой крупной вооружённой платформой Черноморского флота. Его арсенал позволяет уничтожать надводные группировки кораблей, обеспечивать боевую устойчивость противолодочных формирований и коллективную противовоздушную оборону.

Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» относятся к усовершенствованному проекту 11356 «Буревестник». Они вооружены ракетными комплексами «Калибр-НК», 100-мм артиллерийскими установками А-190 «Универсал», спаренными торпедными аппаратами ДТА-53-11356-2, бомбомётными изделиями РБУ-6000, зенитными ракетными системами «Штиль».

Субмарины «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону» относятся к проекту 636.3 «Варшавянка». Каждая подлодка оснащена ракетами комплекса «Калибр-ПЛ», может комплектоваться 18 торпедами или 24 минами, имеет низкую радиолокационную заметность и малую шумность.

Алексей Подберёзкин считает, что учениями в Средиземном море Россия демонстрирует Великобритании и другим странам НАТО готовность реагировать на любые провокации и агрессивные выпады.

«Собственно, для этого и проводятся эти учения. Отрабатывается боевая слаженность, согласованность действий разных сил и средств, чтобы они оперативно действовали как единое целое в случае угрозы», — пояснил Подберёзкин.

Как подчеркнул в беседе с RT политолог Олег Матвейчев, учениями в Средиземном море Москва посылает западным странам сигнал о том, что любой агрессивный акт у границ и в зоне интересов РФ не останется без адекватного ответа.

«Без сомнения инцидент с эсминцем был провокацией, причём спланированной. Британцы сознательно отрицали факт предупредительного огня. Но, я думаю, Москва, в том числе с помощью учений в Средиземном море, чётко даёт понять, что в следующий раз отсутствие реакции на предупреждение может печально закончиться для агрессора», — заключил Матвейчев.