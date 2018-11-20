США и Британия придумали способ найти химоружие у России и Сирии

США и Великобритания пытаются добиться расширения полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы указать на вину России в «деле Скрипалей». Почему такое решение может нарушить международные нормы?

Автор:

Кучер Егор

Страны Запада в последнее время усиливают антироссийскую риторику по химическому оружию. Стоит только представителям этих государств заявить с официальных трибун нечто, очерняющее Россию, и сразу это понимается как аксиома. И на второй план отходят, например, не менее официальные документы, говорящие об обратном, а также отсутствие доказательств.

Этот рычаг, несомненно, выполняет на Западе важную функцию в развязанной против нашей страны информационной войне. Однако плохо, когда подобные механизмы воздействия не только влияют на массовое сознание людей, но и обретают административную или юридическую силу.

Великобритания же никак не хочет успокаиваться по скандальному «делу Скрипалей», хотя по этому поводу, кажется, сказано уже достаточно. Покоя не дает лишь один, самый значимый, факт — отсутствие прямых доказательств российской вины. Понимая, что этих «мистических улик» может не найтись (потому что на самом деле их нет и не было), британские власти стремятся создать новый механизм, который позволил бы официально обвинить Россию без предъявления веских доказательств. А заодно и пройтись катком по Сирии.

Ведь перед западными странами стоит задача, нет, не найти реальное химическое оружие у властей Сирии и пресловутый «Новичок» у неких сотрудников ГРУ, а сделать так, чтобы оба факта не нуждались в доказательствах.

Новым полем боя теперь стала ОЗХО, которую планируется реформировать как раз с вышеописанными целями — дополнить организацию комиссией, которая будет указывать на виновных в применении химоружия. Почему такое решение не соответствует международным нормам и пойдет во вред всем странам?

ОЗХО на новый лад

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

19 и 20 ноября в Гааге проходит конференция ОЗХО, на которой рассматривается вопрос расширения полномочий организации. Эта тема увязана с вопросом расширения бюджета ОЗХО. Фактически речь идет о том, что все государства должны сделать взносы в организацию, после чего произойдет расширение ее мандата и будет создан своего рода следственный комитет при ней.